Tuấn Hưng đeo đồng hồ 6 tỷ, theo sát bảo vệ vợ vừa lên chức chủ tịch

Thứ Tư, ngày 02/12/2020 11:02 AM (GMT+7)

Theo tiết lộ của Hương Baby, Tuấn Hưng ngày càng trưởng thành, yêu thương vợ con.

Mới đây, Hương Baby dự một sự kiện tại TP.HCM. Tuấn Hưng mặc áo polo trắng, quần sáng màu, tháp tùng vợ. Anh tạo điểm nhấn cho trang phục khi đeo đồng hồ Richard Mille đính kim cương có giá hơn 251.000 USD (khoảng 5,8 tỷ đồng).

Song hành cùng ông xã, Hương Baby khoe dáng với thiết kế cúp ngực, đính nơ điệu đà gam màu xanh pastel. Cô xách túi hình hộp của Louis Vuitton có giá hơn 2.000 USD (khoảng 46 triệu đồng). Nữ chủ tịch chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, để tóc thẳng suôn dài quen thuộc. Nhan sắc của cô được nhiều người khen ngợi ngày càng mặn mà, trưởng thành.

Hương Baby hiện là chủ tịch của một thương hiệu có hơn 40 chi nhánh

Thời gian qua, Tuấn Hưng đồng hành cùng vợ trong mọi hoạt động

Hương Baby tiết lộ ông xã là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Anh luôn tôn trọng, biết quan tâm và luôn lắng nghe cảm xúc của vợ.

"Lần này, khi tôi kinh doanh, ông xã cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích. Anh khuyên tôi nên đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đào tạo đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, chăm sóc khách hàng chu đáo. Anh dặn tôi làm gì cũng phải minh bạch, làm đúng pháp luật, đúng đạo đức", cô nói.

Tuấn Hưng diện đồng hồ 6 tỷ, hộ tống vợ dự sự kiện

Trong mắt Hương Baby, ông xã là người đàn ông trưởng thành, khôn ngoan và thừa sự từng trải. "Anh ấy hiểu điều quan trọng nhất ở hiện tại là các cuộc đi chơi hay gia đình. Anh ấy tự ý thức được việc phải sống có trách nhiệm với vợ con, gia đình. Đàn ông thông minh, không ai đánh đổi bất cứ điều gì với gia đình, vợ con của mình. Anh Hưng rất tôn trọng tôi. Anh chưa bao giờ làm gì khiến tôi mất niềm tin vào mối quan hệ này. Tôi thấy anh là mẫu đàn ông có hiếu với gia đình, cư xử với bạn bè quân tử, trượng nghĩa nên rất trân trọng", cô nói.

Hương Baby khẳng định nhờ ông xã, tính cách cô cũng thay đổi nhiều so với thời son rỗi. "Tôi cũng luôn tự giác, sống hết lòng với chồng con. Tôi biết nhẫn nại, hi sinh nhiều hơn. Chính vì chu toàn với gia đình, quan tâm và lo lắng bố mẹ hai bên nên anh Hưng cũng chẳng có lý do gì để trách móc, than phiền về tôi. Thay vì bận tâm những việc chồng làm khiến bản thân không vui vẻ như trước, tôi chú tâm cho công việc. Tôi chăm bản thân, quán xuyến gia đình và lo cho con nhiều hơn. Tôi quan niệm chỉ khi mình làm tốt mọi thứ thì cuộc sống mới yên ổn, viên mãn", cô chia sẻ.

Hương Baby tiết lộ nhiều bí mật về chồng

Trong khi đó, Tuấn Hưng chia sẻ, anh và vợ trong 6 năm hôn nhân trải qua biết bao khó khăn và sóng gió. "Từng ấy thời gian bên nhau, tôi luôn cảm giác cuộc sống này đã cho mình quá nhiều may mắn khi mang đến người phụ nữ luôn yêu thương và dành cho mình những lời ngọt ngào, tình cảm cùng ba đứa con đẹp như thiên thần. Có một điều mà tôi luôn chắc chắn là mình đã chọn vợ rất chuẩn.

Vợ luôn tôn trọng, biết quan tâm và luôn lắng nghe cảm xúc của tôi. Cô ấy ủng hộ tuyệt đối mọi quyết định của Tuấn Hưng và đồng hành cùng tôi suốt 6 năm hôn nhân. Tôi may mắn lấy được Hương", anh nói.

Một năm trở lại đây, Tuấn Hưng hạn chế đi hát. Anh chỉ tập trung làm những show lớn, sau đó dành nhiều thời gian bên cạnh bà xã Hương Baby và con trai. Vợ chồng anh luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng của nhau.

