Dân mạng phản ứng khi Hoài Linh, Mr Đàm nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ Tư, ngày 22/09/2021 11:17 AM (GMT+7)

Việc cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố cáo thu hút sự chú ý của công chúng.

Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thông báo việc anh nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về việc bị vu khống, bôi nhọ danh dự.

Ngay khi bị nữ CEO tố "ăn chặn 96 tỷ tiền từ thiện", Đàm Vĩnh Hưng lập tức lên tiếng phủ nhận và khẳng định đó là lời nói vu khống

Thông qua trang Fanpage chính thức, Mr. Đàm cho biết cụ thể: “Gửi cả nhà, sau thời gian chuẩn bị hồ sơ tố cáo và đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho mình, liên quan đến hành vi vu khống, bịa đặt, xúc phạm danh dự nhân phẩm của Bà Nguyễn Phương Hằng. Hưng xin thông báo đến cả nhà tin vui:

- Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.HCM đã thông báo thụ lý đơn của Hưng và đang trong quá trình xác minh nội dung đơn để xử lý đúng người đúng tội. Cụ thể quá trình giải quyết của cơ quan điều tra Hưng sẽ cập nhật đến cả nhà.

- Hưng cũng đã yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến từ thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra.

Cả nhà cùng Hưng chờ đợi kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.HCM. Hưng đã xác định sẽ đi đến cùng bằng con đường pháp luật, nên dù có phải chờ đợi cơ quan điều tra xác minh và kết luận thì Hưng vẫn sẽ chờ. Hưng biết vẫn còn nhiều người đang hoài nghi về sự trong sạch của Hưng trong việc từ thiện, nhưng Hưng tin con đường mà Hưng đang chọn sẽ là cách tốt nhất để câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luật.

Chỉ có kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra và Toà án mới có thể trả lời chính xác và dứt điểm cho những thông tin bịa đặt vu khống mà Hưng đang phải chịu đựng.

Hưng cảm ơn cả nhà luôn tin tưởng Hưng!”.

Mr. Đàm nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng, phía cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn

Thông báo này của Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh nam ca sĩ, còn có danh hài Hoài Linh và 3 nghệ sĩ khác cùng nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, và phía cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP. HCM đã tiếp nhận đơn.

Nhiều ý kiến tranh cãi nổ ra liên quan tới việc các nghệ sĩ gửi đơn tố cáo nữ CEO - bà chủ Đại Nam. Nhiều người ủng hộ việc làm để cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

“Mong pháp luật làm rõ minh oan cho các nghệ sĩ” – khán giả Thanh Hoa viết. “Hy vọng cơ quan công an vào điều tra để xử đúng người đúng tội cho xã hội được bình yên” – khán giả Bình Minh đưa ra ý kiến. Tài khoản khác viết: “Ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng khởi kiện, lúc đó công an vào cuộc thì trắng đen sẽ rõ ràng", “Có pháp luật vô là biết ai đúng, ai sai liền", “Ủng hộ công bằng!”, “Ai đúng, ai sai có pháp luật giải quyết, chỉ cần mình minh bạch là ok", "Hóng cái kết lẹ để yên ổn tinh thần còn chuẩn bị hậu Covid"…. là những bình luận khán giả mong chờ vào kết quả điều tra.

Nhiều cư dân mạng đứng ở lập trường khách quan đưa ra quan điểm: “Cứ cho công an vào cuộc, mình không theo phe phái nào. Bên nào sai bên ấy chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tỷ lệ 50/50. Mình chờ sự phán quyết của tòa án”; “Chưa nằm trong chuyện này chưa biết ai đúng ai sai. Không biết bà Hằng vu khống hay anh Đàm ăn chặn. Đừng chửi bới, hãy là một người chơi mạng đừng bị dắt mũi. Đợi kết quả đi", "Tôi chẳng bênh vực ai, chẳng ai là thần tượng, đúng sai có chính quyền, tôi chờ coi"...

Không chỉ Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Hoài Linh cùng 3 nghệ sĩ Việt khác cũng gửi đơn tố cáo bà chủ Đại Nam

Bên cạnh đó vẫn có nhiều ý kiến cho rằng các nghệ sĩ nên minh bạch trong việc kêu gọi từ thiện để lấy được niềm tin của công chúng. Những cư dân mạng yêu cầu sao kê để lại hàng loạt bình luận nhắc đến hai chữ này dưới bài viết của Đàm Vĩnh Hưng.

