Tài sản mất hơn 1.800 tỷ đồng, thiếu gia Nguyễn Hùng Cường vẫn chơi lớn

Những thông tin liên quan đến hành động bán chui gần 75 triệu cổ phiếu FLC của Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát đi bức “tâm thư” xin bỏ cọc lô đất trúng đấu giá tại Thủ Thiêm trị giá 24.500 tỷ đồng đã ảnh hưởng lớn đến các cổ phiếu nhóm ngành BĐS trong những phiên giao dịch gần đây.

Trong đó, cổ phiếu DIG của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã liên tục giảm mạnh kể từ phiên giao dịch từ ngày 12 đến 18/1, trong đó có nhiều phiên nằm sàn trắng bên mua.

Theo đó, sau khi lập đỉnh với mức giá 119.800 đồng/cổ phiếu phiên giao dịch ngày 11/1, DIG đã lao dốc về mức giá 83.700 đồng kết thúc phiên giao dịch ngày 18/1. Tương đương mức giảm 36.100 đồng/cổ phiếu (giảm hơn 30% so với mức giá đỉnh ngày 11/1).

Với mức giảm này, khối tài sản của đại gia Nguyễn Thiện Tuấn và hai người con trong gia đình cũng ghi nhận đà giảm mạnh.

Theo đó, với việc đang trực tiếp sở hữu hơn 50,4 triệu cổ phiếu DIG, khối tài sản của đại gia 65 tuổi người Thanh Hóa đã ghi nhận mức giảm hơn 1.820 tỷ đồng. Tương tự khối tài sản của người con trai Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch HĐQT TCty Đầu tư Phát triển Xây dựng cũng ghi nhận mức giảm hơn 1.850 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hùng Cường con trai đại gia Nguyễn Thiện Tuấn đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu DIG để gia tăng sở hữu tại doanh nghiệp

Cùng với đó, khối tài sản của người con gái Nguyễn Thị Thanh Huyền, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp cũng ghi nhận mức giảm hơn 651 tỷ đồng sau 5 phiên giảm mạnh của cổ phiếu DIG.

Thống kê cho thấy, kể từ phiên giao dịch ngày 12 đến 18/1, khối tài sản của đại gia Nguyễn Thiện Tuấn và hai người con đã ghi nhận mức giảm tới hơn 4.322 tỷ đồng so với giá trị thị trường kết phiên giao dịch ngày 11/1.

Mặc dù khối tài sản giảm mạnh sau những phiên lau sàn của cổ phiếu DIG trong 5 phiên giao dịch gần đây nhưng thiếu gia Nguyễn Hùng Cường vẫn tiếp tục chơi lớn khi đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 10,25% lên 11,25% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/1 đến 18/2/2022.

Theo giá phiên đóng cửa ngày 18/1, số tiền thiếu gia nhà đại gia Nguyễn Thiện Tuấn sẽ phải chi ra là gần 400 tỷ đồng để hoàn thành giao dịch này.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DIG, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) vừa thông báo đã bán hơn 2,8 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp vào ngày 12/1 vừa qua. Giao dịch này khiến sở hữu của Him Lam Land giảm từ 67,7 triệu xuống 64,9 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu giảm từ 13,54% xuống còn 12,98%.

Trong ngày 12/1, mã chứng khoán này có giao dịch khớp lệnh đột biến gần 13,8 triệu cổ phiếu nhưng kết phiên ở giá sàn 111.500 đồng. Tạm tính theo giá đóng cửa này, Him Lam đã thu được hơn 314 tỷ đồng từ bán cổ phiếu trên.

Bên cạnh đó, tập đoàn này vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu và thu nhập khác dự kiến ở mức 4.612 tỷ đồng, tăng 62% so với doanh thu tạm tính năm 2021. Đây là con số kỷ lục nếu đạt được.

Cùng với đó, nhà phát triển bất động sản này cũng dự kiến thu về 1.910 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 59% so với mức ước tính thực hiện năm 2021.

DIC Corp cũng đưa ra chiến lược 2022-2025 với mục tiêu nâng vốn điều lệ lên tối thiểu 6.000 tỷ đồng và tối đa 14.000 tỷ. Tổng doanh thu và lợi nhuận cả giai đoạn này là 39.700 tỷ và 15.000 tỷ đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/tai-san-mat-hon-1800-ty-dong-thieu-gia-nguyen-hung-cuong-van-choi-lon-50202219...Nguồn: http://danviet.vn/tai-san-mat-hon-1800-ty-dong-thieu-gia-nguyen-hung-cuong-van-choi-lon-50202219113597510.htm