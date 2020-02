Sơn Tùng lộ thêm bằng chứng hẹn hò với bạn gái tin đồn trong ngày Valentine

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020 09:52 AM (GMT+7)

Thêm một bằng chứng cho thấy Sơn Tùng M-TP cùng nữ ca sĩ sinh năm 1994 đang hẹn hò.

Mới đây, trên trang cá nhân, Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp ban đêm theo phong cách panning (làm nhòe mờ có chủ đích). Đến hiện tại, bức ảnh đã nhận được hơn 300 nghìn lượt thích từ người hâm mộ.

Bức ảnh Sơn Tùng M-TP đăng tài trên trang cá nhân

Ngay sau đó vài giờ, Thiều Bảo Trâm cũng chia sẻ bức ảnh có style tương tự với dòng trạng thái: "Cũng mới thêm vài kg thịt, kg mỡ. Các bác thấy vẫn ổn chứ?".

Nhiều cư dân mạng đã tinh ý nhận ra sự đồng điệu giữa hai bức ảnh: "Cách chụp ảnh mờ mờ ảo ảo giống chủ tịch quá vậy chị ơi", "Ảnh Tùng mờ nhẹ, qua Trâm thì mờ không hề nhẹ", "Chỉnh ảnh sao giống Sơn Tùng vậy chị?", "Ông Tùng đã ảo còn nhìn được, qua Trâm thì thôi rồi", "Hai anh chị cứ thích chơi trò này".... Người hâm mộ còn giục cặp đôi nhanh chóng công khai vì quá "sốt ruột": "Công khai đi chị ơi", "Hai người mau công khai đi"....

Và bức ảnh của Thiều Bảo Trâm chia sẻ có cùng style

Trước đó vài ngày, khi nam ca sĩ quê Thái Bình đăng tải bức ảnh có những ánh đèn lấp lánh thì nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm ngay lập tức đăng tải dòng trạng thái: "Em thích thứ lấp lánh. Thích cả matcha xanh. Quên chưa nói anh biết. Em cũng cực thích anh".

Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm vướng nghi vấn hẹn hò cách đây khá lâu. Tin đồn dấy lên khi nữ ca sĩ 9X đăng ảnh ôm một chàng trai giống giọng ca Hãy trao cho anh. Sau đó, cả 2 lộ hình đi du lịch Thái Lan và cùng ăn trưa tại một nhà hàng ở TP.HCM. Cặp đôi cũng nhiều lần bị bắt gặp sử dụng đồ đôi hay check-in ở nhiều địa điểm nổi tiếng.

Cặp đôi từng bị phát hiện dùng đồ đôi

Tháng 10/2019, giọng ca Hãy trao cho anh đăng ảnh đeo vòng tay có nhiều hạt ngọc trai và charm. Ngay lập tức, người hâm mộ phát hiện Thiều Bảo Trâm cũng từng đeo chiếc vòng giống hệt như vậy. Khi nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Baby, take my hand" (Anh yêu, hãy nắm lấy tay em). Cùng ngày, Sơn Tùng chia sẻ: "Hold my hand" (Hãy nắm tay anh).

Trong một sự kiện thời trang vào cuối tháng 12 năm ngoái, Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm đều tham gia nhưng không đi cùng nhau. Mặc dù không xuất hiện cạnh nhau nhưng cả hai đã để lộ bằng chứng hẹn hò. Theo đó, người hâm mộ đã tinh ý phát hiện hai người đeo nhẫn đôi - đó là một thiết kế ánh bạc, dáng tròn khá đơn giản, được nhiều đôi trẻ sử dụng để khẳng định tình cảm dành cho đối phương.

Vòng tay đôi của Sơn Tùng và bạn gái tin đồn

Dù liên tục bị cư dân mạng tung bằng chứng hẹn hò, nhưng cả Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm đều không lên tiếng phủ nhận hay giải thích. Chia sẻ về việc thường xuyên được khán giả nhắc đến với danh xưng "bạn gái Sơn Tùng", nữ ca sĩ sinh năm 1994 cho biết: "Tôi không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Xung quanh tôi, ai cũng có trăn trở, khó khăn riêng, vì vậy mình tự vượt qua được vấn đề của mình thì tốt".

Nguồn: http://danviet.vn/sao/son-tung-lo-them-bang-chung-hen-ho-voi-ban-gai-tin-don-trong-ngay-valentin...Nguồn: http://danviet.vn/sao/son-tung-lo-them-bang-chung-hen-ho-voi-ban-gai-tin-don-trong-ngay-valentine-1058675.html