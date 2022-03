Quyền Tổng giám đốc ngân hàng ABBank sở hữu khối tài sản thế nào?

HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, ABB) đã chấp thuận cho ông Lê Hải thôi giữ chức Tổng Giám đốc ABBank vì nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 03/03/2022. Thay vào đó, ông Nguyễn Mạnh Quân – Phó Tổng Giám đốc thường trực sẽ đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBank.

Theo giới thiệu của ABBank, ông Nguyễn Mạnh Quân sinh năm 1973, là thạc sỹ Quản trị Kinh doanh thuộc Học viện Công nghệ châu Á (Asian Institute of Technology-AIT); cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh (Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội); cử nhân kế toán tài chính (Đại học Thương mại Hà Nội).

Ông Nguyễn Mạnh Quân được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc ABBank từ ngày 03/03

Ông Quân có hơn 27 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng, và từng nắm giữ các vị trí quản lý chủ chốt như Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Ban Kiểm soát… tại VID Public Bank, CitiBank, HSBC, SeABank, HDBank.

Trước khi được bổ nhiệm giữ vị trí quyền Tổng giám đốc ABBank, ông Nguyễn Mạnh Quân đã đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc ABBank từ tháng 6/2015, tham gia quản lý chuyên sâu, phụ trách nhiều lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau tại ABBank như Thẩm định và phê duyệt tín dụng, Pháp chế tuân thủ, Quản lý rủi ro, Xử lý nợ.

Theo báo cáo quản trị ngân hàng năm 2021 được ABBank công bố, tính đến ngày 31/12/2021, quyền Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Quân đang sở hữu 150.000 cổ phiếu ABB, tương đương tỷ lệ 0,02%. Tính theo thị giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/3, khối tài sản ông Quân nắm giữ tại ABBank trị giá gần 2,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Lê Hải, sinh năm 1976, là Tiến sỹ Kinh tế, gia nhập ABBank từ tháng 04/2020 với vị trí Phó Tổng Giám đốc đảm nhiệm nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc và được bổ nhiệm chính thức vị trí Tổng Giám đốc ABBank vào tháng 9/2020.

Trước khi rời vị trí Tổng giám đốc của ABBank từ ngày 3/3, ông Lê Hải và những người liên quan không trực tiếp nắm giữ cổ phần nào tại ngân hàng mình làm lãnh đạo.

Về kết quả kinh doanh trong năm 2021, hạt động chính đem về gần 3.067 tỷ đồng lãi thuần, tăng 29% so với cả năm 2020.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng đáng kể so với năm trước, trong đó thu từ lãi từ dịch vụ năm 2021 tăng 81% so vùng kỳ, đạt hơn 350 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 36% so cùng kỳ, đạt trên 412 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh trong năm 2021 của ABBank báo lãi gấp 38 lần, ghi nhận hơn 249 tỷ đồng. Nhưng ngược lại, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư năm qua của ABBank lại giảm 73%, chì còn hơn 202 tỷ đồng.

Năm 2021, ABBank dành ra gần 687 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 34% so với năm trước đó. Do đó, Ngân hàng ghi nhận lãi trước và sau thuế năm gần 1.959 tỷ đồng và gần 1.560 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 39% so với năm 2020.

Tính đến hết ngày 31-12-2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 121.620 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2020. Dư nợ tín dụng ghi nhận con số 78.640 tỷ đồng, tương đương tăng 13,2% so với năm 2020. Trong đó, dư nợ của nhóm khách hàng cá nhân đạt 33.174 tỷ đồng, dư nợ nhóm khách hàng SMEs đạt 16.609 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Huy động từ khách hàng đạt 79.255 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2020. Thu thuần từ phí dịch vụ đạt 372 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2020. Thu nhập thuần từ lãi đạt 3.038 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2020.

