Á hậu Huyền My tiết lộ một “điểm yếu” trước “MC của các hoa hậu” Vũ Mạnh Cường

Thứ Sáu, ngày 07/10/2022 18:21 PM (GMT+7) Chia sẻ

Á hậu Huyền My bất ngờ tiết lộ điểm yếu tại một sự kiện với người đồng nghiệp thân thiết khiến fan không khỏi bất ngờ

Mới đây, Áhậu Huyền My và người đồng nghiệp ăn ý – MC Vũ Mạnh Cường cùng xuất hiện trong một sự kiện tại TP.HCM. Cả hai biết đến nhau nhờ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, chàng MC “choáng ngợp” trước nhan sắc của Huyền My và luôn dõi theo, ủng hộ cô trong hành trình chinh phục vương miện.

Đánh giá người đẹp sinh năm 1995 là một ứng viên nổi bật từ đầu cuộc thi, Vũ Mạnh Cường không quá bất ngờ khi cô giành ngôi vị Á hậu 1. Nam MC chia sẻ những gì Huyền My làm được sau 8 năm đăng quang phần nào minh chứng cho việc lựa chọn Huyền My trở thành Á hậu một cuộc thi nhan sắc lớn là hoàn toàn đúng đắn.

Sau nhiều năm gặp lại, Vũ Mạnh Cường và Huyền My trở nên thân thiết khi đồng hành cùng nhau trong sự kiện. Trong hậu trường, nam MC không ngại chỉnh tóc cho người đẹp để lên hình chỉn chu hoàn hảo. Nam MC chia sẻ: “Huyền My thực sự là một cô gái xinh đẹp, thông minh và không kém phần hài hước. Chính điều đó trở thành “vũ khí” giúp cô ấy thu hút được sự quan tâm từ người đối diện”, anh nhận xét.

Trước khán giả, Huyền My gây thương nhớ bởi nhan sắc ngọt ngào trẻ trung và vóc dáng quyến rũ tuy nhiên người đẹp tiết lộ điểm yếu của cô là không thể kiềm lòng trước những món ăn ngon, đặc biệt là những món Tây. Chia sẻ của nàng hậu khiến nam MC không khỏi bất ngờ bởi lâu nay, Huyền My luôn là người đẹp được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi vóc dáng nuột nà, thon gọn.

Nam MC bộc bạch: "Tôi với Huyền My có một điểm giống nhau là rất đam mê ẩm thực, nhưng cô ấy thích ăn đồ Tây, còn tôi lại mê những món Việt. Thậm chí, My từng chia sẻ rằng nếu được ăn ngon, cô ấy sẽ khó có thể cưỡng lại được. Những khi có dự án cần cải thiện vóc dáng, cô ấy sẽ bước vào tập luyện rất khắt khe. Có thời điểm trong vòng một tháng, Huyền My giảm tới 8 kg. Điều đó khiến tôi rất khâm phục".

Được biết Vũ Mạnh Cường cũng từng có thời điểm giảm gần 10 kg trong vòng một tháng rưỡi. Nhưng vì muốn xuất hiện thật chuẩn chỉnh trong đêm chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2020, anh đã nỗ lực giảm cân. Cụ thể từ hơn 78 kg, nam MC chỉ còn 70 kg. Đối với anh đó là một hành trình nỗ lực và cố gắng không ngừng của bản thân nên ở hiện tại, Vũ Mạnh Cường "ám ảnh" chuyện tăng cân vì sợ mất hình ảnh trong lòng khán giả.

Không riêng gì với Huyền My mà với Hoa hậu Việt Nam 2014, Vũ Mạnh Cường cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Từ lần cộng tác với đấu trường sắc đẹp này, anh bắt đầu gắn bó với các cuộc thi nhan sắc và được nhiều khán giả ưu ái gọi với danh xưng "MC của các cuộc thi hoa hậu". Anh có được hành trình 8 năm với 4 lần dẫn dắt đong đầy cảm xúc tại cuộc thi nhan sắc lớn này. Với Vũ Mạnh Cường, danh hiệu "MC của các cuộc thi hoa hậu" là tình yêu thương của khán giả nên anh trân trọng. Song chàng MC đa tài vẫn muốn học hỏi thêm để không phụ lòng những người yêu thương mình.

Sắp tới, ngoài dẫn dắt các cuộc thi hoa hậu, Vũ Mạnh Cường còn tham gia nhiều chương trình truyền hình như Chinh Phục Thần Tượng và đặc biệt là trở thành người kết nối trong đêm nhạc tri ân cố nhạc sĩ Lam Phương, được tổ chức tại TP.HCM.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/a-hau-huyen-my-tiet-lo-mot-iem-yeu-truoc-mc-cua-cac-hoa-hau-vu-manh-c...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/a-hau-huyen-my-tiet-lo-mot-iem-yeu-truoc-mc-cua-cac-hoa-hau-vu-manh-cuong-a573624.html