Tỷ phú Hồ Hùng Anh vượt ''Vua thép'' Trần Đình Long trong bảng xếp hạng người giàu

Theo thống kê của bảng xếp hạng tỷ phú Forbes, tính đến ngày 4/7, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán TCB) đã vượt qua ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG), lọt vào top 4 tỷ phú giàu nhất Việt Nam.

Cụ thể, nhờ nhiều phiên tăng giá gần đây của cổ phiếu Techcombank, khối tài sản ròng của tỷ phú Hồ Hùng Anh đã đạt 2 tỷ USD. Tỷ phú Hồ Hùng Anh cùng gia đình đều đang sở hữu cổ phần tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank với giá trị quy đổi ra tiền mặt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đứng vững ngôi đầu (5,6 tỷ USD); tiếp theo là nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (2,8 tỷ USD) và ông Bùi Thành Nhơn (2,7 tỷ USD).

Tỷ phú Hồ Hùng Anh

Theo Forbes, hiện ông Trần Đình Long có khối tài sản ròng là 1,9 tỷ USD, xếp thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam, đứng sau ông là tỷ phú Nguyễn Đăng Quang của Masan Group với khối tài sản ròng là 1,7 tỷ USD và ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT CTCP Ô tô Trường Hải Thaco với khối tài sản ròng là 1,5 tỷ USD.

Việc giá cổ phiếu HPG gặp biến động mạnh trong thời gian qua, rớt khoảng 35% trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, đã khiến thứ hạng của ông Trần Đình Long bị thay đổi.

Tại đại hội cổ đông thường niên của Tập đoàn Hòa Phát tổ chức ngày 24/5 mới đây, Chủ tịch Trần Đình Long đã cảnh báo ngành thép năm 2022 sẽ gặp nhiều khó khăn, không được thuận lợi như năm 2021. Chủ tịch Trần Đình Long đưa ra hai lý do giải thích cho nhận định tiêu cực của mình cũng như việc Tập đoàn Hòa Phát đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 giảm sút so với kết quả năm 2021. Nguyên nhân thứ nhất là giá nguyên vật liệu tăng mạnh do xung đột Nga - Ukraine, cụ thể như giá than luyện coke tăng 100 - 200 USD/tấn. Nguyên nhân thứ hai là chính sách Zero COVID của Trung Quốc khiến cho nhu cầu thép giảm.

