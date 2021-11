Liên tiếp vướng lùm xùm, đại gia Nam Định vẫn lập kỷ lục về doanh thu

Thứ Ba, ngày 16/11/2021 14:28 PM (GMT+7)

Liên tiếp vướng vào lùm xùm về giá bán hàng và thuê mặt bằng nhưng sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được gỡ bỏ, doanh nghiệp của đại gia Nam Định, Nguyễn Đức Tài đã ghi nhận tháng có doanh thu đạt kỷ lục.

Cuối tháng 9/2021, Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) của đại gia Nam Định, Nguyễn Đức Tài vướng lùm xùm xoay quanh chuyện tự ý không trả tiền thuê mặt bằng dù chưa được chủ nhà chấp thuận.

Trước đó trong tháng 7 và tháng 8, chuỗi Bách Hóa Xanh của Thế Giới Di Động cũng gặp rắc rối khi tăng giá bán các mặt hàng thiết yếu trong bối cảnh dịch bệnh, khiến nhiều khách hàng phản đối. Bên cạnh đó, lượng khách hàng tăng vọt cũng khiến Bách Hóa Xanh gặp tình trạng quá tải, chất lượng phục vụ khách hàng đi xuống. Một số cửa hàng Bách Hóa Xanh đã bị cơ quan quản lý xử phạt về các lỗi như bán không đúng giá niêm yết và không niêm yết giá bán.

Tuy nhiên, sau khi các biện pháp giãn cách phòng chống dịch Covid-19 ở nhiều tỉnh thành được gỡ bỏ, doanh nghiệp của đại gia Nam Định ngay lập tức ghi nhận doanh thu kỷ lục.

Thế giới di động ghi nhận doanh thu kỷ lục khi các biện pháp giãn cách xã hội ở nhiều địa phương được gỡ bỏ

Theo đó, Thế giới Di động vừa công bố mức doanh thu kỷ lục hơn 12.000 tỷ đồng trong tháng 10. Con số này tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 45% so với tháng 9 liền trước.

Lý giải về kết quả kinh doanh ấn tượng trong tháng 10 vừa qua, đại diện MWG cho biết kết quả khả quan này nhờ phần lớn cửa hàng được hoạt động trở lại sau giãn cách xã hội.

Trước đó tập đoàn này báo cáo doanh thu và lợi nhuận quý 3 giảm mạnh, do có gần 2.000 cửa hàng điện tử phải đóng cửa, hạn chế bán hàng theo quy định phòng dịch và 40-50% chuỗi thực phẩm không thể phục vụ khách trực tiếp từ 23/8 trở đi.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh thu của tập đoàn bán lẻ này đạt khoảng 98.800 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 125.000 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 79% chỉ tiêu doanh thu.

Theo MWG, sau khi hầu hết các cửa hàng được phép hoạt động trở lại từ đầu tháng 10, tổng doanh số của Thế giới Di động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) trong tháng 10 đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ 2020 và tăng 60% so với tháng 9/2021.

Về chuỗi bách hoá, doanh số của Bách Hoá Xanh (BHX) tháng 10 đạt gần 2.000 tỷ đồng. Sau khi nới lỏng giãn cách, doanh thu bình quân trong tháng 10 đạt xấp xỉ 1 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, vẫn chưa quay về mức bình quân thời điểm trước dịch.

Nguyên nhân được nêu ra là do các địa bàn trọng yếu chiếm 50% doanh thu như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang mặc dù đã mở cửa, nhưng vẫn đang là điểm nóng dịch bệnh. Do vậy, sinh hoạt của người dân chưa trở lại như trước và một bộ phận người lao động đã rời khỏi các “thủ phủ công nghiệp” về quê.

Hiện tập đoàn của đại gia Nam Định đang có những động thái tái cơ cấu doanh nghiệp khi Bách Hóa Xanh sẽ nhận chuyển nhượng lại cổ phần trong nhà thuốc An Khang và được cho phép nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 99,999%. Ngược lại Bách Hóa Xanh sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn trong công ty 4K FARM cho tập đoàn mẹ.

Song song đó MWG cũng có kế hoạch đầu tư tiếp cho các chuỗi chủ lực, bao gồm rót thêm 3.200 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho Bách Hóa Xanh nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng phát triển kinh doanh. Đồng thời góp thêm 800 tỷ đồng cho Thế Giới Di Động với mục đích tương tự.

Chia sẻ chung về tầm nhìn dài hạn, chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài cho biết tập đoàn sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với không chỉ Bách Hóa Xanh mà cả các công ty con khác nếu hoạt động hiệu quả.

