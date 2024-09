Nam ca sĩ Việt từng đi bán vé số, lập sẵn di chúc sau 4 lần thập tử nhất sinh

Quách Tuấn Du từng đi bán vé số, bán hàng rong…

Quách Tuấn Du sinh năm 1981, quê ở An Giang. Ba mất sớm, mẹ anh một mình nuôi 5 đứa con khi tuổi đời mới 35. Quách Tuấn Du nhanh chóng nổi tiếng nhờ giọng hát ngọt ngào. Quách Tuấn Du còn là người tiên phong hát bolero remix. Anh hát bolero trên nền nhạc dance điện tử, tiết tấu nhanh, phù hợp với nhiều đối tượng nghe nhạc. Sự nghiệp càng vững chãi hơn khi anh lấn sân sang cả lĩnh vực điện ảnh.

Nam ca sĩ cho biết: "Năm tôi lên 10 tuổi, ba tôi đột ngột qua đời. Sau khi xem bóng đá, ba tôi nôn ra máu, chuyển vào viện và mất luôn. Mẹ tôi lúc ấy mới 35 tuổi mà phải gồng gánh nuôi 5 đứa con.

Bà là người phụ nữ rất mạnh mẽ khi một mình bước qua bao nhiêu khó khăn. Bà đã phải bán nhà, bán đất để nuôi nấng các con khôn lớn", nam ca sĩ kể trong chương trình Mái ấm gia đình Việt.

Quách Tuấn Du mua tặng mẹ ngôi nhà phố giá 8 tỷ đồng.

Trên tường Quách Tuấn Du treo bức vẽ chân dung cùng mẹ.

Từ nhỏ, Quách Tuấn Du đã biết đi bán vé số, bán hàng rong như cóc ổi mía ghim, bánh mì nóng, bánh tiêu, bánh bò để phụ mẹ kiếm tiền. Vì nhà quá khó khăn nên tới lớp 9, Quách Tuấn Du phải nghỉ học. Anh vào Sài Gòn lập nghiệp chỉ với 50.000 đồng trong túi cùng một chiếc xe đạp cũ.

Anh đã trải qua rất nhiều công việc lao động chân tay như nhân viên phục vụ, pha chế, lau dọn… trước khi bén duyên với ca hát.

Và cũng phải đi qua muôn vàn thăng trầm trong cuộc sống, Quách Tuấn Du mới có thành quả như hiện tại. Thời kỳ đỉnh cao, Quách Tuấn Du từng chạy show với giá cả 100 triệu đồng. Và dù bây giờ đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng nam ca sĩ 8X vẫn có thể "sống khỏe" nhờ ca hát mà không cần làm nghề tay trái.

Quách Tuấn Du đã sắm cho mình đầy đủ cả nhà và xe hơi..

Nhờ đi hát, Quách Tuấn Du đã sắm cho mình 1 căn nhà mặt phố, 3 căn chung cư, 2 ô tô riêng cùng một số dư lớn trong tài khoản ngân hàng. Hồi năm 2017, Quách Tuấn Du mua tặng mẹ căn hộ cao cấp ở quận 6, mua nhà ở quê.

Mới đây, anh lại mua căn nhà mặt phố trị giá 8 tỷ đồng làm quà cho mẹ. Được biết trong gia đình, các anh chị đều đã có gia đình, chỉ còn mỗi nam ca sĩ độc thân nên anh nguyện chăm lo cho mẹ từ A đến Z.

"Mẹ tôi năm đã 71 tuổi, sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn. Tôi ước mẹ có thể sống vui khỏe bên con cháu là đã mãn nguyện. Tôi nói mẹ cứ thoải mái tận hưởng tuổi già, chuyện tiền bạc hay bất kể điều gì tôi đều có thể lo được", nam ca sĩ chia sẻ.

Lý do nam ca sĩ lập di chúc ở tuổi 40

Hiện tại, Quách Tuấn Du đi show đều đặn từ trong nước tới hải ngoại. Tuy không còn là tên tuổi đình đám như trước, nhưng anh vẫn có mức cát-xê khá "khủng". Về chuyện tình cảm, Quách Tuấn Du cũng khá lận đận. Đẹp trai, giàu có, lại được nhiều người mến mộ, nhưng anh vẫn lẻ bóng đi về.

Sau nhiều lần chết hụt, Quách Tuấn Du lập di chúc ở tuổi 40.

Tuổi đời còn trẻ lại sở hữu tài sản khủng nhưng Quách Tuấn Du lại lập di chúc ở tuổi 40. Lý do là vì ca sĩ gốc An Giang từng nhiều lần đối diện với cái chết.

Nhiều năm lăn lộn vào showbiz, Quách Tuấn Du trải qua bốn lần vào sinh ra tử. Theo chia sẻ của ca sĩ, lần thứ nhất anh ngồi sau xe máy của một đồng nghiệp, bị một chiếc taxi tông thẳng khiến anh ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh trong tình trạng hôn mê.

Lần thứ hai vào năm 1999, Quách Tuấn Du suýt chết vì bỏng gas tại một nhà hàng trên đường Cao Thắng (Quận 3, TP.HCM). Lần đó, anh bị cháy rụi từ mặt mày đến tay chân nhưng may mắn chữa lành gần hết, chỉ còn vài vết sẹo trên tay.

Lần chết hụt thứ ba khiến anh nhớ nhất. Thời điểm đó, anh di chuyển từ Trà Vinh về An Giang sau chuyến lưu diễn. Do đường tối, anh loạng choạng mất tay lái và chạy thẳng xuống sông, người và xe cứ thế chìm dần. Thời khắc sinh tử, anh may mắn mở được cửa và bơi lên bờ, thoát chết trong gang tấc.

Lần thứ tư là lúc Quách Tuấn Du bị mắc COVID-19. Lúc đầu anh nhường máy thở cho bệnh nhân khác. Đến khi trở nặng, không thở được, anh nghĩ mình không qua khỏi.

Chưa kể, anh cũng trải qua 2 lần đột quỵ, cả cơ thể không còn cảm giác, não dần rơi vào trạng thái mê man.

Nam ca sĩ vẫn chưa có ý định kết hôn, mà dành thời gian cho nghệ thuật và hiếu thuận với mẹ.

Vì quá nhiều lần đối diện với cái chết nên nam ca sĩ không sợ chết nhưng anh chọn lập di chúc từ năm 40 tuổi. "Nếu lỡ tôi có mất đột ngột, tất cả tài sản sẽ được để lại cho gia đình, đặc biệt là mẹ", Quách Tuấn Du nói.

Về chuyện tình cảm, nam ca sĩ khá lận đận. Năm 2005, anh từng có ý định lập gia đình. Tuy nhiên, sau 4 năm gắn bó, cả hai đường ai nấy đi.

Sau cuộc tình này, Quách Tuấn Du cũng trải qua vài mối tình nhưng cũng không gặt được trái ngọt. Hiện tại, nam ca sĩ đang có người yêu nhưng cũng chưa nghĩ tới chuyện kết hôn.

