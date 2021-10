“Khổ lắm cô ơi, lợn thì không bán được, còn nợ ngân hàng cả chục tỷ đồng, mỗi tháng phải xoay sở cả trăm triệu tiền lãi. Chưa kể phải thuê hơn chục nhân công, lương tháng mỗi người 7,2 triệu đồng, thêm gần 100 triệu đồng tiền điện cho 6 trang trại”…

Đó là chia sẻ của anh Phạm Ngọc May, người nuôi lợn tại Kiên Giang về những khó khăn mình đang gặp phải do giá lợn hơi xuống thấp.

Anh May cho biết, cuối năm 2016 anh bắt đầu mua đất và vay ngân hàng, xây dựng chuồng trại để nuôi lợn thuê.

“Tôi mua 14ha đất, xây dựng chuồng trại, lắp kính, lắp điều hòa ổn định bằng hệ thống tự động theo tiêu chuẩn để liên kết nuôi lợn thuê cho các doanh nghiệp lớn. Xây dựng 6 trang trại, mỗi trang trại rộng 2.000m2, tổng chi phí hết khoảng 30 tỷ đồng. Tiền có ít, tôi vay ngân hàng là chủ yếu”, anh May nói.

Xây dựng xong trang trại thì hết vốn, anh May bắt tay vào hợp tác với một doanh nghiệp lớn để nuôi lợn cho họ. Lợn giống của họ, thức ăn của họ nhưng anh May phải tự trang bị chuồng trại, tự bỏ tiền thuê nhân công, tự bỏ tiền điện, nước. Mỗi con lợn xuất chuồng anh May được trả 2.450 đồng/kg.