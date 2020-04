Tỷ phú giàu nhất Việt Nam bị ảnh hưởng như thế nào bởi Covid-19?

Thứ Sáu, ngày 01/05/2020 05:00 AM (GMT+7)

Sau các công ty con Vinhomes và Vincom Retail, CTCP Tập đoàn Vingroup vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí 1/2020.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý 1 đạt 15,368 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu giảm chủ yếu đến từ hoạt động bán lẻ do Vingroup đã rút khỏi lĩnh vực này cuối năm 2019. Nếu loại doanh thu lĩnh vực bán lẻ trong quý 1/2019 để so sánh tương đương, doanh thu quý 1/2020 tăng 4% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, lợi nhuận gộp 1.986 tỉ đồng, giảm 58% và biên lãi gộp từ 22% chỉ còn 13%. Lợi nhuận gộp giảm ở hầu hết các lĩnh vực do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bị sụt giảm lợi nhuận do Covid-19.

Trong quý 1/2020, doanh thu thuần của Vingroup chủ yếu đến từ chuyển nhượng bất động sản (44.79%), hoạt động sản xuất (21.21%), cho thuê bất động sản đầu tư (11.69%) và cung cấp dịch vụ khách sạn, vui chơi, giải trí (11.75%). Đáng chú ý là doanh thu từ hoạt động sản xuất gấp 2.6 lần cùng kỳ, đạt 3,259 tỷ đồng do trong năm 2019 doanh thu bán ô tô bắt đầu được ghi nhận từ tháng 6.

Doanh thu hoạt động tài chính gấp 2,6 lần, đạt mức 8.934 tỉ đồng. Doanh thu này phần lớn đến từ Vinhomes do chuyển nhượng khoản đầu tư vào công ty con đang sở hữu một phần dự án bất động sản.

Chi phí tài chính hơn 3.600 tỉ đồng, tăng 148% khi chi phí lãi vay tăng mạnh từ 1.400 tỉ đồng lên hơn 2.600 tỉ đồng, cùng với đó lỗ chênh lệch tỷ giá cũng lên tới 785 tỉ đồng.

Kết thúc quý 1, Vingroup báo lãi trước thuế hơn 3,428 tỷ đồng, tăng 78% và lãi ròng đạt hơn 438 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của Tập đoàn Vingroup tại thời điểm 31/3/2020 tiếp tục tăng lên 413.600 tỉ đồng, trong đó thay đổi lớn nhất đến từ chi phí xây dựng cơ bản dở dang, một phần tăng do mua công ty con.

Nợ phải trả cuối kì 291.500 tỉ đồng, gồm các khoản mục lớn như người mua trả tiền trước ngắn hạn 52.600 tỉ đồng (chủ yếu từ mảng kinh doanh bất động sản), phải trả ngắn hạn khác hơn 50.300 tỉ đồng…

Nợ vay ngắn hạn 42.350 tỉ đồng, tăng 28% so với đầu năm; trong khi nợ vay dài hạn gần 83.800, không thay đổi đáng kể. Ngoài ra, Vingroup cũng còn lượng trái phiếu hoán đổi giá trị gần 10.500 tỉ đồng.

Được biết, thời gian qua Vingroup cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn khi nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Tuy nhiên, phía tập đoàn đã tìm nhiều giải pháp để ứng phó trong giai đoạn này. Như Vinhomes đã tăng cường tương tác khách hàng qua các kênh không gặp mặt trực tiếp, đẩy nhanh tiến độ ra mắt website bán nhà trực tuyến.

Hệ thống Vincom Retail thắt chặt các biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn, đồng thời đưa gói hỗ trợ 300 tỉ đồng giảm giá thuê mặt bằng cho các đối tác, cũng như khuyến mãi.

Vinpearl công bố chiến lược đẩy mạnh hợp tác với các hãng hàng không nội địa, cung cấp dịch vụ du lịch trọn gói, tung các chương trình kích cầu tại hệ thống khách sạn và công viên chủ đề VinWonders.

Trong lĩnh vực sản xuất, VinFast đồng loạt khai trương 18 showroom/xưởng dịch vụ tại chuỗi trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Đầu năm 2020, VinSmart ra mắt ba mẫu điện thoại mới là Active 3, Joy 3 và Star 3, lọt top 3 thương hiệu bán chạy nhất tháng 3 với 16.7% thị phần điện thoại thông minh.

Trong tháng 4, Vingroup đã sản xuất thành công 2 mẫu máy thở xâm nhập đầu tiên, góp phần đảm bảo sự chủ động cho Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Dự kiến lô sản phẩm đầu tiên sẽ xuất xưởng vào ngày 15/5/2020.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/ty-phu-giau-nhat-viet-nam-bi-anh-huong-nhu-the-nao-boi-covid-...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/ty-phu-giau-nhat-viet-nam-bi-anh-huong-nhu-the-nao-boi-covid-19-1084035.html