Sơn Tùng tung MV có cảnh nhảy lầu tự tử gây sốc, Sở VH-TT TP.HCM nói gì?

Thứ Sáu, ngày 29/04/2022 11:25 AM (GMT+7)

Sản phẩm mới của nam ca sĩ gốc Thái Bình đang hứng chịu nhiều chỉ trích của khán giả.

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP chính thức tung MV ca khúc 100% bằng tiếng Anh mang tên "There's No One At All" nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Bên cạnh phần âm nhạc, hình ảnh, nội dung trong MV cũng là điều khiến nhiều người chú ý, đặc biệt là cảnh cuối cùng, khi nhân vật chính lựa chọn cách giải quyết bế tắc của cuộc đời bằng việc nhảy lầu tự tử.

Trong bối cảnh hiện nay, MV của Sơn Tùng nhận về không ít ý kiến trái chiều bởi giọng ca 9X là một trong những nghệ sĩ có lượng fan đông đảo nhất nhì Vbiz, và có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ: "Sơn Tùng là một nghệ sỹ có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ rất lớn. Lượng fan rất đông. Mỗi sản phẩm cậu ấy ra đều có sự ảnh hưởng đến lớp trẻ. Xem MV toàn bạo lực, lại có cảnh nhảy lầu ở cuối MV. Tuy nhiên tôi rất ngạc nhiên bởi MV lại không được dán nhãn 18+. Tôi thấy không ổn", "Chắc chắn đây là MV đáng (và nên) phải nhận sự phản đối rất lớn của những bậc phụ huynh", "MV quá độc hại. Tôi xem xong bảo chịu rồi. Thế này mà các con mới lớn học theo thì không hiểu như thế nào?", "Trẻ con sử dụng mạng xã hội nhiều và không phải đứa trẻ nào cũng ý thức được đâu. Chưa kể có những bé đang nhạy cảm hay đang gặp vấn đề tâm lý xem được, nó không nghĩ được gì mà làm theo. Bản thân là người của công chúng muốn làm gì cũng phải suy nghĩ", nhiều khán giả để lại bình luận gay gắt.

Trước những ý kiến trái chiều của dân mạng, chúng tôi đã liên hệ với NSƯT Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM và nhận được phản hồi như sau: "Liên quan đến MV mới của Sơn Tùng M-TP, chúng tôi đã nắm được thông tin. Việc quản lý các sản phẩm trên mạng là thuộc Sở Thông tin Truyền thông, nhưng với trách nhiệm là của cơ quan Văn hóa, thì Sở Văn hóa sẽ phối hợp cùng các Sở ban ngành liên quan để nắm bắt lại sự việc cụ thể và có biện pháp xử lý trong thời gian tới".

Sơn Tùng gây tranh cãi dữ dội trong MV mới

Trước đó, khi chia sẻ về MV "There's No One At All", Sơn Tùng M-TP cho biết: “Tùng muốn chinh phục một ngọn núi mới, muốn thử thách bản thân mình nhiều hơn, muốn vượt qua được giới hạn của chính mình. Thật buồn chán nếu như cứ làm một chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần. Hơn nữa khi thay đổi một chút về mục tiêu cũng như tầm nhìn của bản thân, chúng ta sẽ có thêm rất nhiều cảm hứng mới lạ và nó giúp cho chúng ta luôn giữ được ngọn lửa cùng tình yêu vô bờ bến với niềm đam mê của mình.”

Cho dù thông điệp âm nhạc mà Sơn Tùng M-TP muốn gửi gắm là gì đi chăng nữa, thì những hình ảnh, biểu cảm của nhân vật chính trong MV không nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ khán giả bởi thời gian qua, xã hội đã quá đau lòng khi chứng kiến nhiều vụ tự tử của thanh thiếu niên. Khi tất cả mọi người vẫn đang đau đáu về những vụ việc đó, việc Sơn Tùng phát hành một MV có nội dung tiêu cực như thế này không khác gì "đổ thêm dầu vào lửa".

Chính vì thế, không ít người đề xuất cần phản ánh vấn đề này lên cơ quan có thẩm quyền, chấn chỉnh tư tưởng và mong rằng các nghệ sĩ, thần tượng có sức ảnh hưởng đến giới trẻ sẽ thể hiện năng lượng tích cực, thông điệp sống ý nghĩa hơn qua các sản phẩm nghệ thuật của họ.

Một phân cảnh trong MV

