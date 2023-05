Cuộc đời bi kịch của "nữ thần kungfu" phải bán nhà giúp chồng "chạy án tù"

Nữ thần kungfu suýt bị hủy hoại dung nhan, bị lừa đóng phim cấp 3

Hồ Huệ Trung sinh năm 1958, là diễn viên nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1980-1990. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to lấp lánh và nụ cười ngọt ngào của "đã nữ" đã khiến rất nhiều khán giả say đắm, trở thành nữ diễn viên được yêu mến nhất điện ảnh Hoa ngữ.

Nhờ ngoại hình nổi bật, Hồ Huệ Trung bén duyên với diễn xuất qua bộ phim văn học nghệ thuật "Hoan nha". Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong các tác phẩm: Bảo tiêu, Tôi yêu Lolanto, Đàm phán Trùng Khánh, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài tân truyện, Trung Hoa cảnh hoa... Diễn xuất điêu luyện và gương mặt thanh tú đã giúp nữ diễn viên giành được nhiều giải thưởng lớn.

Tuy nhiên, danh tiếng của người đẹp họ Hồ chỉ thực sự nổi tiếng sau khi đến Hong Kong (Trung Quốc) đóng phim dưới sự trợ giúp của Hồng Kim Bảo. Năm 1980, cô tham gia “Bá vương hoa” và trở thành đả nữ của dòng phim võ thuật Hong Kong. Tên tuổi của cô ngày càng rực sáng, được ví như phiên bản thứ hai của “ngọc nữ” Lâm Thanh Hà. Tuy nhiên, Hồ Huệ Trung không muốn đứng dưới cái bóng của đàn chị, quyết tâm thử sức với nhiều vai diễn đa dạng.

Cảnh hành động nổi tiếng một thời của nữ thần kungfu.

Vẻ đẹp gây thương nhớ của Hồ Huệ Trung.

Tên tuổi của Hồ Huệ Trung bước thêm một tầm cao mới khi tham gia "Phúc tinh cao chiếu" (My Lucky Stars/Ngôi sao may mắn) do Hồng Kim Bảo làm đạo diễn kiêm nhà sản xuất và đóng vai chính. Đây cũng là bộ phim duy nhất nữ hoàng kungfu dám "cởi" trên màn ảnh, giúp cô được xếp vào hàng tứ đại mỹ nhân đẹp nhất Đài Loan (Trung Quốc) thập niên 80 và 90. Phim có sự tham gia của nhiều ngôi sao tên tuổi như Tần Tường Lâm, Tăng Chí Vỹ, Thành Long, Ngô Diệu Hán, Nguyên Bưu, Lâm Chánh Anh,....

"Phúc tinh cao chiếu" ra mắt vào năm 1985 kể về tay cảnh sát bẩn (Lâm Chánh Anh đóng) bị hai cảnh sát là Lực Hoàn (Thành Long) và Duy Kỳ (Nguyên Bưu) truy đuổi tại Nhật, vì ăn cắp số trang sức trị giá bạc tỷ. Để giúp cảnh sát lấy lại số trang sức bị cướp, thanh tra Hồ (Hồ Huệ Trung) đã lăn xả hết mình. Phân cảnh "hơi nóng" của nữ diễn viên đã khiến khán giả nhớ mãi không quên vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô.

Với nội dung gay cấn, hài hước, "Phúc tinh cao chiếu" đã thu về 30 triệu NDT (98 tỷ VND hiện tại) và trở thành bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh do chính Hong Kong (Trung Quốc) sản xuất đạt được doanh thu ấn tượng.

Nhan sắc ngọt ngào của người đẹp trong "Phúc tinh cao chiếu".

Thế nhưng con đường diễn xuất của Hồ Huệ Trung lại không được suôn sẻ. Năm 1993, nữ thần phim võ thuật bị diễn viên kiêm đạo diễn Lữ Tiểu Long lừa tham gia bộ phim "Liêu Trai - Hồn Hồ Ly". Hồ Huệ Trung ngỡ mình chỉ đóng vai một hồ ly giống như nàng Nhiếp Tiểu Thanh trong "Chuyện Ma Trung Quốc" do Vương Tổ Hiền thể hiện. Ngoài ra, do cát xê khá cao nên cô đã đồng ý.

Thế nhưng khi ra phim trường, mỹ nhân sinh năm 1958 mới bất ngờ phát hiện đây là phim cấp 3. Không chỉ vậy, Hồ Huệ Trung phải đóng cảnh nóng dài tận 10 phút. Dù có diễn viên đóng thế giúp sức nhưng danh tiếng của cô đã bị ảnh hưởng nặng nề suốt một thời gian dài.

Hồ Huệ Trung bị lừa đóng phim có cảnh nóng.

Chưa dừng lại ở đó, tai họa liên tiếp ập đến với nữ thần kungfu. Vì quá yêu nghề nên cô kiên quyết từ chối dùng diễn viên đóng thế, tự mình đảm nhận mọi cảnh quay, kể cả phân cảnh nguy hiểm. Trong một lần quay phim, Hồ Huệ Trung đã bị bỏng khắp người do sơ suất của nhân viên. Dung nhan của nữ diễn viên suýt bị hủy hoại vì vùng mặt và tay chân đều bị thương nặng.

Năm 1996, Hồ Huệ Trung rút lui khỏi làng giải trí sau khi đóng máy phim "Thái cực quyền". 18 năm sau, người đẹp họ Hồ mới trở lại với bộ phim "Tôi là ngôi sao" (2014) theo lời mời của Hồng Kim Bảo.

Vẻ đẹp của Hồ Huệ Trung từng nổi danh màn ảnh Hoa ngữ.

Tuy nhiên cô lại bị bỏng nặng khắp người khiến dung nhan suýt bị hủy hoại.

Yêu “ông trùm” xã hội đen, bán nhà giúp chồng giảm án tù

Gặp nhiều trắc trở trong sự nghiệp, đường tình duyên của Hồ Huệ Trung cũng lắm chông gai. Cả hai người chồng đều khiến cô lao tâm khổ tứ.

Mối tình đầu tiên của nữ thần kungfu là với người bạn "thanh mai trúc mã" Tang Chongsheng. Vì xuất thân không tốt nên sau này anh đã trở thành xã hội đen. Khi biết thân thế của Tang Chongsheng, gia đình Hồ Huệ Trung phản đối kịch liệt. Dù vậy sau nhiều năm xa cách, nữ diễn viên vẫn quyết định trở lại với người tình và tổ chức hôn lễ bí mật.

Sau này, chuyện đời tư của Tang Chongsheng bị phanh phui đã ảnh hưởng tới danh tiếng người đẹp họ Hồ. Báo chí phanh phui khiến chồng nữ diễn viên trở thành kẻ xấu khó tha thứ. Để tránh liên lụy tới vợ, Tang Chongsheng đã ra đầu thú. Dù vậy, danh tiếng của nữ diễn viên không thể cứu vãn. Đáng buồn hơn là sau này, Tang Chongsheng đã hoàn lương nhưng vẫn bị kẻ thù ám sát.

Hồ Huệ Trung hạnh phúc bên người chồng đầu Tang Chongsheng.

Cả hai từng có khoảng thời gian hạnh phúc.

Đến năm 1998, khi gần bước sang tuổi “tứ tuần”, Hồ Huệ Trung mới kết hôn với người chồng thứ hai là một bác sĩ nhãn khoa hơn cô 8 tuổi tên Hà Chí Bình. Nữ diễn viên nhanh chóng sinh con chỉ sau một tháng kết hôn và lựa chọn rút khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình, làm hậu phương vững chắc giúp chồng phát triển sự nghiệp.

20 năm sau hôn nhân yên bình, cuộc sống của Hồ Huệ Trung lại đảo lộn khi chồng cô bị cáo buộc 7 tội danh, trong đó có tội nhận hối lộ, rửa tiền và tham nhũng. Hà Chí Bình bị kết án ba năm tù và phải nộp 400.000 USD.

Hồ Huệ Trung đã bôn ba khắp nơi vay mượn tiền, bán luôn căn biệt thự sang trọng với giá thấp để cứu chồng. Cô đã viết 149 bức thư tay gửi đến tòa án mong được giảm án cho Hà Chí Bình. Áp lực tứ phía khiến "đả nữ" nghĩ đến chuyện rời bỏ thế gian. Cô thường xuyên bị bắt gặp với hình ảnh phờ phạc, tiều tụy khi chạy ngược xuôi lo cho chồng.

Đến năm 2020, Hà Chí Bình được giảm án và đoàn tụ với vợ. Lúc này, Hồ Huệ Trung đã tiêu sạch gần hết tài sản, chỉ còn căn nhà đang bị thế chấp. Cô cũng không còn giữ được vẻ đẹp năm nào, nhan sắc giờ đây khác xa so với hình ảnh "nữ thần" ngày còn trẻ. Tuy nhiên sau này, cô và chồng vẫn rất hạnh phúc, cùng nhau tận hưởng tổ ấm bình dị.

"Đả nữ" bên người chồng thứ hai là Hà Chí Bình.

Hồ Huệ Trung ở tuổi trung niên.

Nữ thần kungfu cùng chồng đi leo núi. Hồ Huệ Trung thi thoảng vẫn chia sẻ cuộc sống đời thường với khán giả

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/cuoc-doi-bi-kich-cua-nu-than-kungfu-suyt-bi-huy-nhan-sac-ban-nha-giup-chong-giam-an-tu-1461702.ngn