Người người đổ xô chơi chứng khoán, đại gia Nguyễn Duy Hưng kinh doanh thế nào?

Bất chấp những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận sự bùng nổ mạnh trong năm 2021.

Theo Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong năm 2021 nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán, lớn gấp rưỡi tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm 2017; 2018; 2019 và 2020 cộng lại (tổng 4 năm đạt 1,04 triệu tài khoản).

Tính tới cuối 31/12, số tài khoản cá nhân trên sàn chứng khoán đạt mức hơn 4,29 triệu tài khoản, số tài khoản của nhà đầu tư tổ chức là hơn 17 ngàn tài khoản. Nhiều nhà đầu tư đã chuyển bớt tiền gửi tiết kiệm ngân hàng sang tài khoản chứng khoán với mong muốn có lãi, không để "tiền chết" khi lãi suất ngân hàng xuống thấp kỷ lục, chỉ còn 5-6%/năm khi gửi kỳ hạn 12 tháng.

SSI báo lãi kỷ lục từ hiệu ứng người người, nhà nhà đầu tư chứng khoán trong năm 2021

Trước cơn sốt đầu tư chứng khoán của người dân tăng mạnh trong năm 2021, các công ty chứng khoán cũng đã có một năm ăn nên làm ra.

Báo cáo tài chính riêng của CTCP Chứng khoán SSI (SSI), nơi đại gia Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thấy doanh nghiệp đã ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với năm 2020.

Theo đó, trong quý 4/2021, SSI ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 2.681 tỷ đồng và 1.264 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ vào mức 1.012 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 7.773 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.327 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 72% và 113% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là con số lợi nhuận cao kỷ lục trong 21 năm hoạt động của doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính được SSI công bố, trong quý 4 doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 794 tỷ đồng, tăng trưởng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng tài khoản mở mới tại SSI đã tăng 53% so với quý trước và tăng 379% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cũng dẫn đầu thị trường về mảng cho vay ký quỹ, với dư nợ cuối quý đạt mức kỷ lục 22.716 tỷ đồng, xấp xỉ ngưỡng 1 tỷ USD. Doanh thu từ mảng cho vay và phải thu đạt 556 tỷ đồng, tăng trưởng 261% so với quý 4/2020....

Doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Duy Hưng cũng lập kỷ lục về dư nợ cho vay ký quỹ đầu tư chứng khoán

Doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Duy Hưng có tổng tài sản đạt 50.359 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là hơn 36.472 tỷ đồng và 13.887 tỷ đồng trong đó, nợ phải trả là hơn 36.472 tỷ đồng.

Trong hơn 36.472 tỷ đồng nợ phải trả của SSI chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 31.120 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 23.351 tỷ đồng của đầu năm 2021. Trên bảng báo cáo tài chính, SSI cho biết có hơn 2.696 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Với việc đang trực tiếp và gián tiếp sở hữu hơn 100 triệu cổ phiếu SSI, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/1, đại gia Nguyễn Duy Hưng đang sở hữu trong tay khối tài sản lên tới hơn 5.000 tỷ đồng và đang đứng trong Top đầu những người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán.

Nhận định về thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022, bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Giám đốc tài chính SSI cho biết năm 2022 có thể là một năm không dễ dàng với thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, dựa trên triển vọng hồi phục khả quan của kinh tế Việt Nam sau khi kiểm soát được đại dịch, bà Hà nhìn nhận tích cực đối với thị trường chứng khoán trong năm nay.

Theo đại diện SSI, thanh khoản thị trường sẽ tiếp tục tăng, nhiều doanh nghiệp có nội tại cơ bản tốt sẽ phục hồi mạnh hơn sau đại dịch. Vì vậy, nhà đầu tư tiếp tục có những cơ hội đầu tư tốt, công ty chứng khoán tiếp tục hưởng lợi trong năm 2022.

