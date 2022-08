Tham vọng doanh thu nửa tỷ USD, Tasco mới hoàn thành 4%

Công ty cổ phần Tasco (MCK: HUT) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2022. Theo đó, Tasco ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 220 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp vào khoản doanh thu này chủ yếu đến từ hoạt động thu phí (193 tỷ đồng) và bán hàng (20 tỷ đồng).

Do giá vốn hoạt động thu phí và giá vốn bán hàng, cung cấp dịch vụ giảm dẫn đến tổng giá vốn hàng bán giảm so với quý II/2021, giúp lợi nhuận gộp từ hoạt động thu phí đường bộ BOT và dịch vụ phí không ngừng tăng so với cùng kỳ, đạt 106,5 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của HUT tăng gấp gần 9 lần từ 3,5 tỷ đồng trong quý II/2021 lên mức 29,3 tỷ đồng quý này.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế quý II/2022 của HUT đạt 13,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 49 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty, hoạt động kinh doanh kỳ này có lãi so với kỳ trước bởi giá vốn được kiểm soát tốt, lợi nhuận gộp từ thu phí BOT và dịch vụ tăng cũng như chi phí tài chính đã giảm đi 4 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HUT thu về 459,8 tỷ đồng từ doanh thu, giảm 1,2% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 102 tỷ đồng, tăng đáng kể so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2022, HUT lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 11.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng. Mục tiêu doanh thu được đặt khá cao do doanh thu chính dự kiến sẽ đến từ mảng kinh doanh ô tô và khai thác hệ sinh thái ô tô, khi khoản này chiếm tỉ trọng đến 60-65%. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, HUT mới chỉ thực hiện 4% chỉ tiêu doanh thu và 48% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của HUT là 11.280 tỷ đồng, chỉ tăng 4,2% so với đầu kỳ. Chủ yếu đến từ khoản hàng tồn kho và đầu tư tài chính dài hạn tăng mạnh, lần lượt tăng 39% và 45% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thời điểm giữa năm khoản hàng tồn kho của công ty là 109,8 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 512,5 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm, phần lớn đến từ việc đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết.

Kết thúc nửa đầu năm 2022, dư nợ phải trả của công ty là 7.359 tỷ đồng, tăng 5% so với con số đầu kỳ. Trong đó khoản thuế và các khoản phải nôj nhà nước là 63,8 tỷ đồng, cao hơn 133% so với đầu năm.

Trả lời câu hỏi về các biện pháp với những khoản nợ lớn hiện nay, ban lãnh đạo cho biết các khoản nợ của công ty hiện nay liên quan đến BOT, BOO. Tuy nhiên, có một đặc điểm mà các cổ đông có thể yên tâm phần nào đó là các dự án BOT, BOO được đại diện cho Nhà nước mà cụ thể là Bộ GTVT và UBND Tỉnh đảm bảo sẽ hoàn trả đủ chi phí đầu tư của các Dự án, nếu đến hạn trả nợ mà vẫn chưa hết nợ thì sẽ được gia hạn thời gian thu phí.

Trong phiên giao dịch ngày 15/8/2022, cổ phiếu HUT đã giảm 0,3% so với phiên giao dịch ngày 12/8, với mức giá 32.600 đồng/ cổ phiếu. Mức giá này giảm 7.700 đồng so với mức giá sát trần trước đó ngày 14/3, khi đây là vùng đỉnh mới của HUT kể từ khi được niêm yết.

