Bỏ túi thêm hơn 2.000 tỷ, tài sản gia đình tỷ phú người Hải Dương lên gần 80.000 tỷ đồng

Trong phiên giao dịch ngày 7/3, chỉ số VN-Index mở cửa gặp áp lực bán lớn khiến chỉ số lao dốc mạnh nhưng cũng hồi phục khá nhanh khi dòng tiền bắt đáy nhập cuộc. Tuy nhiên, áp lực bán về cuối ngày đã khiến VN-Index mất 6,28 điểm (-0,42%) xuống 1.499,05 điểm.

Chỉ số HNX-Index giao dịch tích cực hơn trong phiên đầu tuần khi duy trì sắc xanh phần lớn thời gian và kết phiên tăng 2,27 điểm (0,5%) lên 452,86 điểm. UPCoM-Index giao dịch giằng co khi kết phiên chỉ giảm nhẹ 0,06% về 113,22 điểm.

Rổ chỉ số VN30 trong phiên giao dịch ngày 7/3 giảm đến 16,22 điểm (-1,06%) với 22/30 mã giảm giá.

Trong ngày nhiều mã cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30 giảm mạnh, mã cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát lại ghi nhận mức tăng 1.300 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 2,61%. Với mức tăng này, HPG là một trong những mã cổ phiếu ghi nhận mức tăng cao trong nhóm VN30.

Cùng với đà tăng giá của cổ phiếu HPG, khối tài sản của gia đình tỷ phú Trần Đình Long cũng ghi nhận mức tăng thêm hơn 2.033 tỷ đồng.

Cùng với đà tăng mạnh của cổ phiếu HPG, tỷ phú Trần Đình Long đứng vị trí 854 người giàu nhất thế giới

Cụ thể, với việc đang nắm giữ trực tiếp hơn 1,166 tỷ cổ phiếu HPG, khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận mức tăng hơn 1,5 nghìn tỷ đồng trong phiên giao dịch đầu tuần.

Theo thống kê của Forbes, trong phiên giao dịch ngày 7/3, khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận mức tăng thêm 91 triệu USD, lên thành 3,5 tỷ USD. Với khối tài sản này, tỷ phú Trần Đình Long leo lên vị trí 854 trong danh sách 1.000 người giàu nhất thế giới.

Cùng với đó, khối tài sản của bà Vũ Thị Hiền, vợ tỷ phú 61 tuổi người Hải Dương cũng ghi nhận mức tăng hơn 426 tỷ đồng. Trong khi, khối tài sản của ông Trần Vũ Minh, con trai tỷ phú người Hải Dương cũng ghi nhận mức tăng thêm hơn 90 tỷ đồng nữa.

Tính theo giá thị trường ngày 7/3, khối tài sản của gia đình tỷ phú Trần Đình Long đang nắm giữ lên tới gần 80.000 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn hóa của HPG tăng mạnh lên 228.566,4 tỷ đồng.

Cổ phiếu HPG và giá trị vốn hóa của doanh nghiệp tăng mạnh trong bối cảnh kết quả kinh doanh của tập đoàn có nhiều tín hiệu tích cực.

Trong tháng 2/2022, sản lượng sản xuất thép thô của Tập đoàn Hòa Phát đạt 693.000 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ 2021. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép và thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 708.000 tấn, tăng 39% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng thép cuộn cán nóng đã cung cấp cho thị trường trong tháng qua là gần 240.000 tấn, tăng 5% so với tháng 1/2022 và 36% so với cùng kỳ 2021.

Bên cạnh đó, các sản phẩm thép hạ nguồn của HRC như ống thép và tôn mạ của Hòa Phát cũng ghi nhận kết quả khả quan trong tháng 2. Ống thép đạt 78.000 tấn, tôn mạ là 27.000 tấn, lần lượt tăng trưởng 48% và 61% so với tháng 2/2021.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 1,4 triệu tấn thép thô, tăng 8% so với cùng kỳ. Bán hàng thép xây dựng, phôi thép, thép cuộn cán nóng đạt 1,34 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ. Cùng với đó, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đã cung cấp ra thị trường gần 200.000 tấn ống thép và tôn mạ trong 2 tháng đầu năm. Hòa Phát cũng dự kiến cung cấp vỏ container ra thị trường từ quý 4/2022.

Nhận định về phiên giao dịch ngày 8/3, các chuyên gia của CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho rằng nếu tình hình ổn định trở lại thì chứng khoán Việt Nam có thể bật tăng trở lại để hướng đến những ngưỡng cao mới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, xu hướng đi ngang có lẽ sẽ tiếp tục chiếm ưu thế.

Dự báo, trong phiên giao dịch tiếp theo 08/03, VN-Index có thể sẽ giao dịch giằng co và đi ngang quanh ngưỡng tâm lý 1.500 điểm.

Cùng quan điểm, các chuyên gia của CTCK Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định VN-Index có thể sẽ còn giằng co quanh đường trung bình 20 phiên, tức là mức 1.500 điểm. Đồng thời, dòng tiền vẫn có thể phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu và chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Điểm tích cực là dòng tiền đang dần cải thiện tích cực hơn trong vài phiên gần đây cho thấy thị trường có tín hiệu lạc quan hơn, nhưng mô hình tam giác của chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa hoàn tất. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng mạnh cho thấy chiến lược ngắn hạn vẫn là nên tăng dần tỷ trọng cổ phiếu.

Các chuyên gia của CTCK BIDV (BSC) cho rằng Thị trường đang có những bước đi khó lường do ảnh hưởng từ diễn biến thế giới. Trong những phiên tới, thị trường có thể vẫn sẽ dao động xung quanh vùng 1.500 điểm.

Các chuyên gia của CTCK Rồng Việt (VDSC) cũng nhận định dự kiến, VN-Index tiếp tục có diễn biến tranh chấp quanh 1.500 điểm trong những phiên sắp tới.

Do vậy, trong quá trình kiểm tra mối quan hệ cung-cầu tại vùng hỗ trợ, nhà đầu tư cần cân nhắc các yếu tố rủi ro và giữ tỷ trọng danh mục ở mức hợp lý. Đồng thời chỉ nên ưu tiên những cổ phiếu có tín hiệu tích cực từ vùng tích lũy và đang thu hút dòng tiền.

Nguồn: http://danviet.vn/bo-tui-them-hon-2000-ty-tai-san-gia-dinh-ty-phu-nguoi-hai-duong-len-gan-80000-...Nguồn: http://danviet.vn/bo-tui-them-hon-2000-ty-tai-san-gia-dinh-ty-phu-nguoi-hai-duong-len-gan-80000-ty-dong-5020228371212454.htm