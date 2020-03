Sau tin đồn bị lộ clip nóng, bà xã DJ nóng bỏng của Khắc Việt đã có tin vui?

Người hâm mộ tò mò, đặt nghi vấn cho rằng vợ chồng Khắc Việt đã có con đầu lòng.

Trên trang cá nhân mới đây, Khắc Việt đăng thông tin tìm kiếm người giúp việc. Theo đó nam ca sĩ cho biết, thời gian gần đây anh phải đảm nhận hết công việc nhà từ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa... do không có người giúp việc. Tuy nhiên đáng chú ý, Khắc Việt lại có yêu cầu là người biết chăm em bé. Điều này khiến dân mạng tò mò cho rằng, vợ chồng Khắc Việt đã có tin vui.

"Các cao nhân có mối nào tìm giúp việc uy tín không ạ? Giúp em với, cô bác nào lớn tuổi tí, ưu tiên biết chăm em bé càng tốt. Ngày nào mình cũng phải dậy đi chợ, nấu cơm, dọn nhà cửa như giúp việc thế này, đến chết mệt. Cần lắm 1 người giúp việc ở hẳn cùng luôn, mà tìm mãi không có. Ai có mối uy tín giúp mình cái, cần một cách thực sự đây" - Khắc Việt chia sẻ.

Bên dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ thắc mắc, trong đó có người còn chúc mừng cặp đôi khi cho rằng cả hai đã có "quả ngọt" trong cuộc hôn nhân. "Hai anh chị có em bé rồi à", "Chị Thảo có em bé kìa, vui quá", "Chúc mừng anh chị có thêm thành viên mới"... fan cho rằng vợ chồng Khắc Việt đã có con đầu lòng.

Khắc Việt tìm người giúp việc biết chăm em bé, fan nghi vấn bà xã nam ca sĩ đã sinh con đầu lòng.

Bà xã của Khắc Việt là nữ DJ nóng bỏng - Thảo Bebe. Cặp đôi đã quen biết nhau hơn 10 năm trước, từ khi cô còn là sinh viên ở trường múa và nam ca sĩ chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 7/2017. Khắc Việt và Thảo Bebe đã kết hôn vào tháng 3/2018.

2 năm sau đám cưới, vợ chồng Khắc Việt vẫn chưa báo tin vui với người hâm mộ. Nam ca sĩ từng chia sẻ mong mỏi có con: "Nếu bảo vì ham chơi, muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son nên chưa muốn sinh thì đó là điều dối trá. Thật lòng, chúng tôi rất muốn sinh con nhưng không phải cái gì mình muốn cũng được luôn. Đó là ý Trời rồi" - Khắc Việt chia sẻ. Nam ca sĩ còn cho biết rất, mỗi lần về quê và được họ hàng hỏi han nhiều, anh cũng chạnh lòng nhưng may mắn có bố mẹ rất tâm lý, không bao giờ gây áp lực.

Khắc Việt chia sẻ mong muốn có con nhưng chưa có "duyên".

Trước đó, bà xã của nam ca sĩ Khắc Việt bất ngờ gây xôn xao khắp cộng đồng mạng khi dính phải tin đồn lộ clip nóng. Cụ thể, một tài khoản Facebook đã chụp hình ảnh từ một clip nhạy cảm và sau đó một mực khẳng định Thảo Bebe, bà xã Khắc Việt là nhân vật chính của clip. Bài đăng lập tức gây bão, thu hút đông đảo lượt theo dõi và bàn tán khắp cộng đồng mạng.

Khắc Việt bức xúc lên tiếng ngay sau đó: "Xin nói tất cả những ai bất chấp danh dự người khác để câu like, cái tay nhanh hơn cái não cẩn thận. Hãy tự làm bản thân mình nổi tiếng đi, đừng lấy người khác ra làm bàn đạp. Ai đang share và thấy clip, xin đính chính không phải vợ tôi. Xin cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền mọi người".

DJ Thảo Bebe cũng không giấu được sự bức xúc khi bị vu khống là nữ chính trong clip nóng. Cô lên tiếng trên trang cá nhân: “Có tiếng mà không có miếng, bọn thất đức câu like rẻ tiền, lôi người khác ra để câu like bằng cái clip sex của ai đấy và bảo là mình. Người quen thì biết không phải mình và mách, người không biết nhìn vào vội vàng tin nghĩ là mình. Chỉ vì mấy cái câu like trên mạng xã hội bất chấp danh dự nhân phẩm của người khác...”.

