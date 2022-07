Trà My “Vợ Ba” tiết lộ điểm thi tốt nghiệp THPT

Hiện tượng nhí từng gây bão màn ảnh rộng giờ ra sao?

Chia sẻ với chúng tôi, diễn viên Trà My cho biết cô đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia khá tốt với điểm số 25,7 khối thi D14. Diễn viên “Vợ Ba” bày tỏ: “Em vẫn mong được điểm cao hơn nhưng kết quả này cũng không làm em thất vọng. Gia đình em vui vì em vào được trường đại học yêu thích và tự hào với số điểm của em”.

Trà My hào hứng chia sẻ về dự định tương lai

Cô gái 18 tuổi cho biết cô sẽ theo học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Hiện tại, Trà My đang đợi điểm chuẩn để quyết định ngành học. Trà My cũng chia sẻ thêm, sau khi tốt nghiệp, cô đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng theo đuổi đam mê nghệ thuật, cũng như trau dồi thêm kiến thức cần thiết về diễn xuất. Trà My hy vọng sẽ được công chúng theo dõi và đón nhận trên con đường sắp tới.

Trước đó, nữ diễn viên “Vợ Ba” vừa hoàn thành năm học lớp 12 tại trường THPT Marie Curie (TP.HCM). Kết thúc thời học sinh, Trà My đã có những chia sẻ đầy cảm xúc, cô tâm sự trên trang cá nhân: “12 năm đi học không phải ngày nào cũng vui, nhưng nếu được quay lại mình cũng không muốn thay đổi gì hết. Chỉ mong sau này tụi mình vẫn luôn vui vẻ vô tư như lúc này và sống thật hạnh phúc nha”. “Bây giờ em mong chờ việc trở thành một sinh viên đại học ạ”, nữ sinh 18 tuổi vui vẻ tiết lộ.

Trà My được biết đến từ năm 13 tuổi với vai chính trong phim điện ảnh đầu tay

Nguyễn Phương Trà My sinh năm 2004, đóng vai nữ chính trong phim điện ảnh “Vợ Ba” khi chỉ mới 13 tuổi. Trong phim, Trà My vào vai Mây, cô gái 13 tuổi được lấy làm vợ ba của một người đàn ông trung niên thời phong kiến. Những tưởng được bước vào gia đình giàu, có sẽ sống hạnh phúc song nhiều mâu thuẫn và bất hạnh xảy ra. Phim khắc họa chân thực về kiếp sống chịu thiệt thòi, bất hạnh của những người vợ lẽ trong thời phong kiến xưa. Phim đạt giải thưởng “Đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất” trong phần thi quốc tế tại Liên hoan phim quốc tế Cairo lần thứ 40. Phim từng thắng giải Netpac ở LHP Toronto (Canada) và giải TVE-Another Look tại LHP San Sebastian ở Tây Ban Nha.

Nổi tiếng từ sớm, nhưng sau “Vợ Ba”, Trà My khá kín tiếng, chỉ nhận lời tham gia một số sự kiện ra mắt phim, lễ trao giải. “Nổi tiếng không phải là mục đích hàng đầu của em mà em mong muốn sẽ có những vai diễn để đời, chất lượng”, Trà My chia sẻ trong một bài phỏng vấn trước đó với chúng tôi.

Trà My sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, cuốn hút

Thời trang hàng ngày của Trà My trẻ trung, năng động

