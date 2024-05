Đại gia tuần qua: Bất ngờ mức lương của chủ tịch Thế giới Di động Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài nhận lương bao nhiêu?

Những ngày cuối tháng 4, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) của đại gia người Nam Định Nguyễn Đức Tài đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 31.486 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu cả năm. Sau khi trừ chi phí, MWG lãi ròng 902 tỷ đồng, gấp 43 lần cùng kỳ 2023 và là mức cao nhất trong vòng 6 quý kể từ quý 3/2022.

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài nhận lương không đồng dù MWG lãi lớn trong 3 tháng đầu năm

Dù ghi nhận lãi đột biến trong 3 tháng đầu năm, tuy nhiên cả Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài, thành viên HĐQT Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Trần Huy Thanh Tùng đều nhận lương 0 đồng trong 3 tháng đầu năm.

Theo MWG, trong 3 tháng đầu năm Bách Hóa Xanh, doanh thu quý 1 đạt hơn 9.100 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân đạt 1,8 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, số lượt giao dịch trung bình đạt khoảng 500 hóa đơn/cửa hàng/ngày, tăng trưởng 40% và giá trị trung bình/hóa đơn tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối tháng 3, MWG có 1.077 cửa hàng Thế Giới Di Động/ Top zone, 2.184 cửa hàng Điện Máy Xanh, 1.696 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 526 nhà thuốc An Khang, 64 cửa hàng AVAKids và 55 cửa hàng Erablue tại Indonesia.

Không phải heo ăn chuối, đây mới là "gà đẻ ra tiền" của bầu Đức trong quý I vừa qua

CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu thuần giảm 27% còn 1.241 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán trái cây tăng 25% so với cùng kỳ lên 887 tỷ và biên lợi nhuận gộp khoảng 54,7%.

Trái lại, nguồn thu từ bán heo lại suy giảm 48% còn 292 tỷ đồng và chỉ đem về chưa tới 6 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Bên cạnh đó, doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cũng ghi nhận giảm 85% xuống còn 65 tỷ đồng.

HAGL báo lãi sau thuế 226 tỷ đồng, giảm 25% so với quý I/2023. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 26% còn 215 tỷ.

Dù có lãi liên tiếp 12 quý song tính tới cuối quý I, HAGL vẫn còn khoản lỗ luỹ kế 1.452 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản tại ngày 31/3 của HAGL là 21.170 tỷ. Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản nằm ở các khoản phải thu, tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Ba tháng đầu năm, HAGL vay thêm 1.750 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 1.780 tỷ. Chi phí lãi vay ba tháng đầu năm 168 tỷ.

Người dân xếp hàng mua vàng, đại gia vàng thu về gần 140 tỷ đồng mỗi ngày

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) do nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đây đã công bố doanh thu thuần quý đầu năm 2024 đạt hơn 12.594 tỷ đồng, tăng gần 30% so với so với con số doanh thu 9.796 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tương đương mỗi ngày PNJ ghi nhận doanh thu trung bình đạt gần 140 tỷ đồng. Đây cũng là doanh thu theo quý cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này.

Doanh thu của PNJ tăng vọt trong quý đầu tiên của năm 2024 đến trong bối cảnh giá vàng đã liên tục ghi nhận tăng mạnh trong 3 tháng qua.

PNJ ghi nhận doanh thu kỷ lục trong quý 1/2024

Do biên lợi nhuận giảm, nên dù ghi nhận doanh thu kỷ lục trong lịch sử hoạt động, lợi nhuận sau thuế của PNJ lại giảm nhẹ 1,4% so với mức kỷ lục 749 tỷ đồng của quý I năm ngoái, còn 738 tỷ đồng. Trước đó, trong quý 1/2023, PNJ ghi nhận lợi nhuận kỷ lục 749 tỷ đồng. Dù vậy, con số này vẫn tăng 17% so với quý cuối năm 2023.

Ông chủ của tiệm vàng Mi Hồng có nguồn vốn thế nào?

Mi Hồng hiện tại có 1 trụ sở chính tại 306 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thạnh, Tp. HCM và 8 chi nhánh đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác như Bến Tre, Tiền Giang. Hiện nay, khi nhắc đến tiệm vàng Mi Hồng người dân phía Nam đã quá quen thuộc với hình ảnh tấp nập người mua kẻ bán trong những ngày thị trường vàng biến động.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mi Hồng do hai cổ đông góp vốn là ông Nguyễn Tu Mi và bà Phạm Thị Hồng. Trong đó, ông Nguyễn Tu Mi sinh năm 1963 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tháng 1/2024, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên thành 250 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Tu Mi góp 127,5 tỷ đồng, tương đương 51% vốn góp và 49% vốn góp còn lại thuộc về bà Phạm Thị Hồng, tương đương số tiền góp vốn là 122,5 tỷ đồng.

Mới nhất vào giữa tháng 4/2024, một lần nữa nguồn vốn của doanh nghiệp lại có sự thay đổi khi tăng từ 250 tỷ đồng lên thành 300 tỷ đồng. Ở lần thay đổi mới nhất về vốn điều lệ này, ông Nguyễn Tu Mi vẫn giữ 51% vốn góp tương đương số tiền 153 tỷ đồng và bà Phạm Thị Hồng nắm giữ 49% vốn góp còn lại tương đương số tiền 147 tỷ đồng.

Ngoài vị trí Tổng giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mi Hồng, ông Nguyễn Tu Mi cũng đang là chủ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Mi Hồng Hàng Xanh, doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 7/1999.

