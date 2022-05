Á hậu Huyền My là "công chúa sân golf", Phan Đinh Tùng trở lại sau chấn thương

Nhiều gương mặt ngôi sao xuất hiện tại giải Golf tại Phú Quốc do cựu người mẫu Thúy Hằng tổ chức.

Nhằm kết nối anh chị em nghệ sĩ và tạo ra một sân chơi bổ ích, cựu siêu mẫu Thuý Hằng và vợ chồng Minh Khang - Thuý Hạnh đồng sáng lập giải Golf tổ chức ở Phú Quốc, thu hút nhiều cái tên nổi tiếng tham gia như: Diễn viên Lê Hồng Đăng, Á hậu Huyền My, Diễn viên Đào Kim Oanh, MC Vũ Thu Hoài và ông xã Nguyễn Nghiêm Hoài Nam, Đạo diễn Khải Anh và diễn viên Đan Lê, Người đẹp Lê Thanh Tú, MC Thuỳ Trang, vợ chồng Minh Khang – Thuý Hạnh, cựu người mẫu Thuý Hằng…

Dàn người đẹp showbiz tham gia giải golf

Trong đó, một người đẹp được nhắc đến rất nhiều trên sân cỏ là Á hậu Huyền My. Cô được mệnh danh là Công chúa Driver vì có cú đánh bằng gậy Driver rất xa và thẳng. Trước và sau ngày đấu giải, Á hậu Huyền My đều đạt những điểm số vô cùng ấn tượng. Thế nhưng Huyền My chưa bén duyên với cup cô chia sẻ: “Hình như em chưa có duyên với Cup thì phải, cứ đến ngày đấu giải là em thi đấu không được tốt như mong muốn”.

Á hậu Huyền My được mệnh danh "công chúa sân golf"

Huyền My luôn gây ấn tượng trên sân golf với phong cách trang phục đẹp và chất, tuy nhiên cô luôn tôn trọng BTC khi luôn mặc đồng phục giải. “Mỗi lần tham gia giải, em vẫn luôn tôn trọng BTC mặc đồng phục giải, vì như vậy em chính thức là 1 thành viên của giải chứ không phải là khách mời, chính thức là 1 gôn thủ thi đấu, và em sẽ nỗ lực và cố gắng để có được điểm số tốt” Huyền My chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, Phan Đinh Tùng quay trở lại sân golf sau 1 thời gian chấn thương. Anh được đánh giá có vòng swing đẹp và rất có nội lực.

Diễn viên Lê Hồng Đăng tham gia giải đấu cùng với những anh em bạn bè thân thiết. Do sắp đến kỳ thi của cô con gái lớn nên vợ chồng anh muốn con tập trung thi xong, sau đó mới thu xếp thời gian đưa gia đình đi nghỉ hè. Chia sẻ trên trang FB cá nhân, anh cho biết “Lần thứ 2 đến với Phú Quốc tuyệt đẹp… Cảm ơn giải golf đã cho tôi biết thêm về Phú Quốc và biết thêm khu nghỉ dưỡng bám biển tuyệt đẹp có quá nhiều tiện ích giải trí cho gia đình. Chắc chắn hè này gia đình tôi sẽ quay lại đây”.

Hai chị em Thúy Hằng Thúy Hạnh

Hai công chúa của vợ chồng Minh Khang – Thuý Hạnh xuất sắc khi giành cú đúp giải kỹ thuật “Cú đánh gần cờ” và được đánh giá là những gôn thủ trẻ có tiềm năng, Lê Gia An đạt thành tích ở hố số 13 với khoảng cách 1 yard, Lê Gia Hân đạt thành tích ở hố số 15 với khoảng cách 2 yard. Không chỉ giành Cup ở giải đấu mà 2 bạn trẻ còn thắng giải Mini Game.

Sau 4 mùa giải thành công, cựu người mẫu Thuý Hằng – Trưởng BTC giải chia sẻ: "Với mong muốn không chỉ là 1 giải golf mà mang đến 1 trải nghiệm trọn vẹn bao gồm Du lịch – Thể thao - Giải trí và Nghỉ dưỡng, tại sự kiện này gôn thủ và người thân sẽ được trải nghiệm những chuỗi dịch vụ đa dạng với nhiều tiện ích sang trọng và đẳng cấp cùng mô hình “All in one”.

