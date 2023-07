Lập di chúc ở tuổi 42 sau 4 lần chết hụt, Quách Tuấn Du đang sống trong căn hộ thế nào?

12 năm lăn lộn vào showbiz, Quách Tuấn Du trải qua bốn vào sinh ra tử, anh tâm sự rằng ở thời điểm hiện tại, tiền tài, danh vọng không còn ý nghĩa gì.

Theo chia sẻ của ca sĩ, lần thứ nhất anh ngồi sau xe máy của một đồng nghiệp, bị một chiếc taxi tông thẳng khiến anh ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh trong tình trạng hôn mê. Lần thứ hai khi anh đứng gần lò gas phát nổ trong một nhà hàng. Ca sĩ bỏng nặng.

Lần chết hụt thứ ba khiến anh nhớ nhất. Thời điểm đó, anh di chuyển từ Trà Vinh về An Giang sau chuyến lưu diễn. Do đường tối, anh loạng choạng mất tay lái và chạy thẳng xuống sông, người và xe cứ thế chìm dần. Thời khắc sinh tử, anh may mắn mở được cửa và bơi lên bờ, thoát chết trong gang tấc.

Lần thứ tư là lúc Quách Tuấn Du bị mắc COVID-19. Lúc đầu anh nhường máy thở cho bệnh nhân khác. Đến khi trở nặng, không thở được, anh nghĩ mình không qua khỏi. Ngoài bốn lần thoát chết, nam ca sĩ còn gặp nhiều tai nạn khác.

Ca sĩ Quách Tuấn Du từng suýt đột quỵ trên máy bay, phải thở oxy, cấp cứu kiểm tra sức khỏe.

Trải qua nhiều biến cố, Quách Tuấn Du cho biết anh đã viết di chúc và để lại toàn bộ tài sản nhà cửa, đất đai cho gia đình. Ca sĩ lên danh sách khối tài sản gồm: hai nhà phố, một căn hộ, đất, tiền gửi ở nước ngoài, tiền mặt và vốn liếng hùn hạp với bạn bè, ước tính hơn 20 tỷ đồng. Ban đầu, anh tính nhờ mẹ đẻ quản lý, phân chia cho mọi người nhưng sau đó chọn em trai vì nhanh nhẹn, sức khỏe tốt.

Hiện Quách Tuấn Du đang sống độc thân trong căn nhà hiện đại, sang trọng.

Căn hộ của Quách Tuấn Du rộng 80m2, giá gần 4 tỷ đồng, toạ lạc tại tầng 19 của một chung cư cao cấp ở quận 6, TP.HCM. Trước đây nam ca sĩ từng sống với mẹ tại một chung cư khác. Tại ngôi nhà này anh chọn sống một mình.

Trên mảng tường Quách Tuấn Du treo bức vẽ chân dung cùng mẹ. Anh cho biết từ năm 35 tuổi mẹ đã sống một mình, làm việc vất vả nuôi các con ăn học. Khi sự nghiệp ổn định, Quách Tuấn Du phụng dưỡng mẹ hưởng thụ tuổi già. Hiện mẹ Quách Tuấn Du đã ngoài 60 tuổi. Trước khi đi hát, anh từng đi bán vé số, bán báo... Nhớ lại những ngày còn hàn vi, nghèo khó khiến Quách Tuấn Du chạnh lòng.

Do sống một mình nên Quách Tuấn Du tự nấu ăn mỗi khi ở nhà.

Với tính chất công việc phải chạy show ở nhiều nơi trong và ngoài nước nên thời gian Quách Tuấn Du ở nhà cũng không nhiều. "Tôi sống cô đơn một mình nhưng không buồn lắm. Đi diễn xong tôi về nhà nghỉ ngơi, thư giãn. Lâu lâu tôi mời bạn bè qua ăn uống, vui chơi", anh chia sẻ.

Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, tông màu chủ đạo là kem và màu trầm của gỗ. Quách Tuấn Du cho biết mọi vật dụng nội thất trong nhà đều do anh lên ý tưởng trang trí, một số món anh mua từ nước ngoài.

Trong căn hộ tiện nghi, Quách Tuấn Du sống cô đơn một mình nhưng không buồn lắm

Bàn ăn do Quách Tuấn Du lên ý tưởng thiết kế. Từng làm phụ bếp tại một nhà hàng Pháp nên nam ca sĩ biết nấu nhiều món ăn ngoại. Thỉnh thoảng vào cuối tuần anh tự chế biến các món ngon và chiêu đãi bạn bè thân thiết.

Bàn ăn với chén dĩa, ly nước được trang trí theo phong cách Tây là nơi Quách Tuấn Du yêu thích nhất trong căn hộ.

Các không gian trong căn hộ Quách Tuấn Du lắp khá nhiều kính để tạo cảm giác thông thoáng, tránh bí bách.

Quách Tuấn Du tự hào với cơ ngơi mình tự sắm được từ tiền ca hát suốt nhiều năm qua. Anh là ca sĩ đầu tiên làm mới dòng nhạc Bolero theo phong cách remix. Album đầu tiên sau 2 năm phát hành, hút 60 triệu lượt xem trên YouTube, thu về cho nam ca sĩ 10 tỷ đồng.

Phòng ngủ với thiết kế đơn giản, dùng đèn vàng tạo không gian ấm cúm.

Từ phòng ngủ có thể nhìn qua phòng tắm.

Vách ngăn rất ấn tượng.

Căn hộ có một ban công nhỏ - là nơi Quách Tuấn Du ngồi uống cà phê mỗi sáng hay ngắm thành phố về đêm.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/lap-di-chuc-o-tuoi-42-sau-4-lan-chet-hut-quach-tuan-du-dang-song-trong-can-ho-the-nao-172230701072253913.htm