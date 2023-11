Một sao nữ trốn thuế hàng tỷ đồng, cư dân mạng xôn xao

Mới đây, đài SBS Hàn Quốc đưa tin về một ngôi sao nổi tiếng của nước này, gọi tắt là A, bị điều tra vì nghi ngờ trốn thuế và phải nộp phạt hàng trăm triệu won.

Theo SBS, số tiền gian lận trốn thuế của A vào khoảng 300 triệu won (khoảng 5,6 tỷ đồng). A đã khai man chi phí mua sắm quần áo với mục đích phục vụ cho công việc. Trong tháng 5, A báo cáo tiêu tốn 3 triệu won (khoảng 56 triệu đồng) cho việc mua quần áo cho buổi chụp ảnh thương hiệu. Tuy nhiên kết quả điều tra cho thấy A đã dùng số tiền này để tiêu dùng cá nhân, mua đồng hồ. Việc mua sắm dưới danh nghĩa doanh nghiệp sẽ được giảm thuế và đây là một mánh khóe để trốn thuế.

Việc một nghệ sĩ nổi tiếng có hành vi trốn thuế luôn bị khán giả Hàn kịch liệt bài trừ. Danh tính của A chưa được tiết lộ.

Truyền thông Hàn Quốc đăng tải hình ảnh làm mờ tài khoản mạng xã hội của nghệ sĩ A bị điều tra trốn thuế

Cư dân mạng Hàn chụp lại tài khoản mạng xã hội của Go So Young với điểm trùng hợp hình ảnh được truyền thông đăng tải

Nguồn tin nói A là vợ diễn viên, kết hôn năm 2010, có cuộc sống sung túc và hôn nhân hạnh phúc. Bên cạnh đó, truyền thông Hàn Quốc đăng tải hình ảnh chụp và làm mờ tài khoản mạng xã hội của nghệ sĩ A. Cư dân mạng nước này đưa ra so sánh tài khoản đó trùng hợp với tài khoản của Go So Young – bà xã của Jang Dong Gun. Một số trang tin khác của Hàn Quốc đăng tải loạt bài viết về cuộc sống giàu sang với nhiều hàng hiệu của Go So Young. Gần đây, cô tham gia sự kiện thời trang nhưng từ chối trả lời về vụ việc. Hiện tại phía nữ diễn viên chưa đưa ra phản hồi về việc bị réo tên trong tin đồn lần này.

Go So Young và ông xã Jang Dong Gun hạnh phúc trong ngày sinh nhật

Trước đó vào ngày 22/5/2007, Go So Young từng khởi kiện 35 cư dân mạng vì việc lan truyền thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự và làm ảnh hưởng danh dự của cô với những bài đăng không đúng sự thật liên quan tới đời sống riêng.

Hình ảnh gần đây của Go So Young cho thấy nhan sắc trẻ trung ở tuổi 51

Go So Young từng là diễn viên nổi tiếng của nhiều bộ phim truyền hình nhưng sau khi kết hôn, cô gần như rút lui khỏi làng giải trí, chỉ tập trung vào chăm sóc gia đình. Năm 2020, gia đình cô vướng ồn ào liên quan tới việc Jang Dong Gun bị tống tiền, lộ tin nhắn trong nhóm chat “săn gái trẻ”. Vượt qua scandal, cả hai vẫn duy trì hôn nhân bền chặt. Họ có một con trai và một con gái. Jang Dong Gun đang tham gia vào phim truyền hình cổ trang Thanh kiếm của Aramun thuộc đài tvN.

Nữ diễn viên chưa lên tiếng khi bất ngờ bị cư dân mạng réo tên trong ồn ào nghệ sĩ A

Showbiz Hàn từng có nhiều phen lao đao vì scandal trốn thuế của người nổi tiếng. Lee Byung Hun đã bị Cục Thuế Quốc gia điều tra bất thường từ tháng 9/2022. Theo đó, công ty BH Entertainment của tài tử này phải nộp phạt 100 triệu won (khoảng 1,8 tỷ đồng). Sau đó, người đại diện đã lên tiếng: "Đúng là thuế đã được thu bởi Dịch vụ Thuế Quốc gia, nhưng đó không phải vấn đề trốn thuế. Công ty đã trả khoản thưởng cho nhân viên bằng tiền cá nhân, nhưng việc hạch toán được coi là chi phí của công ty xảy ra vấn đề và một số phí người mẫu đã được bỏ ra để quyên góp, trở thành chủ đề của phụ phí bổ sung".

Công ty của Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo từng bị Cục Thuế điều tra

Chưa hết, cư dân mạng Hàn cũng xôn xao vì thông tin tài tử Kwon Sang Woo bị Cục Thuế điều tra và nhận mức phạt 1 tỷ won (khoảng 18 tỷ đồng) khi bị tình nghi trốn thuế bằng việc mua 5 chiếc siêu xe thông qua danh nghĩa công ty để giảm thuế. Phía công ty quản lý của Kwon Sang Woo sau đó đã lên tiếng đính chính: "Cơ quan thuế đã yêu cầu giải thích thời điểm phân bổ lãi và lỗ, và có một số khác biệt trong thời gian phân bổ, vì vậy chúng tôi đã sửa lỗi trả lại và tự nguyện nộp tiền".

Song Hye Kyo từng phải nói lời xin lỗi vì sai phạm của công ty làm thuế

Tháng 8/2014, Song Hye Kyo phải lên tiếng xin lỗi chính thức vì công ty làm thuế cá nhân cho cô đã có hành vi trốn thuế lên đến 2,56 tỷ won (khoảng 58 tỷ đồng). Nữ diễn viên đã nộp thuế cùng tiền phạt 3,8 tỷ won (khoảng 86 tỷ đồng) nhưng dù không phải lỗi của cô, Song Hye Kyo vẫn bị cư dân mạng Hàn chỉ trích và thường bị lôi ra mỉa mai.

