Bà chủ Đại Nam thừa nhận thua Hoài Linh nhưng xéo xắt MC Kỳ Duyên "không coi ra gì"

Thứ Năm, ngày 20/05/2021 17:42 PM (GMT+7)

Bà Phương Hằng thể hiện bức xúc nhưng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại có động thái rất bất ngờ.

Danh hài Hoài Linh là sao Việt bị bà chủ Đại Nam – Nguyễn Phương Hằng nhắc tới nhiều nhất trong các livestream. Bà liên tục yêu cầu nam nghệ sĩ lên tiếng về mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, người được gọi là “thần y”. Tuy nhiên, đến hiện tại, danh hài Hoài Linh vẫn giữ im lặng.

Bà Phương Hằng nói bản thân "thua" Hoài Linh về số lượng fan ủng hộ nhưng bà vẫn phải nói ra dù gây xôn xao dư luận, làm sụp đổ hình tượng của hàng triệu người

Sau nhiều ngày livestream, bà Phương Hằng bất ngờ thừa nhận “thua” Hoài Linh. Bà khẳng định nam nghệ sĩ có tài, có lượng fan đông, được coi là tượng đài trong mắt công chúng nên một mình bà cũng không thể đánh đổ.

“Tôi muốn nói về Hoài Linh, Hoài Linh là người có tài thật sự, cũng là 1 cái nghề mang đến niềm vui, tiếng hát cho chúng ta. Phải nói bất kì nghề nào cũng có giá trị của riêng nó, chúng ta phải trân trọng và đặc biệt là những người có tài phải trân trọng nhiều hơn. Trong cuộc sống cũng không thể thiếu đi những người mang niềm vui cho cộng đồng nhưng phải hiểu rằng phải có cộng đồng thì niềm vui mới có giá trị” – bà Phương Hằng một lần nữa nhấn mạnh về mối quan hệ giữa khán giả và nghệ sĩ. Trước đó, bà là người khẳng định chính khán giả nuôi nghệ sĩ.

Theo bà chủ Đại Nam, bà chỉ là một doanh nghiệp bình thường, không có fan, không có hàng triệu người ủng hộ như nghệ sĩ Hoài Linh đã có. “Tôi chỉ có 1 mình còn Hoài Linh có hàng triệu người bên cạnh. Nếu nói Phương Hằng đánh ngã được Hoài Linh thì cao quá, tôi không dám so sánh đâu” – bà Phương Hằng nói. “Tôi nhắn lại tôi không thể so với nghệ sĩ Hoài Linh vì cuộc chiến này chỉ có 1 mình tôi. Tôi không thể làm ảnh hưởng 1 tượng đài nhưng sao hôm nay tôi làm xôn xao như thế này là vì những gì tôi nói ra đều là sự thật. Dù ai có lái sự việc ra hướng khác cũng không bao giờ thay đổi được ý chí của tôi” – bà nhấn mạnh lý do không ngừng gọi tên nghệ sĩ Hoài Linh trong các livestream.

Bà chủ Đại Nam liên tục chỉ trích nghệ sĩ hài Hoài Linh

Bên cạnh đó, trong livestream mới nhất, bà chủ Đại Nam dùng nhiều lời lẽ xéo xắt đối với nữ MC hải ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sau khi cô đưa ra quan điểm về chuyện khán giả có nuôi nghệ sĩ không. Trong bài viết, cô cho biết bản thân quan niệm chữ “nuôi" có nghĩa là một bên cho và một bên nhận và bên nhận không cần phải “lại của" bằng bất kỳ hình thức nào. “Còn khi chúng ta nói “khán giả nuôi nghệ sĩ” thì điều đó chỉ đúng nếu khán giả trả tiền mà nghệ sĩ không cần làm gì cả, không cần ca hát, đàn, diễn, múa... Nói chung là chỉ “ngậm miệng ăn tiền” thì Kỳ Duyên nghĩ đó mới gọi là nuôi”.

Sau đó, MC Kỳ Duyên cũng đã có thêm một bài viết gửi lời xin lỗi tới khán giả. "Kỳ Duyên chưa bao giờ nói là không cần khán giả hay không trân trọng tình cảm của quý vị… chỉ muốn nêu ra “một điểm nhỏ” là để được tình thương và sự ủng hộ của khán giả, người nghệ sĩ cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức chứ không phải đó là chuyện đương nhiên, tình cho không biếu không".

MC Kỳ Duyên cũng bị bà Phương Hằng mỉa mai

Bà Phương Hằng đã thể hiện bức xúc trước quan điểm của MC Kỳ Duyên: “Tôi muốn được chất vấn, nói chuyện với Nguyễn Cao Kỳ Duyên một lần cho sòng phẳng, xem ai nuôi ai. Từ bên Mỹ mà cũng xía vô đây. Ngay từ đầu không thấy lên tiếng, giờ ế ẩm quá, ế từ Covid tới tất cả mọi thứ nên giờ phải lên tiếng để cho người ta nhớ tới mình. Ai ngờ đâu bị thiên hạ nói cho xấu mặt, vậy mà cũng làm MC, cũng làm luật sư. Từ nay, tôi nói thật, không còn ai coi ra cái gì hết.

Tôi học ít lắm nhưng tôi sống có đạo lý, không cần sống theo kiểu diễn, dối trá thiên hạ như thế đâu. Tôi sống thật trong cuộc đời thực này, sống bằng trái tim, khối óc. Tôi không sống bằng nghề đi buôn nước bọt như vậy. Bây giờ mà về Việt Nam không biết có xấu hổ không".

Trước những lời lẽ từ bà chủ Đại Nam, MC Kỳ Duyên không mảy may nhắc tới vụ lùm xùm này. Cô chia sẻ lại cảm giác về môn dù kéo. Trên trang cá nhân, nữ MC viết: “Lúc đầu hơi hồi hộp, nhưng khi dù đã kéo lên cao thì cảm giác thật êm ả, bình yên. Từ trên nhìn xuống thấy mọi vật và mọi chuyện đều thật nhỏ bé. Ngay cả kiếp con người cũng chỉ là hạt cát... một cơn gió thoảng rồi sẽ qua đi, đúng như lời của bài hát "All we are is dust in the wind..." (tạm dịch: Tất cả chúng ta là cát bụi trong gió). Kỳ Duyên rất thích triết lý của NS Trịnh Công Sơn, "Hãy cứ vui như mọi ngày, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau...". Không ai biết được ngày sau, chứ đừng nói đến trăm năm, chỉ có một điều chắc chắn rằng không có gì tồn tại mãi. Những câu chuyện mới ngày hôm nay sẽ là tin tức cũ của ngày mai... rồi cũng sẽ qua... nên vẫn cứ "mỗi ngày ta chọn một niềm vui”.

Ngoài ra, nữ MC cũng giới hạn những người có thể bình luận dưới bài viết trên trang cá nhân của cô để tránh thị phi.

