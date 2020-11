Nhật Kim Anh dời lịch mổ, làm điều chưa từng có vì “ngọc nữ Bolero” Tố My

Nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" cho biết, cô như "mắc nợ" Tố My khi vì "ngọc nữ Bolero" mà làm nhiều điều chưa từng có.

Ngày 14/11 vừa qua, nữ ca sĩ Tố My đã có buổi ra mắt MV “Mắt chị” với sự xuất hiện của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng đến chúc mừng như Quang Lê, Nhật Kim Anh, em gái Tố Ny, ca sĩ Thu Hằng, Tuấn Hoàng,...

Tố My xuất hiện gợi cảm, xinh đẹp trong buổi ra mắt MV mới

Trong buổi ra mắt, Tố My cho biết dù cô đã tham gia đóng MV cũng như xem đi xem lại nhiều lần, nhưng khi cùng mọi người xem lại bản chính thức của MV "Mắt chị", cô vẫn xúc động như lần đầu. Đây cũng là MV đầy tâm huyết của Tố My, được cô đầu tư hoành tráng với hy vọng bài hát sẽ chạm tới trái tim khán giả.

Ca khúc này là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, cũng là tác giả bài hit "Thương con chốt sang sông" từng giúp Tố My đạt giải Mai vàng 2019 hạng mục “Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất”.

Ngoài Tố My, diễn viên chính trong MV “Mắt chị” không ai khác chính là Nhật Kim Anh. Lần này, nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” vào vai một người chị có cuộc đời đầy bi kịch, khiến người xem không khỏi xót xa.

Nhật Kim Anh vào vai nữ chính trong MV của Tố My

Chia sẻ về sự góp mặt của mình trong MV của đàn em, Nhật Kim Anh cho biết vì Tố My, cô đã làm một điều ngoại lệ chưa từng có đối với bản thân.

“Đây là lần xuất hiện vô cùng đặc biệt với Nhật Kim Anh, vì ngoài là diễn viên, tôi còn là ca sĩ và việc một ca sĩ đóng MV minh họa cho một ca sĩ từ lâu được xem như một điều "tối kỵ". Tuy nhiên, vì mối quan hệ thân thiết với Tố Ny (em gái Tố My) nên khi được Tố My ngỏ lời, Nhật Kim Anh đã quyết định "phá lệ", đóng MV cho ngọc nữ bolero", nữ diễn viên chia sẻ.

Nhật Kim Anh nói thêm, cô như "mắc nợ" Tố My bởi khi bấm máy MV "Mắt chị", nữ diễn viên đang tham gia cứu trợ miền Trung cũng phải dành ra 2 ngày để trở về Gò Công (Tiền Giang) ghi hình. Khi MV ra mắt, Nhật Kim Anh lại phải dời lịch mổ dây thanh quản của mình để có thể đến tham dự.

Không chỉ ngoại lệ đóng MV cho một ca sĩ, Nhật Kim Anh còn phải dời lịch mổ dây thanh quản để có mặt chúc mừng đàn em

Quang Lê lên sân khấu ôm cảm ơn Nhật Kim Anh vì nữ diễn viên đã nhận lời hỗ trợ cho cô em thân thiết của anh

Tấm chân tình của đàn chị khiến "ngọc nữ bolero" vô cùng xúc động. Ngay cả Quang Lê cũng trực tiếp lên sân khấu cảm ơn Nhật Kim Anh vì đã bỏ nhiều thời gian, công sức hỗ trợ cô em thân thiết của mình trong MV lần này.

Cũng tại sự kiện, Tố My đã hé lộ thông tin về album "Cửu Long Tình" gồm 9 ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ. Tố My cho biết, sau thành công của dự án "Friday with Bolero" năm ngoái, cô muốn có sự thay đổi, chinh phục dòng nhạc dân ca. Đây sẽ là album (định dạng vật lý) đầu tiên của nữ ca sĩ, dự kiến lên kệ vào cuối năm 2020.

Ngoài MV "Mắt chị", Tố My còn hé lộ teaser MV tiếp theo mang tên "Ốc đắng buồn ai" kết hợp với ca sĩ Đan Trường. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng dự án này hứa hẹn sẽ lại là một "bom tấn" tiếp theo của "ngọc nữ bolero".

