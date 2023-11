Puka lên tiếng về "kiếp nạn 82 trong đám cưới", nói 1 câu đặc biệt về Hòa Minzy

Sau đám cưới tại quê nhà ở Đồng Tháp, cô dâu Puka chia sẻ nhiều bức hình đáng nhớ cùng bạn bè, người thân. Bên cạnh những khoảnh khắc vui hết nấc khi dàn sao Việt “quậy” tưng bừng trong tiệc cưới đậm chất miền Tây, cô dâu phải đăng tâm thư phản hồi lại tin đồn tiêu cực, không đúng sự thật xoay quanh đám cưới.

Cô dâu Puka trong tiệc cưới tại quê nhà Đồng Tháp

Theo đó, vào ngày 19/11, Puka chia sẻ trên trang fanpage về “kiếp nạn 82 trong đám cưới”. Mọi việc xuất phát từ tin đồn lan truyền trên mạng xã hội nói gia đình cô dâu quy định “mỗi thiệp cưới chỉ được đi 1 người” và nhiều yêu cầu khắt khe.

Liên quan tới tin đồn giới hạn khách tới dự tiệc cưới ở quê nhà, Puka phản pháo: "Không biết từ đâu ra tin đồn mỗi thiệp cưới dưới quê của em chỉ có thể đi 1 người. Ai đồn ác nhơn vậy. Trong khi gia đình em ghi thiệp là 'Trân trọng kính mời quý gia đình'. Quý gia đình thì sao là 1 người được, mà gia đình cũng chưa bao giờ thông báo là mỗi thiệp chỉ được đi 1 người luôn nha! Chưa hết đám cưới ở quê là dành cho bà con cô bác họ hàng lối xóm, không lẽ mời mỗi nhà 1 người sao mà được. Vô lý vậy cũng đồn rất tội gia đình em. Trước ngày cưới có rất nhiều người bà con xa gọi hỏi ba mẹ em chuyện này, ba mẹ em điều nói không có, gia đình mình đi mấy người cũng được không ai quy định đâu. Mà lúc gia đình đang lu bu chuẩn bị tiệc cưới còn vướng vô mấy cái tào lao này nữa coi mệt không chứ!

Có một số ít bà con gần xóm chuẩn bị đồ đi ăn cưới xong rồi lên mạng xem thông tin này cái ở nhà luôn vì ngại, chỉ để 1 người trong nhà đi (sau đám cưới em mới nghe mọi người kể lại). Thấy có vô lý không mà đồn kì vậy rồi ảnh hưởng đến người khác, không lẽ 2 vợ chồng mời vợ đi bỏ chồng ở nhà hay ngược lại. Tào lao".

Puka - Gin Tuấn Kiệt cùng bạn bè, người thân trong đám cưới đậm chất miền Tây

Nữ diễn viên cho biết thêm gia đình cô chuẩn bị sẵn sàng nhiều bàn ghế, đồ ăn dự phòng trường hợp nhiều khách đi từ 5-6 người đến 10 người 1 thiệp, vì muốn đón tiếp mọi người được chu đáo nhất.

Tiếp đó, Puka giải thích về việc thuê đội vệ sĩ và dân phòng địa phương để đảm bảo an ninh: "Rồi có mấy người không đến dự đám cưới mà nói như đúng rồi luôn. Tưởng đâu có tới ăn cưới rồi về phàn nàn này kia luôn á. Xin thưa mọi sắp xếp của gia đình là có lý do hết: Từ nhiều khâu, nhiều phía để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và không xảy ra bất cứ chuyện không hay nào trong ngày vui của gia đình".

Puka bày tỏ gia đình cô phải nhận nhiều lời tiêu cực sau đám cưới chỉ vì những tin đồn sai sự thật. "Từ trước giờ em bị nói oan, nói ức nhiều rồi, em quen rồi. Và em hiếm khi nào giải thích hay đính chính. Nhưng lần này nói tới gia đình em, là em phải lên tiếng nha. Nên em nói ở đây, để sự việc này không có những thông tin sai lệch nữa", Puka lên tiếng.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng cho biết thêm về việc quay phim chụp ảnh tại đám cưới. “Còn cái chuyện quay phim chụp hình. Dạ đây là bảng thông báo. Khách mời vẫn được quay chụp nha! Vì gia đình chúng em sợ trên mạng lấy clip mọi người đăng rồi giật tít ảnh hưởng đến hình ảnh những khách mời đến dự. Nên chúng em phải hạn chế. Đặc biệt mọi người đang ăn uống này kia mà có máy cứ chĩa vào phát trực tiếp sẽ dễ gây khó chịu, ảnh hưởng đến nhiều người khác ạ! Nên sự thông cảm của mọi người, gia đình rất trân trọng”, Puka đính kèm thêm hình ảnh chụp lại tấm bảng nhỏ để trên bàn tiệc.

Puka đính kèm hình ảnh về tấm bảng nhỏ thông báo về việc quay phim chụp hình, livestream

Nhiều cư dân mạng bày tỏ ủng hộ với Puka và khuyên nữ diễn viên không nên quá buồn và bận tâm tới những tin đồn tiêu cực, sai sự thật. Các khách mời tới dự tiệc cưới đều rất hân hoan trước sự đón tiếp nhiệt tình từ gia đình cô dâu.

Trong đám cưới tại Đồng Tháp, nhiều sao Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Lê Dương Bảo Lâm, Hòa Minzy, Huỳnh Lập, BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước, Trương Thế Vinh, Duy Khánh, Jun Phạm… đã tới chung vui cùng Puka – Gin Tuấn Kiệt.

Puka chia sẻ loạt ảnh trong đám cưới

Puka đã chia sẻ loạt ảnh hài hước ghi lại những khoảnh khắc dàn sao Việt "bung xõa" hết mình với các tiết mục đàn ca rất vui vẻ. "Những bức ảnh tạo ra âm thanh, thấy nhức nhức cái đầu", Puka chú thích về gần 80 bức ảnh thú vị, "có một - không - hai" trong tiệc cưới. Đặc biệt, nữ diễn viên còn nói một câu đặc biệt trong phần bình luận khi nhắc về một khách mời nhiệt tình trong dàn múa phụ họa, không ai khác chính là Hòa Minzy.

Hòa Minzy nhiệt tình nhảy múa phụ họa

"Hình Hòa Minzy nhiều hơn cô dâu chú rể", Puka hài hước chú thích. Nhiều cư dân mạng bình luận khen ngợi nhan sắc của Hòa Minzy cũng như độ "lầy lội" của cô nàng khi tới dự tiệc cưới đồng nghiệp thân thiết: "Hoà Minzy bị dìm nhưng vẫn xinh", "Ui chị Hòa dịu dàng quá", "Hòa là thoải mái vui vẻ nhất", "Hòa dễ thương quá trời luôn"...

Nhiều khán giả nhận xét tiệc cưới của Puka - Gin Tuấn Kiệt "vui nhất showbiz", "ăn tiệc cưới online mấy ngày không hết, vẫn chưa hết vui"...

