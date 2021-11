Bà mẹ 8X Nam Định mua được đất ở thủ đô chỉ với 200 triệu đồng

Dù chỉ có 200 triệu đồng trong tay, nhưng với kế hoạch vay mượn được lên chi tiết đã giúp bà mẹ 8X người Nam Định sở hữu được một miếng đất nhỏ tại Hà Nội.

Chia sẻ về hành trình mua đất đầu tư tại Thủ đô chỉ với số vốn 200 triệu đồng có trong tay, chị Nguyễn Thị An, một bà mẹ sinh năm 1989 tại Nam Định cho biết đã phải bỏ rất nhiều công sức và thời gian tìm hiểu để có thể tìm được một mảnh đất phù hợp với khả năng tài chính của mình.

Chị An chia sẻ, nhiều người cho rằng muốn đầu tư vào BĐS phải cần số vốn lớn. Tuy nhiên, theo chị chấp nhận vay mượn, sử dụng đòn bẩy tài chính từ ngân hàng, số vốn để đầu tư BĐS chỉ cần khoảng 1/3 giá trị bất động sản hay đất nền cần mua. Theo chị, số vốn có càng lớn thì sẽ giúp nhà đầu tư bớt áp lực về tài chính trả nợ sau này.

Bà mẹ sinh năm 1989 kể, sau khi mua được đất, xây nhà kiên cố tại một phường thuộc quận Hà Đông năm 2017, đến năm 2020 khi trang trải hết các khoản nợ anh chị dư được 200 triệu đồng. Ở thời điểm này, lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng duy trì khá thấp, trong khi cả hai vợ chồng không am hiểu nhiều về các kênh đầu tư khác như chứng khoán hay vàng, một lần nữa chị bàn với chồng xuống tiền đầu tư vào đất nền.

Với số tiền chỉ 200 triệu đồng, chị biết rằng rất khó để đầu tư vào đất nền hay căn hộ khu vực trung tâm. Chính vì thế, ngay từ đầu chị và chồng xác định tìm mua ở những khu vực vùng ven thuộc quận Hà Đông, Hoài Đức, Thanh Trì,… khi giá đất nhiều khu vực ở những quận này được nhiều người rao bán chỉ hơn 10 triệu đồng mỗi mét vuông.

Sau hơn 2 tuần tìm kiếm và nhờ sự giới thiệu của những môi giới trong khu vực, đến tháng 8 năm 2020 anh chị hỏi được một mảnh đất 36,5 mét vuông cũng tại một phường ở Hà Đông, cách nơi gia đình chị ở chỉ 3km được chủ nhà rao bán với giá 13,5 triệu đồng/mét vuông. Sau những cuộc đàm phán, chủ đất đồng ý bán cho anh chị với mức giá 490 triệu đồng, người bán chịu mọi khoản thuế phí.

Do mới có 200 triệu đồng trong tay, chị và chồng quyết định thế chấp ngân hàng căn nhà đang ở để vay vốn. Với mức thu nhập của hai vợ chồng dao động khoảng 23 triệu đồng mỗi tháng nên chị được ngân hàng duyệt cho vay 300 triệu đồng với lãi suất năm đầu là 8,75%/năm.

Chị An chia sẻ, do gia đình sống ở khu vực ven đô, chi phí sinh hoạt thấp, hai con chị cũng học trường công lập của địa phương nên chi phí sinh hoạt mỗi tháng của gia đình 4 người dao động trong khoảng 10 đến 12 triệu đồng. Do đó, anh chị còn khoảng 10 triệu đồng tiết kiệm và trả lãi ngân hàng.

Tuy nhiên, để giảm áp lực lãi vay hàng tháng và vẫn đảm bảo chi tiêu cuộc sống hàng ngày nên dù chỉ vay số tiền 300 triệu đồng nhưng chị vẫn quyết định ký thời hạn vay dài tới 10 năm.

Do đó, chi phí trả lãi gốc và lãi mỗi tháng trong suốt năm đầu tiên chỉ hết khoảng 2,5 triệu đồng. Dự tính trả nợ trong những năm tiếp theo có tăng lên theo lãi suất thả nổi của ngân hàng, tuy nhiên chị tính toán khoản trả nợ ngân hàng cũng không quá 5 triệu đồng/tháng.

Chia sẻ về quyết định xuống tiền đầu tư vào đất nền của mình, chị An cho biết có quyết định đầu tư vào kênh này bởi xác định đây là một kênh đầu tư ổn định, mức sinh lợi cao hơn hẳn nếu chị lựa chọn gửi tiết kiệm số tiền 200 triệu đồng vào ngân hàng. Chị cho biết, sau hơn một năm giá đất nền xung quanh khu vực chị mua đầu tư cách đây hơn một năm đã tăng mạnh, nhiều vị trí đã tăng gấp tới 2 lần nhờ hệ thống hạ tầng trong khu vực được cải thiện rõ rệt so với trước đây.

Và trước khi xuống tiền đầu tư, chị và chồng đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về giá đất trong khu vực này, mảnh đất có giấy tờ pháp lý đầy đủ và đặc biệt là không phải đầu tư “lướt sóng” vào những khu vực sốt nóng ăn theo quy hoạch.

Bên cạnh đó, chị thừa nhận việc vay mượn sẽ tạo động lực để cả hai vợ chồng có thêm động lực để cải thiện thu nhập hàng tháng. Tuy nhiên, chị cũng lưu ý, dù gia đình mình sử dụng đòn bẩy tài chính hơn 60% giá trị mảnh đất đầu tư, nhưng áp lực trả nợ là không quá lớn bởi hàng tháng số tiền trả gốc và lãi cho ngân hàng chỉ chiếm chưa đến 12% tổng thu nhập của gia đình trong năm đầu tiên.

Theo chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu đánh giá trong số các kênh đầu tư truyền thống như tiết kiệm, chứng khoán, vàng và BĐS thì BĐS luôn là kênh đầu tư hấp dẫn với nhiều người. Trong kênh đầu tư này có rất nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính là vay mượn người thân hoặc các tổ chức tín dụng là ngân hàng.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý để khoản đầu tư an toàn, người vay cần xác định rõ việc trả nợ hàng tháng không được vượt quá 40% tổng thu nhập cố định của bản thân hay gia đình.

