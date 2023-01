Hoa hậu Diệu Hoa kể về hôn nhân 30 năm với chồng doanh nhân Ấn Độ

Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1990, khi đang là sinh viên năm cuối khoa Tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Cô được mệnh danh là "Hoa hậu giỏi ngoại ngữ nhất Việt Nam" khi thông thạo 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp. Năm 2008, Diệu Hoa tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs. World) và vào top 5.

Nhân dịp Tết Nguyên đán cận kề, hoa hậu Diệu Hoa hé lộ bộ ảnh gia đình với trang phục áo dài truyền thống do hoa hậu Ngọc Hân thiết kế. Mỗi năm, Hoa hậu Việt Nam 1990 luôn muốn ghi lại khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau.

Diệu Hoa cho biết bộ ảnh thực hiện từ Tết tây, khi gia đình đông đủ các thành viên. Đây cũng là dịp hiếm hoi cả ba con của cô có thể cùng về nhà quây quần bên bố mẹ. Sau kỳ nghỉ tết dương lịch, cả ba phải trở lại Mỹ và Singapore để tiếp tục việc đi làm đi học.

Con gái đầu lòng Diệu My và cậu con trai út Hoàng Phi của vợ chồng Diệu Hoa hiện đều ở Mỹ. Diệu My hiện làm việc cho một công ty ở New York còn Hoàng Phi học năm cuối ngành khoa học máy tính của Washington University. Trong khi đó, con gái thứ hai Diệu Ly đang làm việc ở Singapore.

Các con không thể ở lại đón Tết Nguyên đán nên vợ chồng Diệu Hoa quyết định ra Hà Nội đón năm mới cùng bố mẹ. Ngoài các phong tục truyền thống, gia đình hoa hậu còn định đưa bố mẹ đi du xuân ở Vịnh Hạ Long.

Diệu Hoa luôn được ngưỡng mộ vì hình ảnh gia đình hạnh phúc bên ông xã người Ấn Độ, doanh nhân Maneesh Dane. Hoa hậu từng chia sẻ chị gặp anh lần đầu tiên năm 1992 và lập tức nhận ra đó là người mình muốn gắn bó cả đời. Họ đã có 30 năm hôn nhân hạnh phúc bên ba người con học giỏi, ngoan ngoãn. Ở tuổi ngoài 50, họ vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu và được ví như cặp vợ chồng son vì thường xuyên quấn quýt hẹn hò.

“Tôi phải cảm ơn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì đã cho tôi được gặp Maneesh. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất gắn kết tôi và anh là tình cảm. Vật chất rồi cũng mất đi, chỉ có tình yêu còn lại. Hôn nhân phải được nuôi dưỡng bằng tình yêu giữa hai người. Tôi luôn biết ơn dư luận đã dành cho tôi nhiều thiện cảm, nhiều nhận xét tốt đẹp và coi đó là sự khích lệ để tôi chú ý tự hoàn thiện mình. Tôi nghĩ mỗi người một duyên phận và tôi hài lòng với những gì mình đang có", Diệu Hoa bộc bạch.

