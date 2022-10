10 khách sạn mới nổi bật nhất tại châu Á

1. Six Senses Bumthang, Bhutan: Theo New York Times, đây là nơi gần đây nhất trong số 5 khu nghỉ dưỡng của Six Senses mở tại các thung lũng phía Tây và trung tâm của Bhutan, được coi là nơi ẩn náu duyên dáng trong rừng thông Himalaya. Bạn có thể giải khuây bằng các loại massage khác nhau, ở đây có bồn tắm đá nóng sử dụng đá giàu khoáng chất từ lòng sông. Khu này cũng là nơi du khách có thể khởi hành đến một địa điểm hành hương Phật giáo, thử đạp xe qua những cánh đồng với những lá cờ cầu nguyện hoặc dành một buổi chiều để tìm kiếm nấm. Ảnh: MS.

2. TRIBE Phnom Penh Post Office, Campuchia: Khách sạn TRIBE đầu tiên ở Campuchia nhằm mục đích thu hút ngày càng nhiều người du mục kỹ thuật số. Nơi đây mang đến cơ hội xã hội hóa và hợp tác cho cộng đồng; là nơi thư giãn, nghỉ ngơi cho khách du lịch. Đồ ăn nhẹ và đồ uống luôn sẵn sàng phục vụ du khách với quầy bar ở sảnh 24 giờ, quầy bar trên sân thượng có hình dạng giống một chiếc xe tải nhỏ và được gọi là Mezcal Mad Memories 21 - nơi khách và người dân địa phương có thể thưởng thức đồ uống có nguồn gốc từ mezcal. Ảnh: Booking.com.

3. Moxy Shanghai Xuhui, Trung Quốc: Kể từ sau đại dịch, Trung Quốc đã đưa ra các chính sách hạn chế đi lại và lựa chọn hàng đầu cho sự thoải mái ở trong nước là Moxy Shanghai Xuhui ở Thượng Hải. Khách sạn xa hoa này mang đến cho du khách trẻ một nơi ở sôi động và giá cả phải chăng với 253 phòng. Tại quầy bar ở sảnh, bạn sẽ có một ly cocktail miễn phí mang tên "Got Moxy". Phòng tập thể dục được mở cửa 24/24, có bán đồ ăn nhẹ, nước trái cây, cà phê, rượu và bia. Ảnh: Hotelintel.

4. Raffles Udaipur, Ấn Độ: Kiến trúc sang trọng này được đặt trên một hòn đảo tư nhân rộng gần 85.000 m2, cách khoảng 20 phút lái xe từ sân bay, sau đó là một chuyến đi ngang qua hồ Udai Sagar. Nơi đây có 101 phòng và dãy phòng, khu vườn riêng, ban công, tầm nhìn ra hồ nước hoặc bể ngâm được trang trí theo phong cách kiến trúc Mughal. Ảnh: Travel Daily.

5. Buahan, Indonesia: Khách sạn nằm ở phía Bắc Ubud (Bali), được coi như lối thoát hoàn hảo khỏi thế giới và vào vùng thiên nhiên hoang dã. Khu bất này chỉ dành cho người lớn bao gồm 16 biệt thự, mỗi biệt thự đều có hồ bơi riêng, vọng lâu, sân hiên mở và tầm nhìn ra các đỉnh núi, rừng rậm Bali. Du khách sẽ được trải nghiệm một nơi nghỉ ngơi tự nhiên nhưng không kém phần mạo hiểm với việc đi bộ xuyên rừng, băng qua sông Ayung, thăm thác Buahan và tập yoga dưới ánh trăng. Ảnh: Banyan Tree.

6. Hoshino Resort KAI Yufuin, Nhật Bản: Khách sạn nằm ở vùng nông thôn phía Nam Nhật Bản trong Yufuin Onsen - nơi có nguồn nước suối và suối nước nóng dồi dào và có tầm nhìn ra núi Yufu. Những người yêu thích kiến trúc sẽ thích suối nước nóng do Kengo Kuma thiết kế, nổi tiếng với các tòa nhà như Bảo tàng Nghệ thuật Suntory và Sân vận động quốc gia Nhật Bản ở Tokyo. Khung cảnh nơi đây có ruộng bậc thang thay đổi theo mùa, chuyển từ màu xanh sang vàng rồi chuyển sang rơm rạ sau vụ thu hoạch. Khu nghỉ dưỡng có 45 phòng, sử dụng cỏ shishito, lấp đầy không gian với hương thơm thoang thoảng của nó. Ảnh: hosinoresorts.

7. The Clan Hotel Singapore, Singapore: Khách sạn là kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong một khu phố gồm nhiều cửa hàng, tòa nhà chọc trời. Các món ăn và cocktail ở đây theo phong cách cổ điển của châu Á với những cái tên lấy cảm hứng từ cung hoàng đạo, 12 con giáp, được phục vụ tại nhà hàng và quầy bar để giữ lịch sử kết hợp với các chủ đề lối sống hiện đại. Những ngôi đền cổ nhất của Trung Quốc ở Singapore như đền Thian Hock Keng, đền Thian Hock Keng đều nằm khá gần khách sạn. Ảnh: Agoda.

8. Josun Palace, Hàn Quốc: Khách sạn gần một số lăng mộ hoàng gia của Triều đại Joseon, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Khách sạn nằm ở trung tâm Gangnam hiện đại, nơi du khách có thể xoa dịu bản thân bằng việc mua sắm tại Trung tâm Starfield COEX rộng lớn hoặc xem cá mập tại Thủy cung COEX. Bongeunsa - một ngôi chùa Phật giáo có niên đại từ thế kỷ thứ 8 cũng gần khách sạn. Ảnh: Agoda.

9. Avani Chaweng Samui Hotel & Beach Club, Thái Lan: Nơi đây có các phòng Funky Poolside với sân hiên mở ra hồ bơi và các phòng Groovy Sea View có ban công gợi nhớ đến những năm 1950 ở Miami và Palm Beach. Trên bãi biển đầy cát ở Koh Samui, các tiện nghi khác gồm có Social Bar cung cấp thức ăn thoải mái và cocktail 24 giờ/ngày; một trung tâm thể dục 24/24. Ảnh: Booking.com.

10. Capella Hanoi, Việt Nam: Khách sạn gợi lên vẻ hào nhoáng và thượng lưu thông qua trường phái tân nghệ thuật. Khách sạn được lấy bối cảnh nhà hát opera lộng lẫy, với hồ bơi trong nhà được thiết kế phù hợp với món prima donna, nhà hàng Backstage theo phóng cách ẩm thực miền Bắc Việt Nam. Nơi đây có 47 phòng, được trang trí bằng đèn chùm và gương chiếu sáng cho không gian nghỉ ngơi tại khách sạn. Ảnh: Bensley.

