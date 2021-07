Choáng với số tiền Jeff Bezos sở hữu sau khi quyết định về hưu

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 17:56 PM (GMT+7)

Jeff Bezos sẽ sớm nghỉ hưu với giá trị tài sản ròng mà không một người Mỹ về hưu nào có thể sánh được trong một triệu năm nữa.

Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos đã từ chức vào ngày 5 tháng 7 với tư cách là một trong những người đàn ông giàu nhất trên thế giới, với giá trị tài sản khổng lồ 197 tỷ USD, theo Business Insider.

Giống như nhiều tỷ phú, Jeff Bezos phất lên đáng kể trong đại dịch COVID-19. Tài sản ròng của Jeff Bezos đã tăng thêm 75 tỷ USD tính riêng trong năm 2020. Tài sản của tỷ phú này lớn hơn GDP của nhiều quốc gia. Ước tính tiền Jeff Bezos kiếm được trong mỗi giây nhiều hơn số tiền trung bình mà một người lao động tại Mỹ làm trong 1 tuần.

So với những người về hưu trung bình của Mỹ, giá trị tài sản ròng của ông lớn gấp 739.489 lần và độ tuổi nghỉ hưu trẻ hơn rất nhiều so với mọi người - 57 (so với mức trung bình là 65 tại Mỹ). Một người Mỹ về hưu điển hình sẽ rời khỏi lực lượng lao động ở tuổi 65 với giá trị tài sản ròng khoảng 266.400 USD.

Thông tin đến từ Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, cũng cho biết những sự thật thú vị khác về sự giàu có của Bezos. Mặc dù giá trị tài sản ròng của ông gần đạt 200 tỷ USD, nhưng mức lương thực tế của ông ấy là 81.840 USD vào năm ngoái. Bên cạnh đó, ông cũng nhận được khoảng 1,6 triệu USD tiền bồi thường khác từ Amazon.

Andy Jassy là người tiếp theo sẽ tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành Amazon từ Bezos. Nhưng điều này không phải là không thể dự đoán trước: trên thực tế, Amazon đã thông báo về sự ra đi của Bezos vào tháng Hai, CNBC viết.

Một khi Jeff Bezos từ chức trang web thương mại điện tử hàng đầu thế giới, ông sẽ có đủ thời gian để tập trung vào các dự án kinh doanh khác. Người đàn ông giàu nhất thế giới có thể sẽ tập trung nỗ lực vào công ty du lịch vũ trụ Blue Origin của mình.

