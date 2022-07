"Bà hoàng nhạc chế" có kênh YouTube 1,5 tỷ lượt xem, nói gì khi bị so sánh với Hậu Hoàng?

Chia sẻ với chúng tôi, Thiên An "một lần nói hết" về mối duyên từ khi chập chững bắt đầu YouTube.

Nổi lên như một hiện tượng lạ trên YouTube, Thiên An sở hữu nhiều parody hài hước, với đề tài phong phú và cách dàn dựng sáng tạo. Các sản phẩm nổi bật của Thiên An phải kể đến như: Độ Ta Không Độ Nàng, Gương Thần, Chị Đại Chuyển Trường, Bẻ Thẳng Thành Cong, Cô Giáo Tôi Là Trùm Cuối... đều nhận được lượt tương tác cao khi công chiếu.

Thiên An là nữ YouTuber được đông đảo các bạn trẻ yêu thích

Trên kênh cá nhân của Thiên An, cô nàng thường xuyên cho ra mắt những clip về lứa tuổi học trò, những câu chuyện chủ đề “hot” trên mạng xã hội, với thông điệp rõ ràng được lồng ghép đang được giới trẻ yêu thích. Các video của cô thường xuyên xuất hiện trên top thịnh hành của YouTube. Mới đây, Thiên An vừa cho ra mắt series phim trinh thám Madam An. Đây được xem là bước chuyển hình của nữ YouTuber sau thành công của các series phim học đường và nhạc chế. Sự thay đổi này khiến nhiều người hâm mộ của “bà trùm parody” bất ngờ.

Tôi được khán giả yêu thương

Vì sao Thiên An lại chọn series mang tính hình sự như “Madam An” làm bước chuyển hình?

- Không phải lý do gì to tát đâu, nó chỉ liên quan đến cảm hứng thôi. Thế mạnh của tôi là những kịch bản vui vẻ hài hước và được khán giả yêu thích. Bên cạnh đó, tôi cũng thích các thể loại hack não nữa, nhưng cứ lưỡng lự vì sợ không được các bạn đón nhận. Vì thế, tôi quyết định bắt tay làm “Madam An – Chị Gái Tôi Là Hình Cảnh”, để giải tỏa áp lực đè nén lâu nay. Một khi đã làm rồi thì sau này khỏi lo sợ điều chi nữa. Tôi xem đây là bài toán mà mình buộc phải giải cho bằng được.

Các kiến thức suy luận như vấn đề “phô dâm”, “cưỡng dâm”..., Thiên An lấy tư liệu từ đâu? Chị hoàn thành kịch bản trong thời gian bao lâu?

- Tôi đọc sách trinh thám và tìm hiểu thêm các tài liệu y học vì sợ mình hiểu không đúng cũng như không toàn diện về yếu tố chuyên môn. Sau khi chắc chắn về các thông tin, tôi mới đặt bút viết kịch bản. Mất tầm 2 tháng để “vũ trụ đáp lời” tôi thôi (cười). Hiện tại tôi đã viết xong phần 1 và đang ghi hình các tập đầu tiên.

Có vẻ như 2 tập đầu series mới không được đón nhận như các video học đường trước đó? Thiên An có đặt chỉ tiêu (KPI) về view cho bộ phim hay mỗi tập phim không?

- Nói không có kỳ vọng thì không đúng, nhưng tôi cũng biết thể loại này khá kén người xem. Vì khán giả thường thích thể loại giải trí thuần túy như các phim hài hay học đường tôi từng làm. Việc vừa xem vừa suy ngẫm khó đảm bảo lượng view. Đó là thách thức đối với tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ, đứa con tinh thần này mình đã tốn rất nhiều công sức cũng như thật sự thích mới làm, nên cứ thỏa mãn đam mê trước đã, KPI gì đó tính sau (cười).

Thiên An có còn nhớ cảm xúc khi thực hiện series phim đầu tiên không? Nó có gì khác với các video nhạc chế trước đó?

- Cảm xúc của tôi là háo hức xen lẫn áp lực. Háo hức vì thêm một tác phẩm sắp ra mắt, áp lực vì nó đòi hỏi nhiều chất xám, nhiều sự đầu tư hơn các kịch bản nhạc chế, lại không phải là thể loại quen thuộc với fan cứng của mình. Nói chung, làm mệt thì mệt nhưng mà vui.

Thiên An nhớ video nào đã mang bạn đến với mọi người không?

- Theo tôi nghĩ, video tạo đà cho Thiên An là “Trộm Nhầm Nhà Chị Đại”, kể về số phận của 1 thánh nhọ. Thời điểm đó, tôi là quản lý sản xuất cho video. Vì để tiết kiệm 500 nghìn đồng tiền thuê diễn viên nên tôi tự đóng vai phụ, xuất hiện khoảng 1/10 thời lượng clip. Nào ngờ, sự “keo kiệt” đó lại là một quyết định mang tính “lịch sử”. Các bạn khán giả nhắc và dành sự yêu thích cho tôi khá nhiều. Đa số bình luận dưới video đều nhắc đến tôi, ê-kíp thấy vậy đã khuyến khích tôi làm clip cho bản thân đóng chính. Từ đó, YouTube có thêm YouTuber Thiên An. Còn video mà mọi người nhớ tới Thiên An nhiều nhất, có lẽ là “Độ Ta Không Độ Nàng” hiện tại đã thu hút hơn 150 triệu view. Thật ra đến giờ, đôi lúc tôi vẫn không dám tin rằng mình được khán giả yêu thương và đón nhận như vậy.

Doanh thu từ YouTube không thấm vào đâu so với chi phí tôi đầu tư

Bên cạnh làm YouTube, Thiên An có làm nghề khác không? Đó có phải là nguồn thu nhập chính của Thiên An không?

-Từ trước đến nay, tôi luôn là giám đốc sản xuất của một công ty truyền thông, vẫn nhận các hợp đồng sản xuất TVC cho các nhãn hàng, chứ không chỉ đơn thuần làm YouTube. Công việc này đứng sau hào quang nên các bạn khán giả không biết nhiều thôi. YouTube không phải là nguồn thu nhập chính của tôi, vì khoản thu từ YouTube thật sự không thấm vào đâu so với chi phí đầu tư làm các clip trên kênh Thiên An đâu.

Nhiều YouTuber nổi tiếng cho biết 1 tháng kiếm hàng trăm triệu đồng. Đây có phải cũng là mức thu nhập của Thiên An?

- Không biết các YouTuber khác thì thế nào chứ như tôi vừa nói, để duy trì các clip có đầu tư bối cảnh, phục trang, dàn dựng như hiện tại thì tôi thấy mình làm YouTube vì đam mê (cười).

Quá trình làm một clip YouTube của chị mất khoảng bao lâu?

- Mỗi clip sẽ có yêu cầu khác nhau, có những clip mất cả tháng, nhưng có clip đơn giản chỉ mất 4 - 6 ngày. Điều này phụ thuộc nhiều vào số lượng nhân vật, phục trang, đạo cụ và bối cảnh, và cũng liên quan đến thời lượng mỗi clip nữa. Nội dung một tập phim hay nhạc chế dài trên 20 phút tất nhiên sẽ tốn thời gian hậu kỳ hơn các clip 3 phút rồi. Tuy nhiên, cũng có MV nhạc chỉ hơn 3 phút, tôi phải tốn 2 tháng để chỉnh sửa, làm màu và làm kỹ xảo từng chút một nữa.

Theo Thiên An, thành công của một YouTuber nằm ở đâu?

- Theo tôi, đó là sự kiên trì, tinh thần học hỏi, sức sáng tạo và... đãng trí. Kiên trì để không chán nản mà bỏ cuộc giữa chừng, đợi được đến lúc có thành quả. Học hỏi mỗi ngày để cập nhật thị hiếu, cập nhật kiến thức bổ sung cho các video của mình thêm màu sắc, thêm sức hút. Sự sáng tạo không ngừng để cho ra các sản phẩm thú vị. Đãng trí để mau quên những gì tiêu cực và mỗi lần nhận được sự ủng hộ từ các khán giả yêu thương sẽ lại vui như lần đầu được yêu.

Chị có bao giờ cảm thấy ấm ức khi bị cư dân mạng cho rằng các series ca nhạc của mình là nhảm, không có giá trị nghệ thuật?

- Quan điểm mỗi người khác nhau. Nghệ thuật là khái niệm rộng lớn, điều này không có gì bàn cãi. Nếu mang được tiếng cười hoặc sự giải trí nhẹ nhàng, thậm chí chỉ là một bài học nhỏ, một quan điểm sống nào đó có thể lưu lại trong lòng khán giả, vậy cũng khiến một người làm nội dung như Thiên An thấy vui rồi. Cái gì đem lại an nhiên cho mình thì mình làm, để tâm thị phi nhiều làm gì, đãng trí mà (cười).

Đừng so sánh tôi với người khác

Trước và sau khi đến với YouTube, Thiên An thấy bản thân thay đổi thế nào?

- An nay cũng giống An xưa,

Vẫn thích sáng tạo, vẫn ưa kiếm tiền

Vẫn siêng ra quán la cà

Áo thun quần short, mát là mặc thôi

Chỉ là khi có fan rồi

Có thêm động lực cố hơn mỗi ngày

Niềm vui tỏa rộng như mây

Một ngày rực nắng, rồng bay lên trời.

Thật ra lúc đầu, Thiên An thường được đặt lên bàn cân với Hậu Hoàng. Nhưng qua thời gian cả hai có những hướng phát triển khác hẳn nhau. Thiên An cảm thấy sao?

- Ai so sánh thì kệ, Thiên An là Thiên An thôi. Chỉ cần làm điều mình vui đủ rồi, phân bua giải thích làm gì? Hồi trước, tôi cứ nghĩ nói ra để mọi người hiểu, nhưng 10 câu nói trọn ý thì người ta chỉ nhắc đúng 1 câu "cần drama". Sau này chỉ hy vọng mọi người nhớ Thiên An là Thiên An, thế là tôi vui rồi.

Thiên An có ý định lấn sân showbiz hay sản xuất phim chiếu rạp không?

- Tất nhiên tôi có ấp ủ việc sản xuất phim chiếu rạp. Đó cũng là động lực to lớn cho tôi, vì tôi thích làm sản xuất mà. Tôi vẫn đang học hỏi và chuẩn bị hành trang cho mình để một ngày không xa có thể sản xuất phim rạp đấy.

Diễn xuất của Thiên An được đánh giá khá cao. Đã bao giờ Thiên An nhận được lời mời đóng phim điện ảnh hay truyền hình chưa?

- Cái này chắc bạn khen cho An vui phải không? Vì đó giờ tôi thấy mình biết làm nội dung thôi, được mời đóng toàn quảng cáo, còn phim thì chưa. Không biết có anh chị làm phim điện ảnh nào cho em vai nhỏ xíu được không ạ? Em hứa sẽ học thuộc làu kịch bản, lăn xả hết cỡ luôn ạ.

Ngoài “Madam An”, Thiên An có ấp ủ thêm dự án nào không?

- Còn chứ, rất nhiều nữa là đằng khác. Sắp tới tôi có series học đường mới cùng với video nhạc chế “Chị Đại Chuyển Trường phần 4” phát hành tháng 8 này. Tôi đã thất hứa với các bạn khán giả lâu lắm rồi.

Thiên An khá kín tiếng về đời tư. Thiên An ngoài đời thường là một người ra sao?Chị đang độc thân hay đã có đối tượng?

- Không biết sao mọi người bảo nhìn tôi ngầu, lạnh lùng, nhưng tôi thấy bản thân mình vui vẻ và dịu dàng lắm ha ha. An bây giờ vẫn là An của ngày xưa, vẫn chưa có gì.

Cảm ơn Thiên An đã chia sẻ!

