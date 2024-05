Vàng lập kỷ lục, nhà đầu tư khoe lãi lớn, người gửi tiết kiệm ngậm ngùi

Tuy nhiên, ông Lâm cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để xuống tiền mua vàng do vàng thế giới đã lên gần như hết biên độ trung hạn. Vàng trong nước tăng chỉ đơn thuần do khan hiếm cung vàng của các tổ chức kinh doanh vàng.

Vị chuyên gia này đánh giá hoạt động đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước chưa kìm hãm giá vàng tăng phi mã là do các tổ chức vẫn đang e ngại trong việc tham gia đấu thầu vào thời điểm này do các yếu tố liên quan đến chính trị kèm theo tâm lý lo ngại là sau khi đấu thầu vàng sẽ giảm giá mạnh do vàng thế giới đã suy giảm.

Tương tự, tiến sĩ Đinh Thế Hiển nhận định, vàng tăng giá không phải do chính sách kinh tế vĩ mô đang yếu kém, hay do Nhà nước tung tiền để lạm phát. Nếu những yếu tố này là nguyên nhân khiến vàng tăng giá thì thật sự đáng lo ngại.

Tuy nhiên, vàng tăng giá vì chịu ảnh hưởng của vàng thế giới, lãi suất tiết kiệm giảm, các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản suy yếu…khiến cung không đủ cầu. Do đó, chỉ cần lượng vàng được tung ra một cách có kế hoạch, từng bước sẽ dần dần đáp ứng được nhu cầu nhất định cho người dân và làm giá vàng trên thị trường “hạ nhiệt”.

“Giá vàng thế giới tăng liên tục trong suốt 34 năm qua, mức tăng khoảng 40 lần. Trong dài hạn, vàng vẫn trong xu hướng tăng. Với bất động sản, trong 34 năm qua, giá tăng trung bình 120 lần. Vàng và bất động sản là những tài sản được coi là chủ chốt để cất trữ tiền. Trong ngắn hạn, có thể có lúc tăng lúc giảm, song xu thế dài hạn luôn đi lên” - Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa.

Một số chuyên gia khác thì cho rằng quyết định mua vàng sẽ tùy thuộc tâm lý và khẩu vị rủi ro từng người, nhưng chỉ nên nắm giữ với tỷ trọng 5-10% tài sản. Ông Nguyễn An Huy - chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm về thị trường vàng thuộc công ty FIDT, nói quyết định đầu tư nên phụ thuộc vào mục tiêu tài chính cá nhân của mỗi người, không nên dựa vào dự đoán diễn biến giá vàng trong hiện tại. Ông khuyến nghị một người dân ở tầng lớp trung lưu chỉ nên nắm giữ vàng với tỷ trọng 5-10% tổng tài sản.

Ví dụ, một người trẻ 25-30 tuổi, chưa có gia đình thường sẽ không có vàng trong danh mục đầu tư. Nhóm này có thể cân nhắc bổ sung một ít để tăng tính đa dạng hóa.