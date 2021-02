Dàn diễn viên Táo quân 2021: 2 giám đốc, 2 phó giám đốc, có người được gọi "đại gia ngầm"

Thứ Sáu, ngày 12/02/2021 00:40 AM (GMT+7)

Trên truyền hình họ mang tới tiếng cười cho khán giả, ngoài đời thường họ luôn được coi là đại gia của tình cảm.

“Ngọc Hoàng” Quốc Khánh

Trong mỗi buổi chầu, điều khán giả mong mỏi nhất luôn là sự xuất hiện của Ngọc Hoàng. Gắn bó với vai Ngọc Hoàng trong hơn chục năm qua, nghệ sĩ Quốc Khánh đã tạo nên một “thương hiệu riêng”. Giọng nói điềm tĩnh, đĩnh đạc nhưng “nói câu nào chất câu ấy”. Kỳ thực, Quốc Khánh là một diễn viên tài hoa với nhiều vai diễn cả trên truyền hình lẫn sân khấu. Ở tuổi U60, nam diễn viên vẫn sống một mình, không kết hôn.

“Nam Tào” Xuân Bắc

Nét diễn duyên dáng đã tạo nên một Nam Tào được khán giả yêu mến và ngợi ca hết lời: “Chỉ có thể là Xuân Bắc”. Đúng là chỉ có Xuân Bắc mới tạo nên một Nam Tào có nhiều câu nói thông minh, sắc sảo và được lòng người xem truyền hình đến thế. Đầu năm 2021, nghệ sĩ Xuân Bắc đón tin vui khi được bổ nhiệm lên chức Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Cuộc sống gia đình hạnh phúc của nam MC kiêm diễn viên này khiến nhiều người mơ ước.

“Cô Đẩu” Công Lý

Tạo nên “cặp bài trùng” ăn ý trong Táo Quân chính là “Nam Tào” Xuân Bắc và “Bắc Đẩu” Công Lý. Nhiều năm nay, NSND Công Lý có tạo hình giả gái và được khán giả gọi bằng biệt danh quen thuộc “cô Đẩu”. Tháng 5/2020, nghệ sĩ chính thức giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Vào ngày 2/1/2021, đám cưới giữa Công Lý và bạn gái Ngọc Hà sau 5 năm yêu nhau nhận được những lời chúc phúc từ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

“Táo giáo dục” Chí Trung

Năm nay, NSƯT Chí Trung được giao vai Táo giáo dục. Năm 2019, nghệ sĩ cũng đóng vai Táo này. Trước đó từ năm 2008 đến năm 2013, nghệ sĩ liên tục đảm nhận vai Táo giao thông, sau đó là vai Táo Quy hoạch. Với những câu nói sắc bén, hài hước, nghệ sĩ Chí Trung khiến khán giả cười “thả ga” khi nhắc khéo về những vấn đề nổi cộm trong mảng giáo dục một năm qua. Hiện tại nghệ sĩ bận rộn với công tác lãnh đạo khi làm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

“Táo y tế” Vân Dung

Năm nay là một năm “Táo y tế” Vân Dung được “nở mũi” vì những thành tích đạt được trong một năm qua của lĩnh vực Y tế. Với điệu cười và tạo hình đã trở thành thương hiệu, Vân Dung là một thành viên không thể thiếu trong ê-kíp Táo quân hàng năm. Ngoài đời thường, nữ diễn viên 45 tuổi đã có 25 năm theo đuổi nghiệp diễn hài. Về đời tư, Vân Dung khá kín tiếng. Cô có con trai 19 tuổi rất tự lập, ngoại hình cao ráo.

“Táo kinh tế” Quang Thắng

Nghệ sĩ Quang Thắng nhận được nhiều lời khen ngợi khi diễn tròn vai Táo kinh tế. Sau nhiều năm, anh quyết định rời Đoàn kịch Hải Phòng để đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh cũng chuyển hẳn lên Hà Nội. Tuy sống trong căn nhà 30m2 nhưng anh thấy thuận tiện cho công việc và cố gắng khắc phục. Vợ con anh vẫn sống ở Hải Phòng nên gia đình không phải lúc nào cũng được ở gần nhau. Hàng ngày anh vẫn điện thoại về cho vợ và các con. Tâm sự về bà xã, Quang Thắng thấy thương vợ khi phải chịu nhiều thiệt thòi.

“Táo xã hội” Tự Long

Đề cập tới những vấn đề bất cập trong xã hội một năm qua, “Táo xã hội” Tự Long đã “khoe” được tài năng ở nhiều thể loại, cho thấy hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài. Ngoài đời thường, anh đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội từ năm 2014. Trải qua những ngày tháng vất vả từ trong quá khứ khi có thời gian làm lơ xe, phụ hồ, giờ đây NSND Tự Long có một sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc.

“Táo Rô-bốt” Lâm Vỹ Dạ

Năm đầu tiên nữ diễn viên hài Lâm Vỹ Dạ tham gia Táo quân, đồng thời cũng là nghệ sĩ miền Nam duy nhất góp mặt trong chương trình Gặp nhau cuối năm 2021. Với một sự nghiệp không scandal, hoạt động sôi nổi trong các hoạt động cộng đồng nên Lâm Vỹ Dạ được chọn lựa để tạo nên nét mới mẻ cho dàn Táo năm nay. Cặp vợ chồng diễn viên hài Hứa Minh Đạt – Lâm Vỹ Dạ được công chúng yêu mến.

“Tinh tú” Trung Ruồi

Trung Ruồi tên thật là Nguyễn Hà Trung, được biết đến từ seri hài trên mạng Kem xôi. Anh được khen diễn xuất tự nhiên, có nhiều câu thoại hài hước khi hóa thân thành “tinh tú” lên thiên đình trong Táo quân năm nay. Anh bén duyên với chương trình Táo quân từ năm 2017. Năm 2019, anh kết hôn, mua nhà và đổi xe hơi mới. Trong năm ngoái, anh gây bất ngờ khi lấn sân ca nhạc, đặc biệt là thể loại nhạc rap.

“Tinh tú” Đỗ Duy Nam

Bộ trang phục đặc biệt dựa trên form của vest do NTK Đức Hùng sáng tạo cho “tinh tú” Đỗ Duy Nam làm nổi bật ý đồ về nhân vật. Trước khi Táo quân trình chiếu, nam diễn viên chia sẻ anh rất hạnh phúc khi được chọn đóng cùng các nghệ sĩ tên tuổi. Nét diễn hài duyên trong các video nhạc chết, parody giúp Đỗ Duy Nam được khán giả trẻ yêu thích. Trong cuộc sống, anh kết hôn với vợ hot girl Ngọc Anh Berry vào năm 2016.

“Tinh tú” Lưu Mạnh Dũng

Nếu như mọi năm, khán giả ấn tượng với hình ảnh Thiên Lôi do Lưu Mạnh Dũng đóng và thường gọi anh là “Thiên Lôi thừa cân” thì năm nay, anh đảm nhận một vai mới. Là “một mảnh” trong bộ ba “tinh tú”, Lưu Mạnh Dũng có khả năng tấu hài tự nhiên với điểm nổi bật về ngoại hình to lớn, vượt trội so với hai bạn diễn. Ngoài đời, anh được mọi người gọi với biệt danh “Dũng hớn”. Không chỉ tham gia Táo quân và các vở diễn trên sân khấu kịch của Nhà hát Tuổi trẻ - nơi anh công tác, Lưu Mạnh Dũng còn góp mặt trong các phim như Chung cư 22+, Màu của tình yêu, Tam nam bất bần… Anh có gia đình hạnh phúc bên người vợ làm về lĩnh vực làm đẹp.

“Thiên lôi” Tiến Minh

Nhân vật Thiên Lôi luôn giữ vai trò quan trọng trong bất cứ chương trình Gặp nhau cuối năm nào. Nam diễn viên Tiến Minh được giao vai Thiên Lôi năm nay, thể hiện sự uy nghiêm, chính trực nhưng cũng khiến khán giả thích thú vì những câu nói hài hước. Anh là một nghệ sĩ tài năng trong nhiều lĩnh vực, bên cạnh diễn xuất còn là nhạc sĩ sáng tác nên nhiều ca khúc đình đám như Vệt nắng cuối trời, Nơi tình yêu bắt đầu, Nỗi nhớ vô hình… Năm 2014 anh từng đảm nhận vai Thiên Lôi. Hiện tại anh công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

