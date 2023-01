Tài tử gốc Việt vượt qua Brad Pitt, thắng giải Quả cầu Vàng

Ngày 11/1 (giờ Việt Nam), Lễ trao giải Quả cầu Vàng thường niên lần thứ 80 diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, Los Angeles, Mỹ. Sự kiện trở lại hoành tráng với sự tham gia của dàn sao hạng A Hollywood sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và làn sóng tẩy chay do phân biệt chủng tộc.

Quả cầu Vàng 2023 đánh dấu một năm rực rỡ của các ngôi sao châu Á. Quan Kế Huy được gọi tên ở hạng mục giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim điện ảnh với vai diễn Waymond Wang trong phim Everything Everywhere All at Once. Ông vượt qua hai đề cử nặng ký khác là Brad Pitt và Eddie Redmayne, đều từng thắng giải Oscar.

Quan Kế Huy vượt qua nhiều ngôi sao lớn để thắng giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: AP.

Tài tử gốc Việt không giấu được xúc động khi lên sân khấu nhận giải. “Tôi được nuôi dạy để không bao giờ quên mình đến từ đâu và luôn ghi nhớ người đã cho tôi cơ hội đầu tiên. Tôi rất vui được gặp Steven Spielberg ở đây tối nay. Steven, cảm ơn anh! Khi bắt đầu sự nghiệp với tư cách là diễn viên nhí trong Indiana Jones and the Temple of Doom, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì được chọn. Khi lớn lên, tôi bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là nó không hay chỉ là may mắn. Trong ngần ấy năm, tôi sợ mình không còn gì để cống hiến, dù có làm gì đi chăng nữa, tôi không bao giờ vượt qua được những gì tôi đạt được khi còn bé. Rất may, hơn 30 năm sau, có hai người đàn ông đã nghĩ đến tôi. Họ nhớ đến cậu bé đó và cho tôi cơ hội thử lại”, ông phát biểu.

Quan Kế Huy (SN 1971) là diễn viên người Mỹ gốc Việt. Ông từng là sao nhí trong hai phim bom tấn nổi tiếng của thập niên 1980, Indiana Jones và The Goonies, nhưng phải bỏ dở sự nghiệp vì các diễn viên châu Á bị thiệt thòi ở Hollywood vào thời điểm đó. Trên The Guardian, Quan Kế Huy tiết lộ bộ phim Crazy Rich Asians (tựa Việt: Con nhà siêu giàu châu Á) khiến đam mê diễn xuất một lần nữa sục sôi. Everything Everywhere All at Once là tác phẩm tái xuất của ông sau nhiều năm. Không chỉ thắng Quả cầu vàng, ông hiện là một ứng cử viên nặng ký của giải Oscar.

Không chỉ Quan Kế Huy, người vợ màn ảnh của anh, Dương Tử Quỳnh, vinh dự thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong thể loại phim ca nhạc hoặc hài kịch. Bà gây ấn tượng với vai diễn Evelyn Quan Wang trong phim Everything Everywhere All At Once.

Trong bài phát biểu nhận giải, Dương Tử Quỳnh nhớ lại lần đầu đặt chân đến Hollywood. Đối với bà, nó đại diện cho giấc mơ trở thành hiện thực và giải Quả cầu Vàng cũng mang đến trải nghiệm tương tự.

Dương Tử Quỳnh rạng ngời tuổi 61. Ảnh: Getty Images.

