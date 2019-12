Vợ DJ bốc lửa của Khắc Việt nghi lộ clip nóng: Động thái mới gây bất ngờ

Thứ Bảy, ngày 21/12/2019 10:02 AM (GMT+7)

Sau ồn ào lắng xuống, Thảo Bebe tiếp tục lên tiếng.

Tuần qua, showbiz Việt xôn xao trước nhiều tin đồn lộ clip nóng của hot girl Ngân 98, diễn viên Thu Quỳnh và mới nhất là DJ Thảo Bebe – vợ của Khắc Việt. Nếu Ngân 98 thừa nhận video nhạy cảm bị phát tán vì sự cố mất điện thoại thì Thu Quỳnh và Thảo Babe đều là nạn nhân của trò ghép ảnh của cư dân mạng.

Bức ảnh được chụp lại từ clip nóng, ghép với ảnh bikini của bà xã Khắc Việt được nhiều tài khoản chia sẻ.

Cụ thể, một tài khoản Facebook đã ghép ảnh từ một clip nhạy cảm của cô gái có ngoại hình hao hao Thảo Bebe và khẳng định chắc nịch đây chính là bà xã Khắc Việt. Ngay sau khi xuất hiện tin đồn, Khắc Việt đã không kìm chế được bức xúc. Anh đăng tải dòng trạng thái chỉ trích, điểm mặt kẻ tung tin đồn vợ mình lên mạng xã hội.

"Em chủ động gọi anh xin tha, anh tha cho em. Xin nói tất cả những thằng bất chấp danh dự người khác để câu like, cái tay nhanh hơn cái não, cần thận có ngày vỡ mồm không còn răng mà ăn cơm đâu, hãy tự làm bản thân mình nổi tiếng đi, đừng lấy người khác ra làm bàn đạp. Ai đang share và thấy clip, xin đính chính không phải vợ tôi. Xin cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền mọi người", anh viết.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến người đã giúp mình tìm ra nguồn gốc sự việc. Qua tình huống trớ trêu lần này, Khắc Việt khẳng định sẽ không làm lớn chuyện và sẽ bỏ qua nhưng anh cũng không quên để lại lời khuyên với cộng đồng mạng: "Cũng khuyên các bạn, không nên quay kỉ niệm những clip riêng tư của mình, khi lộ ra chỉ đã mắt và miệng công chúng. Xin lỗi bạn gái có clip bị lộ, vì đính chính bảo vệ vợ mình, nên chắc hôm nay dân mạng lại dậy sóng, tìm Facebook bạn xem bạn là ai, xin lỗi bạn, các bạn tỉnh táo khi share và tiếp nhận thông tin gì trên mạng nhé, xin lỗi, cảm ơn đã làm phiền các bạn".

Khắc Việt lên tiếng bảo vệ vợ

Trước phản ứng của Khắc Việt, người tung tin đồn thất thiệt đã xoá bài viết, gửi lời xin lỗi tới vợ chồng nam ca – nhạc sĩ. Khi mọi chuyện đã lắng xuống, DJ Thảo Bebe lại vừa bất ngờ chia sẻ một bài viết đề cập đến câu chuyện ồn ào những ngày qua và “treo thưởng” 100 triệu cho ai có clip nóng của cô. Có lẽ đây là động thái để minh oan và khép lại câu chuyện nhưng cũng có người đặt nghi vấn liệu có phải nữ DJ đang tạo sự chú ý khi thêm động thái mới vào câu chuyện tưởng như đã kết thúc?

Nữ DJ treo thưởng cho ai có clip nóng của cô

Trước đó, Thảo Bebe đã có chia sẻ khá gay gắt về tin đồn cô lộ clip nóng. Cô viết: “Trước khi Khắc Việt lên tiếng làm rõ tránh gây hoang mang dư luận, DJ Thảo Bebe đã vô cùng tức giận khi bản thân vướng vào vụ việc nhạy cảm này. Trên trang cá nhân, cô cũng chia sẻ dòng trạng thái phẫn nộ: "Có tiếng mà không có miếng, bọn thất đức câu like rẻ tiền. Lôi người khác ra để câu like bằng cái clip sex của ai đấy và bảo là mình, người quen thì biết không phải mình và mách, người không biết nhìn vào vội vàng tin nghĩ là mình. Chỉ vì mấy cái câu like trên mạng xã hội bất chấp danh dự nhân phẩm của người khác...".

