Nữ đại gia vừa rời ghế Chủ tịch REE sau hơn 30 năm giàu cỡ nào?

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh rời vị trí Chủ tịch REE sau hơn 30 năm

CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) mới đây đã thông báo việc miễn nhiệm, bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc. Theo đó, ông Alain Xavier Cany - Phó chủ tịch HĐQT không điều hành được bầu giữ vị trí Chủ tịch HĐQT REE kể từ ngày 22/11.

Trong khi đó, sau khi rời vị trí Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc REE thay cho ông Lê Nguyễn Minh Quang đã miễn nhiệm theo thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh đã chèo lái REE từ năm 1993 khi doanh nghiệp cổ phần hóa. Bà Thanh đảm nhiệm song song vai trò Tổng giám đốc và Chủ tịch công ty từ năm 1993 đến năm 2020. Từ năm 2020 đến 22/11/2024, bà giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT và thôi làm Tổng giám đốc do quy định không kiêm nhiệm 2 chức vụ.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh rời vị trí Chủ tịch REE để giữ vị trí Tổng giám đốc

Theo báo cáo quản trị bán niên 2024, bà Thanh hiện trực tiếp nắm giữ hơn 60,4 triệu cổ phiếu REE, tương đương 12,83% vốn doanh nghiệp. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 22/11, bà Thanh đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trên sàn chứng khoán có giá trị hơn 3.908 tỷ đồng.

Cùng với đó, ông Nguyễn Ngọc Hải (chồng bà Thanh) cũng nắm hơn 25,7 triệu cổ phiếu REE, tương đương gần 5,46%. Một số thành viên khác trong gia đình bà Thanh là con trai Nguyễn Ngọc Thái Bình, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin nắm hơn 9,3 triệu cổ phiếu, chiếm 5,5%; con gái Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh nắm giữ 6,2 triệu cổ phiếu, chiếm 1,3%.

Tổng cộng, bà Mai Thanh và gia đình nắm giữ hơn 101,6 triệu cổ phiếu REE tương đương 21,6% vốn doanh nghiệp. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 22/11, khối tài sản gia đình bà Mai Thanh đang trực tiếp nắm giữ tại REE có giá trị hơn 6.578 tỷ đồng.

Trong khi đó dù không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu REE nào, ông Cany lại là đại diện của quỹ Platinum Victory, cổ đông lớn nắm tới 35,07% vốn REE. Với việc nâng sở hữu vượt 35% quỹ Platinum Victory đã là cổ đông nắm quyền phủ quyết tại REE. Điều này cũng đồng nghĩa sẽ không có cổ đông nào có thể đạt được tỷ lệ chi phối 65%, tỷ lệ cho phép cổ đông kiểm soát và quyết định chiến lược công ty.

Mới đây, quỹ này thậm chí tiếp tục đăng ký mua thêm 30 triệu cổ phiếu REE trong khoảng thời gian 22/11 đến 20/12. Nếu giao dịch thành công, Platinum Victory sẽ nâng sở hữu lên mức 42,07%, tương ứng với 198,16 triệu cổ phiếu.

REE kinh doanh ra sao trước khi thay đổi Chủ tịch và Tổng giám đốc?

Trước khi có sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo cấp cao, REE ghi nhận lợi nhuận kinh doanh thụt lùi trong 9 tháng đầu năm 2024. Cụ thể, doanh thu thuần của REE đạt 6.505,4 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lũy kế chỉ đạt 2.151,7 tỷ đồng, giảm 23,4% so với mức 2.807,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2023.

Tại cuối quý 3/2024, tổng tài sản của Cơ Điện Lạnh đạt 35.648,7 tỷ đồng, tăng 2,1% so với đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 71,7% tổng tài sản, tương đương 25.021,7 tỷ đồng, trong khi tài sản ngắn hạn chiếm 28,3%, đạt mức 10.627,1 tỷ đồng.

Lượng tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 30/09, chiếm 5.068,9 tỷ đồng, tăng 67,5% so với đầu kỳ. Tỷ lệ tiền mặt và các khoản tương đương tiền chiếm 14,2% tổng tài sản.

Nợ phải trả của REE đạt 13.860,7 tỷ đồng, giảm 2,2% so với đầu năm và chiếm 38,9% tổng nguồn vốn. Trong nợ phải trả, nợ vay ngắn hạn đạt 3.497,0 tỷ đồng, giảm 9,8% so với đầu năm, trong khi nợ vay và thuê tài chính dài hạn đạt 6.946,9 tỷ đồng, tăng 7,9%. Tổng nợ vay và thuê tài chính đạt 10.444,0 tỷ đồng, tăng 1,1% so với đầu kỳ, chiếm 29,3% tổng nguồn vốn.

Vốn chủ sở hữu đạt 21.788 tỷ đồng, tăng 4,9%, chiếm 61,1% tổng nguồn vốn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong kỳ, đạt 12.081,9 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm.

