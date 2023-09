Mỹ nhân gốc Việt: 9X Cần Thơ đóng phim gây sốt Hollywood, cô gái này kiếm hơn 2 tỷ/năm

Liên tục có nhiều dự án phim Hollywood, từ điện ảnh đến truyền hình, hiện tại đang có sự góp mặt của diễn viên gốc Việt.

Ngô Thanh Vân

Mới đây, bộ phim The Creator (Kẻ kiến tạo) đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân.

Ngô Thanh Vân đóng “The Creator” của Disney.

Trên poster giới thiệu nhân vật là dòng chữ “nữ diễn viên gốc Việt” Ngô Thanh Vân. Điều này khiến một số dân mạng bày tỏ sự hoang mang. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô có quốc tịch Na Uy. Trong The Creator, Ngô Thanh Vân vào vai cô người máy tên Kami và có câu thoại bằng tiếng Việt: “Khỏi thối tiền, đi nhanh giùm đi. Bái bai (bye bye)”.

Phần thể hiện của Ngô Thanh Vân trong phim dù ngắn nhưng để lại ấn tượng trong lòng người xem. Cô từng chia sẻ rằng bản thân đã thảo luận với đạo diễn Gareth Edwards để được dùng tiếng Việt trong phim: “Gareth đã cho tôi hoàn toàn tự do để có thể sáng tạo những lời thoại cho nhân vật Kami”.

Ngô Thanh Vân và Joey King trong một cảnh phim “The Princess”.

Nữ diễn viên từng chia sẻ, dù gặp nhiều áp lực khi đóng phim ở xứ người nhưng cô luôn được đoàn làm phim chăm sóc rất chu đáo và không hề bị phân biệt đối xử vì là người châu Á.

Trước The Creator, Ngô Thanh Vân đã góp mặt trong nhiều bộ phim nước ngoài như: Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi, Da 5 Bloods, Brights, The Old Guard, The Princess... Các vai diễn không phải chỉ “lướt qua màn ảnh” mà có số phận, tính cách rõ ràng. Dù Ngô Thanh Vân không tiết lộ mức cát-xê nhưng nhiều dân mạng suy đoán đây là con số không nhỏ.

Levy Tran

Levy Tran trong “The Expendables 4”.

Trong The Expendables 4 (Biệt đội đánh thuê 4), Levy Tran vào vai Lash - một nhân viên CIA và là thành viên mới của nhóm Expendables. Nhân vật này cùng với Gina (Megan Fox đóng) là hai bóng hồng hiếm hoi xuất hiện bên cạnh dàn sao nam lực lưỡng, nam tính của phim.

Sở hữu vẻ ngoài gợi cảm với mái tóc bạch kim và những hình xăm cá tính, nữ diễn viên gốc Việt để lại ấn tượng trong lòng người xem. Cô có phân cảnh dùng xích sắt chiến đấu với kẻ thù. Cũng như Ngô Thanh Vân, người đẹp 8X khiến khán giả bất ngờ với câu thoại tiếng Việt khi vừa xuất hiện.

Vai đầu tay của Levy Tran trong “Fast & Furious 7”.

Levy Tran có tên tiếng Việt là Trần Lê Vy, sinh năm 1983 trong một gia đình gốc Việt ở Mỹ. Cô từng có thời gian làm giáo viên mầm non và nghề mai táng trước khi theo đuổi đam mê nghệ thuật. Bên cạnh đó, Levy cũng làm mẫu ảnh cho các tạp chí thời trang như Bizarre, Inked và Tattoo Life.

Vẻ đẹp năng động, khỏe khoắn đã giúp Levy lọt vào mắt xanh đạo diễn James Wan và nhà sản xuất Vin Diesel. Vai đầu tay của sao nữ là cô gái phất cờ đường đua trong Fast & Furious 7. Dù chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi đầu phim nhưng với đường cong bốc lửa cùng vẻ đẹp sexy, Levy đã khiến cánh mày râu xao xuyến.

Sau đó, người đẹp xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình: Vigilante Diaries, The First Purge, Secret Headquarters, The Haunting of Hill House… và đặc biệt là loạt phim hành động MacGyver.

Levy mặc áo dài khi vào vai nữ đặc vụ Desiree Nguyen trong MacGyver.

Lana Condor

Lana Condor.

Lana Condor tên thật là Trần Đồng Lan, sinh năm 1997, xuất thân từ một trại trẻ mồ côi ở Cần Thơ. Khi được 4 tháng tuổi, cô bé và anh trai không cùng huyết thống được vợ chồng nhà báo Bob Condor của Chicago Tribune nhận nuôi, đổi tên thành Lana Therese Condor và đưa sang Mỹ sinh sống.

Người đẹp 9X được ba mẹ nuôi tạo mọi điều kiện để theo đuổi nghệ thuật. Tốt nghiệp khóa diễn xuất tại Học viện Notre Dame (Los Angeles), cô có vai diễn đầu đời trong siêu phẩm X- Men: Apocalypse. Khi lên sóng, hầu hết phân cảnh của nhân vật Julibee đều bị cắt bỏ, chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi.

Lana Condor từng xuất hiện trong bom tấn “X- Men: Apocalypse”.

Những tưởng việc xuất hiện trong một series bom tấn là một khởi đầu khá tốt đẹp, nhưng con đường nghệ thuật ở xứ sở cờ hoa không hề dễ dàng với một cô gái châu Á. Khi thử vai, Lana luôn bị yêu cầu vào các vai như nhân viên làm nail, các “bà chằn” đanh đá hoặc hiền lành, cam chịu như Hello Kitty. Liên tiếp bị từ chối trong các dự án High School Musical: The Musical, Runaways, Star Wars: The Last Jedi khiến nữ diễn viên gốc Việt chán nản và từng muốn từ bỏ.

Năm 2018, Lana Condor vượt qua hàng trăm đối thủ nặng ký và sự kỳ thị màu da của đoàn làm phim, xuất sắc giành được vai chính trong To All the Boys I’ve Loved Before - bộ phim tình cảm hài lãng mạn dành cho tuổi teen do Netflix sản xuất. Do vai chính trong nguyên tác là một cô gái gốc Á, vì vậy Lana được tác giả cuốn tiểu thuyết - nhà văn Mỹ gốc Hàn Jenny Han quyết liệt đấu tranh để lựa chọn, và là cô gái châu Á duy nhất trong dàn diễn viên.

Lana Condor với mái tóc đen dài, đôi mắt xếch cá tính đã giúp bộ phim thu hút hơn 80 triệu lượt xem. Nối tiếp thành công của phần I, hai phần tiếp theo đều thắng lợi giòn giã, đưa cô gái gốc Việt vươn tầm cao mới.

Tạp chí Vogue đã gọi sao nữ gốc Việt là “con cưng” của màn ảnh Mỹ khi cô trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, hình mẫu lý tưởng của nhiều khán giả tuổi teen.

Lana Condor trong một chuyến về thăm Việt Nam.

Năm 2017, Lana Condor thành lập một học bổng dành riêng cho các bé gái ở Cần Thơ - nơi cô sinh ra, nhằm hỗ trợ học phí cũng như chi phí sinh hoạt cho các em trong 4 năm học. Nữ diễn viên lập hẳn một chủ đề về Việt Nam trên Instagram hơn 10 triệu người theo dõi và chia sẻ nhiều hình ảnh và clip thực hiện trong các chuyến trở về quê hương.

Dianne Doan

Dianne Doan có bố mẹ là người Việt sống ở Canada, ngay từ nhỏ đã có niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật. Vào năm học cấp 2, cô đã bắt đầu theo học khóa diễn xuất để trau dồi năng lực cho mình. Tuy vậy, Dianne Doan bắt đầu vào showbiz bằng nhảy múa.

Dianne Doan trong phần 3 series phim Warrior.

Năm 2010, cô tham gia tiết mục nhảy khai mạc Olympic mùa đông, sau đó làm vũ công phụ họa cho nam ca sĩ nổi tiếng Michael Buble. Sau đó cô góp mặt trong một số bộ phim với vai quần chúng. Mãi tới khi “lọt vào mắt xanh” của Disney và được biết đến với vai Lonnie – con gái của Mulan trong phim Descendants, Dianne mới được biết tới.

Theo thống kê giá trị thương hiệu, Dianne kiếm được hơn 98,8 nghìn USD trong 1 năm (hơn 2,3 tỷ đồng) vào năm 2015. Sau đó, cô góp mặt trong các bộ phim Legends of Tomorrow của DC và Agents of S.H.I.E.L.D của Marvel.

Năm 2019, cô có vai chính đầu tay – Mai Ling - trong loạt phim dài tập Warrior - bộ phim của HBO lấy cảm hứng từ cuộc đời của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Cũng nhờ tác phẩm này, giá trị thương mại của diễn viên sinh năm 1990 tăng lên 1 triệu USD.

Hiện, Dianne Doan đang nhận được nhiều lời khen với phần 3 Warrior.

Ảnh đời thường của sao nữ gốc Việt.

Trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên bày tỏ niềm tự hào khi có 2 dòng máu Canada – Việt Nam, và hiểu rõ trách nhiệm quảng bá, khắc họa và lan tỏa hình ảnh Á Đông một cách đúng đắn trên màn ảnh Hollywood.

Nguồn: [Link nguồn]