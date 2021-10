Vy Oanh bức xúc gọi thẳng tên bà chủ Đại Nam sau khi nộp đơn tố cáo

Nữ ca sĩ lên tiếng trước những tin đồn gây xôn xao mạng xã hội, làm ảnh hưởng tới cuộc sống.

Ồn ào giữa nữ ca sĩ Vy Oanh và nữ CEO đại gia vẫn chưa chấm dứt. Mới đây, nữ ca sĩ “Đồng xanh” bức xúc lên tiếng khi lại bị réo gọi trong livestream của nữ doanh nhân này. Vy Oanh đăng đàn bài viết phủ nhận tin đồn cô bị trả đơn tố cáo.

“Không hề có chuyện trả đơn hay rút đơn, quá trình điều tra mới bắt đầu và được bảo mật! Tôi yêu cầu bà Hằng phải chịu trách nhiệm cho những thông tin bà Hằng giả mạo cơ quan điều tra tung ra cộng đồng mạng có cớ để tấn công bà mẹ và trẻ em!” – Vy Oanh viết.

Vy Oanh gọi thẳng tên bà chủ Đại Nam, phủ nhận tin đồn đơn tố cáo bị trả lại

Nguyên nhân của status thể hiện sự bức xúc này xuất phát từ tin đồn nữ ca sĩ bị cơ quan điều tra trả lại đơn như nữ CEO đã nói. Vy Oanh cũng hé lộ quá trình điều tra chỉ mới bắt đầu và hoàn toàn được bảo mật nên không có chuyện như tin đồn phát tán trên mạng. Dưới bài viết của Vy Oanh, nhiều bạn bè và cư dân mạng ủng hộ động thái không im lặng trước tin đồn của nữ ca sĩ.

Bị vu khống, Vy Oanh nộp đơn tố cáo lên cơ quan điều tra của Bộ Công an

Vào tháng 6 vừa qua, nữ ca sĩ Vy Oanh đã chính thức gửi đơn lên phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo bà chủ Đại Nam. Giọng ca “Đồng xanh” tố cáo bà Phương Hằng xúc phạm danh dự, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và người thân. Trong đơn, phía Vy Oanh cho biết nữ doanh nhân đã dùng những từ ngữ phản cảm nói về cô.

Phía Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xét thấy đơn của Vy Oanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 1 (TP.HCM), vì vậy đã chuyển đơn và các tài liệu kèm đơn để đơn vị này giải quyết. Trong ngày 23/9, Vy Oanh có bài đăng nói rõ việc đã nộp đơn tố cáo bà chủ Đại Nam tới hai cơ quan là Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an từ vài tháng trước. Giọng ca 8X cũng cho biết lá đơn đã được tiếp nhận và đang chờ xử lý.

Cách đây 4 tháng, mâu thuẫn giữa Vy Oanh và bà chủ Đại Nam rộ lên. Nữ ca sĩ bức xúc trước những lời nói trong livestream của nữ CEO. Trước những lời tố, cô khẳng định không làm vợ bé, đẻ thuê hay giật chồng như lời nữ doanh nhân này nói.

