Nam giới chuộng giày búp bê

Theo WWD, "làn sóng" giày búp bê đang càn quét khắp thế giới trong lĩnh vực thời trang nam và nữ. Kenzo là một trong những hãng đẩy mạnh các mẫu thiết kế này dành cho nam giới. Nhà mốt Pháp sử dụng loại da bóng, giúp vẻ ngoài trẻ hơn so với da lỳ. Ảnh: Gorunway

Một số sao nam ủng hộ phong cách này, như Bad Bunny (trái). Tại buổi ra mắt Happy Gilmore 2 tại New York tháng 7, anh mang đôi ballet đen với quai bắt chéo, phối blazer và quần short bermuda. Ảnh: Variety

Phong cách đường phố của ASAP Rocky với đôi Mary Jane ăn ý quần lửng da cao cấp. Rapper tạo phong cách bằng túi Louis Vuitton cỡ đại. Ảnh: Backgrid

Cầu thủ Mỹ Russell Westbrook tạo vẻ lạ mắt với giày ballet đính nơ thay vì giày loafer khi diện áo khoác và quần họa tiết cách điệu. Ảnh: Instagram nicoleellemakeup

Nhà thiết kế Marc Jacobs thường xuyên dùng giày của nữ. Ngoài những đôi cao gót, anh còn có đôi búp bê màu đen. Ảnh: SplashNews

Giày búp bê từng được lăng xê nhiều lần trong các bộ sưu tập dành cho phái mạnh từ năm 2005. Kiểu mốt này được cho là kén người dùng nhưng lại được các fashionisto yêu thích.

Trên đường phố châu Âu, châu Mỹ, nhiều bạn trẻ thể hiện phong cách cá nhân bằng thiết kế nữ tính này.

Đa số thường kết hợp giày với quần bermuda và quần ống rộng, tất cao cổ. Một số người còn sắm kiểu giày quai chữ T của thập niên 1920, giúp tăng vẻ cổ điển khi diện trang phục hiện đại.

Theo WWW, thú vị, thoải mái và khác biệt là lý do khiến một bộ phận nam giới lựa chọn mẫu giày này hiện nay.