Tháng 4, hàng chục nghìn DN tại Việt Nam phá sản vì Covid-19: Lĩnh vực nào đứng top?

Thứ Bảy, ngày 02/05/2020 11:30 AM (GMT+7)

Thông tin truyền thông có số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế thấp nhất với 190 doanh nghiệp.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2020, cả nước có 7.885 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 93.900 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,9 tỷ đồng, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong tháng, cả nước còn có 3.810 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,3% so với tháng trước và tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, con số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ở mức khá cao do ảnh hưởng bởi Covid-19. Tháng 4, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn lên tới 22.700 doanh nghiệp, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là gần 14.000, giảm 19,2% so với cùng kì năm 2019. 5.100 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp phá sản khá lớn vì ảnh hưởng Covid-19 (ảnh minh họa)

Đứng đầu trong danh sách hoàn tất thủ tục giải thể là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy với 1.900 doanh nghiệp. Tiếp đến là nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo với 599 doanh nghiệp. Nhóm xây dựng có 425 doanh nghiệp; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 312 doanh nghiệp; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 302 doanh nghiệp.

Thông tin truyền thông có số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế thấp nhất với 190 doanh nghiệp.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/thang-4-hang-chuc-nghin-dn-tai-viet-nam-pha-san-vi-covid-19-l...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/thang-4-hang-chuc-nghin-dn-tai-viet-nam-pha-san-vi-covid-19-linh-vuc-nao-dung-top-1084204.html