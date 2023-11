Trước thềm đám cưới Hà Nội, cô dâu của Đoàn Văn Hậu than: "Quá mệt mỏi"

Ngày 11/11 vừa qua, cặp đôi Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tổ chức hôn lễ tại nhà trai ở Thái Bình. Vào ngày 26 tới đây, cả hai sẽ tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn 5 sao tại Hà Nội.

Cô dâu chú rể đã phát thiệp cưới tới bạn bè, người thân và đang bận rộn chuẩn bị mọi việc liên quan tới đám cưới. Một số người bạn của cặp đôi đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng tấm thiệp cưới trang nhã, từ đó cư dân mạng nhanh chóng nhận ra một số quy định dành cho khách mời của bữa tiệc. Theo đó, khách đến dự phải mặc đồ theo dress code (màu trang phục quy định – PV) gồm 3 màu là hồng pastel, xám, be. Lịch trình tiệc cưới với các nghi lễ bắt đầu diễn ra từ 17h chiều ngày 26/11 gồm: Đón khách, lễ thành hôn và khai tiệc.

Khách mời hân hoan nhận được thiệp mời cưới của cặp đôi

Ngoài ra không có quy định cụ thể về trẻ em trong tiệc cưới. Cô dâu chú rể cũng mong muốn khách mời phản hồi về việc tham dự trước ngày 21/11 để thuận tiện cho việc sắp xếp chỗ ngồi. Đây là điều dễ hiểu với một đám cưới được tổ chức ở khách sạn cao cấp. Nhiều cư dân mạng phỏng đoán không gian tiệc cưới sẽ rất sang trọng với mức độ đầu tư lớn. Trước đó, trong tiệc cưới ở Thái Bình, chú rể Đoàn Văn Hậu chịu chi khi trang hoàng không gian rất lãng mạn trong quy mô lớn ở sân bóng. Lần này, tiệc cưới tại Hà Nội có sức chứa hơn 1.000 người.

Trước thềm đám cưới ở Hà Nội, cô dâu Doãn Hải My hé lộ ảnh chụp cận mặt nhưng phải dán miếng hạ sốt. “Lúc đi tưng bừng bao nhiêu, lúc về xìu bấy nhiêu", "Quá mệt mỏi"... Doãn Hải My than thở.

Doãn Hải My bị ốm sốt, than thở: "Quá mệt mỏi"

Nhiều người hâm mộ nhắn gửi hỏi thăm sức khỏe của cô dâu, nhắn nhủ Doãn Hải My chú ý giữ gìn tinh thần và khỏe mạnh trước tiệc cưới sắp diễn ra. Việc tất bật đi gửi thiệp mời cùng với thời tiết đang giao mùa là điều khiến cô dâu dễ bị ốm, sốt cũng là điều dễ hiểu.

Trong lễ cưới ở Thái Bình, Doãn Hải My bị vướng tin đồn có tin vui khi lấy tay che vòng hai trong một số tình huống. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa lên tiếng về thông tin này.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu trong tiệc cưới tại Thái Bình

Doãn Hải My sinh năm 2001, là một trong những nàng WAGs (vợ, người yêu cầu thủ - PV) được khen ngợi cả về nhan sắc lẫn tri thức. Cô vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội vào hè vừa qua. Hải My từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2020.

Cặp đôi “trai tài, gái sắc” được fan ủng hộ nhiệt tình. Gia thế nhà cô dâu và tài sản của chú rể cũng rất đáng trầm trồ. Doãn Hải My được gọi là tiểu thư Hà thành khi có bố là doanh nhân, sở hữu chuỗi nhà hàng và quán bar ở Hà Nội. Đoàn Văn Hậu có trong tay từ nhà đẹp đến xe sang ở tuổi 24.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]