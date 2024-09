Đại gia đề xuất đưa Tập đoàn nhà ông Donald Trump về đầu tư tại Hưng Yên là ai?

Tập đoàn nhà ông Donald Trump muốn đầu tư tại Hưng Yên

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên, mới đây đại diện của The Trump Organization - tập đoàn nhà cựu Tổng thống Donald Trump đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Theo đó, The Trump Organization mong muốn được hợp tác, đầu tư tại tỉnh Hưng Yên trong lĩnh vực xây dựng khách sạn, sân golf, tổ hợp vui chơi giải trí. Đây cũng là thế mạnh với các thương hiệu mang tầm quốc tế của tập đoàn này.

The Trump Organization là tập đoàn tư nhân đa ngành thuộc sở hữu của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. The Trump Organization đã đầu tư và sở hữu một loạt khách sạn, sân golf, bất động sản thương mại và nhà ở khắp nước Mỹ, cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tập đoàn The Trump Organization muốn đầu tư khách sạn, sân golf tại Hưng Yên

Trong đó, dự án nổi tiếng đầu tiên của tập đoàn sau khi ông Donald Trump lãnh đạo là cải tạo khách sạn Commodore tại Manhattan, biến nó thành khách sạn Grand Hyatt New York vào năm 1980. Từ đó, ông tiếp tục mở rộng với các dự án bất động sản khắp Manhattan, bao gồm Tháp Trump (Trump Tower), một trong những công trình mang tính biểu tượng của New York.

Ngoài New York, Donald Trump cũng phát triển nhiều dự án quốc tế tại các thành phố lớn như Las Vegas, Chicago, và các khu nghỉ dưỡng tại Miami, Scotland, Dubai, và Philippines. Trong suốt thời gian này, The Trump Organization phát triển nhanh chóng, đa dạng hóa hoạt động sang các lĩnh vực khác nhau.

Tập đoàn cũng sở hữu Trump International Hotel and Tower (Chicago), một trong những tòa nhà cao nhất tại Chicago; và Trump International Hotel (Washington, D.C.) - một khách sạn cao cấp.

Tập đoàn sở hữu và quản lý nhiều sân golf nổi tiếng trên khắp thế giới, gồm Trump National Doral (Miami), Trump Turnberry (Scotland) hay Trump International Golf Links (Ireland). Ở châu Á, công ty của gia đình Trump có sân golf ở Dubai (UAE), Indonesia, Oman và nhiều bất động sản ở Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ.

Đại diện The Trump Organization kỳ vọng Hưng Yên tạo điều kiện để được tham gia đầu tư dự án tại đây trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh và góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Mỹ. Trước những đề xuất này, đại diện tỉnh Hưng Yên cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để The Trump Organization đến tìm hiểu, xúc tiến hợp tác đầu tư.

Chân dung đại gia đề xuất đưa The Trump Organization về đầu tư tại Hưng Yên

Nếu như The Trump Organization là tập đoàn tư nhân đa ngành thuộc sở hữu của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thì vị đại gia đề xuất đưa tập đoàn này về đầu tư tại Hưng Yên cũng là cái tên nổi tiếng trong giới đầu tư BĐS khu công nghiệp.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên, doanh nghiệp đề xuất Tập đoàn The Trump Organization đầu tư vào Hưng Yên là CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên được thành lập tháng 2/2021 với vốn điều lệ 1.800 tỷ đồng. Đây là công ty con do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) do đại gia Đặng Thành Tâm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Đặng Thành Tâm giữ vị trí Chủ tịch của CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên

Theo đó, ở thời điểm thành lập KBC góp 1.080 tỷ đồng, tương đương 60% cổ phần, Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Đồng - Hải Phòng góp 180 tỷ đồng, tương đương 10% cổ phần và Công ty cổ phần công nghệ - Viễn thông Sài Gòn góp 540 tỷ đồng, tương đương 30% cổ phần. Ông Đặng Thành Tâm sinh năm 1964 giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Ông Đặng Thành Tâm là một Kỹ sư Hàng hải tốt nghiệp tại Đại học Hàng hải Việt Nam. Ông công tác tại Công ty Vận tải biển Sài Gòn trong 8 năm từ 1988 đến 1996. Từ năm 1996 đến hiện tại, ông Tâm nắm giữ các chức vụ lớn tại nhiều công ty. Trong đó nổi bật nhất là chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc (KBC), Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, chủ tịch diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nhật...

Thống kê trên sàn chứng khoán Việt Nam, đại gia sinh năm 1964 đang trực tiếp sở hữu khối tài sản có giá trị gần 4.300 tỷ đồng. Trước đó, ông Đặng Thành Tâm từng có 3 năm liên tiếp (2008, 2009, 2010) nắm giữ vị trí thứ 3 trong Danh sách những người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán khi Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc và Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo được niêm yết năm 2007.

Theo giới thiệu CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên là doanh nghiệp phát triển các dự án bất động sản công nghiệp, khu đô thị và chuỗi nhà ở xã hội. Một số cụm công nghiệp (CCN) Công ty đang quản lý như CCN Kim Động quy mô 75ha, CCN Chính Nghĩa 75ha, CCN Đặng Lễ 75ha.

Trong khi đó, KBC là nhà phát triển các Khu công nghiệp (KCN) hàng đầu của Việt Nam với các dự án KCN có tỷ lệ lấp đầy cao nhất cả nước như KCN Quế Võ – Bắc Ninh, KCN Tràng Duệ - Hải Phòng, KCN Liên Chiểu – Đà Nẵng, KCN Tân Phú Trung – TP HCM, KBC đến nay đã thu hút thành công hơn 1.000 dự án với tổng vốn đầu tư 3,4 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, KBC của đại gia Đặng Thành Tâm ghi nhận doanh thu hơn 1.044 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập 196 tỷ đồng, giảm mạnh so với lợi nhuận hơn 2.068 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. KBC có tổng tài sản 40.904 tỷ đồng, tăng hơn 6000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả tăng mạnh từ hơn 13.213 tỷ đồng lên hơn 20.478 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]