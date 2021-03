Doanh thu giảm đến 80%, chủ quán làm cách này đơn hàng bỗng tăng vọt, khách đến nườm nượp

Nhằm thu hút khách hàng đến quán trong mùa Covid-19, nhiều chủ cửa hàng phải thay đổi chiến lược kinh doanh, đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi dành cho khách hàng đến sử dụng dịch vụ.

Dịch Covid-19 bùng phát ở nước ta, khách hàng đến quán thưa thớt, doanh thu nhiều quán ăn, đồ uống sụt giảm lên đến 70% so với trước đây. Chị Nguyễn Như Quỳnh – chủ một quán cafe ở Hà Nội, đau đầu suy nghĩ tìm cách nào để cải thiện doanh thu hàng tháng.

“Đợt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khi có thông báo tạm dừng hoạt động các quán cafe, tôi có bán thêm online và bán để mang về cho khách. Ngay sau hôm đó, lực lượng công an phường cũng qua nhắc nhở là yêu cầu đóng hẳn, không được bán mang về thì tôi cũng đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị, để đảm bảo công tác phòng dịch”, chị nói.

Những cốc nước ép ổi Thanh Hà được khách hàng đặt tại quán của chị Như Quỳnh.

Trong thời gian nghỉ dịch, chị lên lại kế hoạch có thể thu hút khách hàng, tăng doanh thu để có thể ngay sau khi được mở cửa sẽ thực hiện. Đúng như theo kế hoạch, ngay sau khi được mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 2/3, chị đã tung ra chương trình khuyến mại mua 2 cốc tặng 1 cốc, áp dụng với 8 vị trà xuân. Một phần vì muốn giới thiệu vị trà mới trong menu, phần khác nhằm mục đích thu hút khách hàng.

“Cùng với sự tin tưởng về nguyên liệu làm nước uống của quán được in sâu vào lòng khách, đó là họ nhìn thấy hằng ngày nhân viên mặc đồng phục của quán đi mua trong chợ và chị cũng thường xuyên đi mua hoa quả tươi (chanh, quất...), đường trắng để nấu siro... nên khách hàng yên tâm và ủng hộ quán lâu dài”, chị cho hay. Vì lẽ đó, quán của chị rất đông đảo lượng khách quen, có những vị khách đã gắn bó với chị từ ngày đầu mở quán và được đặt cho những cái tên thân thương như “anh trà quất nha đam”, “chị trà đào chanh QQ”, “anh trà sữa Ô Long”...

Chị Quỳnh áp dụng ưu đãi mua 2 tặng 1 dành cho 8 vị trà và chỉ còn áp dụng khi mua hàng online.

Bên cạnh đó, chị tận dụng thời gian rảnh để ra quán tiếp chuyện với khách hàng. Điều này khiến nhiều người khách quanh đó cảm thấy quen thuộc, nói chuyện như bạn bè lâu ngày mới gặp... và thường xuyên tới quán ủng hộ chị.

Nên khi mở cửa quán trở lại, khách đến ủng hộ khá đông, doanh số bán hàng của quán chị tăng từ 20-30%. Chị cho biết hiện tại chương trình khuyến mại đã dừng áp dụng khi uống tại cửa hàng, chị chỉ áp dụng cho khách quen đặt hàng online.

Cũng trong đợt này, có ngày chị đã mua 30kg ổi Thanh Hà – giải cứu cho bà con nông dân Hải Dương về làm nước ép. Khi biết được điều này, khách hàng đến ủng hộ rất nhiệt tình, chỉ trong vòng một buổi sáng đã bán hết veo 30kg ép ra nước. Theo đó, giá bán nước ép cũng giảm từ 30.000 đồng/cốc xuống còn 20.000 đồng/cốc.

Hệ thống quán phở của chị Phương lại dành tặng quà đầu năm cho khách đến ăn tại quán.

Cùng với vách ngăn giãn cách, quán vẫn được nhiều khách hàng tin dùng.

Doanh số tại hệ thống nhà hàng phở gà của chị Nguyễn An Bích Phương (Hà Nội) còn tệ hơn khi giảm 80% so với thời điểm trước chưa có dịch. “Đợt dịch vừa rồi, trường hợp 1 ca nghi nhiễm Covid-19 đến quán ăn của bên tôi nên tôi bắt buộc phải đóng cửa, ngừng kinh doanh hơn một tháng. Đầu tuần trước, hệ thống nhà hàng mới mở cửa trở lại”, chị chia sẻ lý do.

Trước đó, chị Phương đã đẩy mạnh việc hàng online hoặc bán mang về, ship tận nhà cho khách. Cùng với đó, chị cũng khuyến khích khách hàng chuyển khoản, hạn chế dùng tiền mặt để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Mặt khác, chị cũng thương lượng với chủ nhà và họ vui vẻ chia sẻ tiền thuê nhà với chị trong mùa dịch.

Trước đó, nhân viên của quán đã phải vệ sinh sạch sẽ để chuẩn bị cho ngày đầu mở bán trở lại.

Ngay sau khi được mở cửa bán trở lại, chị đã dành tặng lì xì là một chiếc bật lửa (theo quan niệm, nhận lửa ngày đầu năm sẽ gặp may mắn) cho những khách hàng đến ăn tại quán. Lượng khách đến ăn tại quán tăng đáng kể ngay trong ngày đầu mở bán trở lại. “Bởi quán của tôi đều được lắp vách ngăn giãn cách hết rồi, khách hàng sẽ yên tâm hơn khi đến quán dùng bữa. Tôi sẽ vẫn duy trì vách ngăn cho đến khi tình hình dịch bệnh hết hẳn”, chị chia sẻ.

