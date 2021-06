Nam IT được bà Phương Hằng tặng 1 tỷ nhắn NSƯT Đức Hải: “Chú không thoát khỏi tay con đâu”

Thứ Ba, ngày 08/06/2021 16:37 PM (GMT+7)

Theo N.H.K, đã có người mua dịch vụ nhắn tin tự động gửi đến số điện thoại của nghệ sĩ Đức Hải.

Ngày 2.6, dân mạng lan truyền ảnh chụp màn hình bài viết có chứa một số từ ngữ tục tĩu dùng để công kích người khác từ trang Facebook cá nhân có dấu tích xanh mang tên Đức Hải. Nhiều khán giả chỉ trích Đức Hải vì cho rằng anh có những phát ngôn thiếu văn minh dù đang là nghệ sĩ ưu tú, thầy giáo.

Ngay sau đó, Đức Hải cho biết tài khoản Facebook cá nhân bị "hack" từ trưa 2.6. Anh không hề viết những nội dung đang được mọi người lan truyền. Anh khẳng định nếu sự việc đi xa sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vấn đề này để bảo vệ uy tín cá nhân.

NSƯT Đức Hải cho biết Facebook anh bị "hack"

Tuy nhiên, trưa 8.6, nghệ sĩ Đức Hải cho biết sau khi làm đơn trình báo công an nhờ tìm ra hacker vào Facebook của mình để đăng nội dung thô tục, phản cảm, thì mọi chuyện diễn biến nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của anh.

"Facebook của tôi không bị hacker gì cả, mà con nuôi của tôi nghịch dại. Cháu nó quản lý đồng tiền ảo của tôi (bitcoin) nên có mật khẩu Facebook. Sau khi tôi trình báo công an và nhờ họ tìm ra ai là người hack thì cháu sợ quá rồi nhận lỗi là do nó viết lên. Bản thân nó cũng không lường được hậu quả lại rùm beng lên thế. Dĩ nhiên cháu nó phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Nhưng cháu chỉ là tình cờ chứ không có mục đích gì cả. Tôi cũng phải mắng mỏ nó chứ. Tôi thông tin cho mọi người biết đã tìm ra ai là người đưa tôi vào tình thế khó xử như vậy", Đức Hải cho biết.

Ngoài ra, nghệ sĩ Đức Hải cũng cho hay những ngày qua, anh nhận nhiều tin nhắn tống tiền và đang nhờ công an vào cuộc điều tra. "Tôi bị dội bom tin nhắn. 88 tin nhắn khủng bố tôi và đòi 200 triệu. Tôi cho rằng, một số đối tượng giỏi về IT đã thừa vụ này, nhảy vào làm tiền tôi. Phía công an cho biết, họ sẽ sớm thông báo kết quả điều tra”, anh cho hay.

Dù nghệ sĩ Đức Hải đã lên tiếng giải thích nhưng nhiều dân mạng cảm thấy không thuyết phục. Thậm chí, nhiều bình luận cho rằng anh “dám làm nhưng không dám nhận". Về điều này, anh thẳng thắn: “Trước hết, đó là quyền của cộng đồng mạng, mình không có quyền bắt họ phải nghĩ theo ý của mình. Thứ hai, việc xác định rằng đây là hacker hay người thân hay con nuôi thì bên công an sẽ có câu trả lời cuối cùng. Tôi chỉ biết tôi là người bị hại thì tôi phải lên tiếng, nhưng phải làm thế nào để hiệu quả”.

Đức Hải cho biết anh đang nhờ công an vào cuộc điều tra

Cách đây ít phút, N.H.K (nam IT được bà Hằng thưởng 1 tỷ) đưa ra bằng chứng có người mua một dịch vụ nhắn tin tự động và gửi nhiều tin nhắn đến số điện thoại nghệ sĩ Đức Hải. Trong nội dung tin nhắn được cho là “tống tiền” nghệ sĩ Đức Hải có nhắc tên N.H.K, yêu cầu chuyển 200 triệu cùng nhiều từ ngữ nhạy cảm. Vì có liên quan đến sự việc này nên N.H.K tuyên bố anh quyết tìm ra sự thật để thanh minh cho bản thân.

N.H.K còn gửi lời nhắn đến nghệ sĩ Đức Hải rằng: "Kỳ này chú không thoát khỏi tay con đâu chú Đức Hải nha", "Chú hiểu không, nha?". Thậm chí, "cậu IT" còn cho rằng NSƯT Đức Hải đã có 1 nước cờ sai: "Trời ơi, chơi dại rồi chú ơi, vô trong địa bàn của con, dùng cái đó nhắn tin ngược lại cho người ta để hại con hả".

Đoạn tin nhắn nói chuyện của N.H.K và bên dịch vụ gửi tin nhắn tự động

Trước đó, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã treo thưởng “nóng” 1 tỷ đồng cho ai tìm ra được danh tính thật của chủ tài khoản Facebook có tên V.T. Đây được xem là người “cầm đầu” nhóm chống đối, bêu xấu bà Phương Hằng trên mạng xã hội.

Nam IT N.H.K là người truy tìm ra danh tính của tài khoản Facebook V.T. Nói là làm, bà Hằng đã giữ đúng lời hứa, chuyển khoản cho anh 1 tỷ. Tuy nhiên, anh chỉ nhận 500 triệu đồng, phần còn lại anh gửi cho nữ doanh nhân làm từ thiện.

