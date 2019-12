Nữ DJ vợ Khắc Việt vừa vướng tin đồn lộ clip nhạy cảm ngoài đời nóng bỏng thế nào?

Thứ Năm, ngày 19/12/2019 09:16 AM (GMT+7)

Bà xã Khắc Việt được biết đến là một nữ DJ nóng bỏng với phong cách ăn mặc gợi cảm, có phần táo bạo.

Bà xã Khắc Việt là Nguyễn Thanh Thảo (sinh năm 1992), cô là một nữ DJ đình đám tại Hà Nội với nghệ danh Thảo Bebe. Khắc Việt - Thảo Bebe sau một thời gian công khai chuyện tình cảm đã quyết định đi đến hôn nhân và lên xe hoa vào tháng 4/2018.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao thông tin, bà xã Khắc Việt lộ clip nóng đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Cụ thể, một tài khoản Facebook đã chia sẻ bức ảnh chụp từ một clip nhạy cảm cho rằng Thảo Bebe là nhân vật chính trong video này.

Ngay sau đó, Thảo Bebe đã lên tiếng đầy bức xúc về tin đồn thất thiệt: "Có tiếng mà không có miếng, bọn thất đức câu like rẻ tiền, lôi người khác ra để câu like bằng cái clip sex của ai đấy và bảo là mình. Người quen thì biết không phải mình và mách, người không biết nhìn vào vội vàng tin nghĩ là mình. Chỉ vì mấy cái câu like trên mạng xã hội bất chấp danh dự, nhân phẩm của người khác, đúng là rẻ rách".

Thảo Bebe bức xúc lên tiếng khi bị cho là nhân vật trong đoạn clip nhạy cảm.

Khắc Việt cũng lên tiếng buộc kẻ đăng tải thông tin xoá bài đăng, đồng thời phải gửi lời xin lỗi, thậm chí nam ca sĩ còn đòi đến tận nhà để làm rõ mọi chuyện. "Em chủ động gọi anh xin tha, anh tha cho em. Xin nói tất cả những thằng bất chấp danh dự người khác để câu like, cái tay nhanh hơn cái não hãy tự làm bản thân mình nổi tiếng đi, đừng lấy người khác ra làm bàn đạp. Ai đang share và thấy clip, xin đính chính không phải vợ tôi. Xin cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền mọi người" - Khắc Việt bức xúc.

Khắc Việt lên tiếng bảo vệ bà xã và sau đó chủ tài khoản Facebook tung tin thất thiệt đã có động thái ăn năn, xóa bài đăng và gửi lời xin lỗi tới vợ chồng nam ca sĩ.

Bà xã Khắc Việt vốn được biết đến là một nữ DJ chuộng phong cách hiện đại, ăn mặc gợi cảm. Ngoài việc là sở thích, về tính chất công việc cũng quyết định phong cách ăn mặc của Thảo Bebe. Cô nàng thường ăn diện vô cùng sexy khoe đường cong cơ thể mỗi khi đi diễn.

Khắc Việt từng có suy nghĩ, cái nhìn không thiện cảm về những nữ DJ là người "chơi bời, lăng nhăng", tuy nhiên về sau nam ca sĩ đã hiểu hơn về con người thật của bà xã cũng như công việc này. Sau khi kết hôn với Khắc Việt, Thảo Bebe vẫn duy trì công việc DJ và được ông xã rất ủng hộ, kể cả việc ăn mặc có phần táo bạo. Thảo Bebe được chồng tạo mọi điều kiện tốt nhất để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Thảo Bebe được biết đến là một nữ DJ nóng bỏng với phong cách thời trang gợi cảm, có phần táo bạo.

Mỗi khi đến làm việc tại các tụ điểm giải trí, Thảo Bebe thường mặc style trẻ trung, khoe vòng 1 đầy đặn, quyến rũ.

Đồng thời, cô cũng ưa chuộng mốt đầm bó sát để khoe khéo hình thể thon gọn, hút mắt.

Thường xuyên xuất hiện trong những hình ảnh nóng bỏng, khoe thân táo bạo, Thảo Bebe cũng gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, nữ DJ khá thoải mái và không bận tâm đều những ý kiến trái chiều về mình. "Tôi nghĩ mặc hở một cách khôn ngoan thì trông tinh tế. Nếu quá đà mới gây phản cảm và dẫn đến phản tác dụng" - Thảo Bebe đáp trả trước những ý kiến về phong cách ăn mặc.

Thảo Bebe được cư dân mạng gọi là bà xã nóng bỏng nhất nhì showbiz Việt.

Ở đời thường, cô cũng ăn vận vô cùng gợi cảm.

Ngoài công việc DJ, Thanh Thảo kinh doanh thời trang và mỹ phẩm online trên trang cá nhân.

Hiện tại, sau gần 2 năm về chung 1 nhà, Khắc Việt và Thảo Bebe đang có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn bên nhau. Dù khá bận rộn với công việc riêng nhưng cả hai vẫn dành thời gian đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm.

