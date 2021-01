"Gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo lãi gần 40.000 tỷ đồng

Thứ Sáu, ngày 29/01/2021 17:52 PM (GMT+7)

Vượt qua những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, "gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo lãi trước thuế năm 2020 đạt gần 40.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2019, trong khi doanh thu tăng 37%.

Lĩnh vực kinh doanh BĐS tiếp tục được coi là “gà đẻ trứng vàng” trong hệ sinh thái doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Công ty Cổ phần Vinhomes đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 và hợp nhất năm 2020. Theo đó, chỉ riêng trong quý IV, Vinhomes đạt 21.512 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2019, tốc độ tăng doanh thu ấn tượng của Vinhomes đến từ việc công ty bước vào thời kỳ bàn giao các sản phẩm cho khách hàng.

Vinhomes báo lãi trước thuế gần 40.000 tỷ đồng trong năm 2020

Kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý IV đã nâng tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes trong năm 2020 đạt 70.890 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý IV/2020, Vinhomes ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đột biến so với cùng kỳ khi đạt 10,1 nghìn tỷ đồng so với 1,3 nghìn tỷ đồng cùng kỳ năm 2019. Lũy kế cả năm 2020, doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp đạt 20,7 nghìn tỷ đồng tăng hơn 2 lần so với con số 9,04 nghìn tỷ đồng của năm 2019.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý IV của doanh nghiệp đạt 14,67 nghìn tỷ đồng tăng mạnh so với 8,7 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2020 đạt 11.599 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Lũy kế năm 2020, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinhomes đạt 37.724 tỷ đồng và lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ đạt 27.839 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 28% so với năm 2019.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản Vinhomes đạt 214.937 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 89.685 tỷ đồng, tăng lần lượt 9% và 39% so với thời điểm 31/12/2019.

Không chỉ Vinhomes báo lãi lớn trong quý IV/2020, trước đó Tập đoàn FLC cũng đã tiết lộ khoản lãi lớn trong quý cuối cùng của năm 2020.

Theo đó, dù chưa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 và hợp nhất năm 2020, nhưng thông tin từ FLC cho biết lợi nhuận hợp nhất trước thuế trong quý IV của doanh nghiệp ước tính khoảng 2.500 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, từ quý III/2020, doanh nghiệp bắt đầu cho thấy dấu hiệu phục hồi, với lợi nhuận hợp nhất riêng đạt gần 600 tỷ đồng, tăng gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Khoản lợi nhuận hợp nhất ước tính tăng mạnh trong hai quý cuối năm dự kiến sẽ giúp FLC đạt lợi nhuận dương khoảng hơn 200 tỷ trong năm 2020. Trước đó, do ảnh hưởng của đại dịch lên hầu hết các ngành nghề kinh doanh cốt lõi như du lịch, hàng không… FLC từng đặt kế hoạch lỗ trong 2020.

Trái ngược với kết quả kinh doanh ấn tượng của Vinhomes và FLC trong quý IV/2020 và cả năm 2020, đại gia BĐS Đất Xanh tiếp tục báo lỗ và doanh nghiệp này lỗ gần nửa nghìn tỷ đồng trong năm 2020.

Theo đó, trong quý IV/2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 1.015 tỷ đồng, giảm tương ứng 50% so với cùng kỳ; lũy kế cả năm giảm 2.915 tỷ đồng, tương ứng 50,1% so với năm 2019.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là âm 43,8 tỷ đồng, lũy kế cả năm lỗ 432 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2019, chỉ tiêu này đạt 1.217 tỷ đồng.

Còn tính chung cả hệ thống Đất Xanh, trong quý IV/2020, tập đoàn lỗ 83 tỷ đồng, lũy kế cả năm lỗ 126 tỷ đồng. Năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Đất Xanh lên tới 1.886 tỷ đồng.

Giải thích cho những con số thua lỗ này, Đất Xanh cho biết, nguyên nhân là do công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu - lợi nhuận từ các dự án do công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công, và được thể hiện qua khoản mục cá nhân mua căn hộ trả tiền trước tăng gần 2.000 tỷ đồng lên 2.768 tỷ đồng.

