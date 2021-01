Cảnh nóng táo bạo giúp Chi Pu chiến thắng bất ngờ tại giải thưởng "Ngôi sao xanh"

Thứ Năm, ngày 07/01/2021 08:13 AM (GMT+7)

Chi Pu, Lãnh Thanh... có chiến thắng bất ngờ trong đêm Gala trao giải "Ngôi sao xanh".

Tối ngày 6/1 vừa diễn ra đêm Gala trao giải "Ngôi sao xanh" với sự tham dự của hàng trăm khách mời nổi tiếng, các đạo diễn, diễn viên và những người hoạt động nghệ thuật. Theo kết quả chung cuộc, ở hạng mục Truyền hình, giải thưởng Phim xuất sắc nhất thuộc về bộ phim "Muôn kiểu làm dâu". Vai diễn Bách trong phim Nhà trọ Balanha do Xuân Nghị thủ vai và vai Linh trong phim Tình yêu và tham vọng do Diễm My 9X đảm nhận đã nhận được giải Nam/ Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Là một trong những nghệ sĩ được xướng tên đầu tiên, Diễm My 9X chia sẻ: “My cảm thấy rất vinh dự và xúc động khi được nhận cúp Ngôi Sao Xanh hôm nay. Vì gần như My luôn ngồi hàng ghế khán giả để xem đồng nghiệp, bạn bè của mình nhận giải nhưng đây là lần đầu tiên My nhận giải thưởng này sau hơn 12 năm hoạt động nghệ thuật. My đã nỗ lực hết mình vì My nghĩ rằng công việc đóng phim không chỉ cho riêng mình mà còn là ước mơ của ba và mẹ My. My từng ước mơ rằng mẹ My sẽ có mặt tại đây để nhìn ngắm My nhận giải thưởng và điều này đã trở thành sự thật”.

Xuân Nghị và Diễm My nhận giải Nam/ Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Trong mảng phim điện ảnh, "Gái già lắm chiêu 3" giành chiến thắng giải Phim điện ảnh hay nhất. Ở hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất, khá bất ngờ khi Chi Pu giành chiến thắng ngoạn mục với lượt bình chọn cao ngất ngưởng. Lần đầu chạm tay vào cúp Ngôi Sao Xanh, Chi Pu không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: “Một bông hoa không thể nở được nếu thiếu đi ánh nắng, mọi người chúng ta không thể nào sống được nếu thiếu đi tình yêu. Và chính giờ phút này chiếc cúp Ngôi Sao Xanh là minh chứng cho tất cả tình yêu của khán giả, của “Sunny” đã ngày đêm bình chọn cho Chi. Và Chi cũng dành lời cảm ơn đặc biệt đối với ekip làm phim "Chị chị em em” đã luôn hỗ trợ để Chi hoàn thành vai diễn này một cách trọn vẹn nhất”.

Chi Pu chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất.

Một gương mặt mới xuất hiện trong thời gian gần đây nhưng đã gặt hái thành tích nổi bật là Lãnh Thanh. Lãnh Thanh được khán giả biết đến với sự xuất hiện liên tiếp trong các dự án phim ảnh như "Tháng năm rực rỡ", "Thưa mẹ con đi", "Chị chị em em",… Và vai diễn Huy trong "Chị chị em em" đã giúp Lãnh Thanh chiến thắng giải Nam diễn viên được yêu thích nhất.

Cùng với Chi Pu, vai diễn của Lãnh Thanh trong "Chị chị em em" đã giúp anh thắng giải Nam diễn viên được yêu thích nhất.

Hạng mục Phim chiếu mạng (Web Drama) được mong chờ hơn bao giờ hết khi Ban tổ chức Ngôi Sao Xanh quyết định mở rộng quy mô giải thưởng tăng lên 4 giải gồm: Phim Web Drama được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn); Nam/ Nữ diễn viên xuất sắc nhất (do HĐNT & khán giả bình chọn); Phim Web Drama hay nhất (do HĐNT bình chọn).

Phim Chuyện xóm tui - Kênh Thu Trang Official là bộ phim được công chúng đặc biệt chú ý với sự đầu tư kỹ lưỡng cùng sự tham gia của nhiều cái tên “bảo chứng rating”. Bộ phim từng giữ vị trí Hạng nhất trending YouTube, chinh phục khán giả với câu chuyện về những phận người nằm ở “dưới đáy xã hội”, nhưng ẩn sau vẻ ngoài khắc khổ là tình làng nghĩa xóm, những nghĩa cử tử tế, cao đẹp dành cho nhau, mang đến góc nhìn tươi mới, tích cực trong cuộc sống và xứng đáng sở hữu cúp Ngôi Sao Xanh lần 7 với giải Phim Web Drama hay nhất.

Ở giải do khán giả bình chọn, bộ phim "Xóm sân si", nam diễn viên Duy Khánh và nữ diễn viên Khả Như đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt với số lượng bình chọn khá cao và đã ẵm trọn chiếc cúp danh giá cho các giải Phim Web Drama được yêu thích nhất và Nam/ Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

"Xóm sân si" của Duy Khánh ẵm trọn chiếc cúp danh giá cho các giải Phim Web Drama được yêu thích nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất ở hạng mục này.

Nguồn: http://danviet.vn/canh-nong-tao-bao-giup-chi-pu-chien-thang-bat-ngo-tai-giai-thuong-ngoi-sao-xan...Nguồn: http://danviet.vn/canh-nong-tao-bao-giup-chi-pu-chien-thang-bat-ngo-tai-giai-thuong-ngoi-sao-xanh-502021718143226.htm