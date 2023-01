Đại gia tuần qua: Doanh nghiệp bầu Đức lãi cao nhất 8 năm qua

Doanh nghiệp bầu Đức bất ngờ báo tin vui

Như vậy, một năm sau tuyên bố về mô hình nông nghiệp khép kín (trồng chuối xuất khẩu và tận dụng chuối thải chăn nuôi), HAGL đã bước đầu thành công.

Năm 2022 HAGL đặt kế hoạch lợi nhuận 1.120 tỷ đồng – tăng gấp 10 lần so với năm 2021. Mức lãi này của HAGL chính thức quay lại mốc hoàng kim từ năm 2011 về trước (trừ năm 2014 lãi đột biến từ hoạt động tài chính). Như vậy, với chỉ tiêu lợi nhuận vượt 1.120 tỉ đồng, đây là mức lợi nhuận cao nhất của HAG trong 8 năm qua.

Bầu Đức lãi lớn nhờ nuôi heo trồng chuối

Công ty đã ra mắt thịt thương hiệu là Heo ăn chuối Bapi, Gà chạy bộ Marathon cũng như mở rộng kênh phân phối riêng là Bapi Food.

Thông báo từ HAGL còn cho biết, tính đến nay, tổng nợ trái phiếu và nợ vay ngân hàng chỉ chiếm 40% so với tổng tài sản Công ty. Công ty cũng đã có thoả thuận với trái chủ về lộ trình trả nợ.

Tính đến tháng 11/2022, HAGL đạt 4.100 tỷ doanh thu và 1.115 tỷ LNST - tương đương 99% chỉ tiêu cả năm đề ra. Sản lượng chăn nuôi đạt 37.780 con heo và cây ăn trái đạt 26.661 tấn.

DN nuôi lợn của đại gia 66 tuổi Bắc Ninh thu lãi lớn từ bất động sản

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3.2022 mới công bố, DABACO có doanh thu 3.665 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ giá vốn, Công ty thu về 485,6 tỷ lợi nhuận gộp. Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 206 tỷ đồng, so với cùng kỳ là 138 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng năm 2022, DABACO ghi nhận doanh thu 9,339 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong cơ cấu doanh thu thể hiện, mặc dù là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh cốt lõi là chăn nuôi nhưng DABACO thu về hơn 843 tỷ đồng từ kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng. Doanh thu từ mảng này tăng đột biến so với mức 231 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2021.

Nguồn thu từ bất động sản, xây dựng nêu trên cũng giúp DABACO bù đắp cho mảng nuôi heo. Kết quả, 9 tháng đầu năm, DABACO lãi sau thuế 229 tỷ đồng.

Ngân hàng SeABank có tân tổng giám đốc mới

Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank - SSB) đã bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Tổng giám đốc có thời hạn 2 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3/1. Trước khi ông Loic Faussier được bổ nhiệm, ghế Tổng giám đốc của SeABank đã để trống nửa năm từ khi bà Lê Thu Thủy từ nhiệm hồi tháng 7/2022. Như vậy, ban điều hành SeABank hiện gồm một Tổng giám đốc và 9 Phó tổng giám đốc.

Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế của Đại học Paris Assas và sở hữu 2 bằng thạc sĩ gồm: Thạc sĩ tài chính - Đại học Paris Dauphine và Thạc sĩ Luật kinh doanh – Học viện Chính trị Paris.

Tổng giám đốc mới của SeAbank

Tại Việt Nam, ông từng là Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế (VIB) trước khi chuyển sang công tác tại SeABank. Trước khi chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc SeABank từ ngày 3/1, ông Loic Faussier là Phó Tổng giám đốc cao cấp phụ trách điều hành hoạt động ngân hàng từ tháng 7/2022, và từng là Thành viên độc lập HĐQT của SeABank nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hiện ông Loic Faussier sở hữu 200.000 cổ phiếu SSB, được mua thông qua chương trình phát hành ưu đãi cho người lao động năm ngoái. Với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/1 là 33.300 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phần tân tổng giám đốc của SSB nắm giữ có giá khoảng 6,6 tỷ đồng.

Chủ tịch tại Tập đoàn xây dựng Hòa Bình có thư ngỏ gửi cổ đông

Ngay ngay đầu tiên đi làm năm mới 2023, ông Lê Viết Hải đã có thư ngỏ gửi cổ đông với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán HBC).

Nội dung thư ngỏ cho rằng, những ngày gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đang xuất hiện các thông tin trái chiều về một số vấn đề xoay quanh việc tổ chức và hoạt động của HDQT Công ty. Những thông tin này đề cập đến việc thay đổi nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Công ty theo chiều hướng ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Với tư cách là Chủ tịch HĐQT HBC, ông Hải cho rằng, cần có trách nhiệm thông tin đến cổ đông.

Những phát ngôn hay trình bày của bất kỳ các cá nhân nào khác, dưới bất kỳ hình thức nào đều không chính thống và không thể hiện ý chí của công ty hướng đến việc bảo vệ lợi ích chung cho công ty và tất cả cổ đông.

Theo ông Hải, những hành vi ấy đã, đang và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của công ty, cũng như gây thiệt hại trực tiếp đến lợi ích của tất cả cổ đông, đặc biệt trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay. Theo đó, ông Hải cho rằng, cổ đông cân nhắc, suy xét cẩn trọng trước những thông tin, hành vi sai trái gây tổn hại đến công ty.

