Doanh nghiệp mang thế chấp trụ sở Tập đoàn Đất Xanh có quy mô thế nào?

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An công ty con của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu HAACH2427001. Cụ thể, lô trái phiếu được phát hành vào ngày 28/6 và được hoàn tất vào ngày 26/7 với khối lượng 2.350 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 235 tỷ đồng.

Theo công bố, đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định 10,2%/năm, đáo hạn vào ngày 28/6/2027 và có tài sản đảm bảo. Đáng chú ý, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là trụ sở chính của CTCP Tập đoàn Đất Xanh.

Hà An chịu trách nhiệm chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản của Tập đoàn Đất Xanh

Theo dữ liệu từ HNX, ngoài lô trái phiếu mới phát hành, Bất động sản Hà An còn đang lưu hành lô trái phiếu HAACH2226001 được phát hành vào ngày 20/7/2022, kỳ hạn 4 năm, giá trị 210 tỷ đồng.

Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và giới thiệu từ DXG, Công ty Bất động sản Hà An được thành lập năm 2018. Từ năm 2019, Hà An chịu trách nhiệm chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty mẹ. Tại thời điểm tháng 6/2019, Hà An tăng mạnh vốn điều lệ từ 242 tỷ đồng lên 2.202 tỷ đồng. Hà An cũng là công ty con mà Đất Xanh rót vốn nhiều nhất, theo đó sau nhiều lần tăng vốn tại thời điểm tháng 5/2024, doanh nghiệp này tăng mạnh vốn điều lệ từ 8.800 tỷ đồng lên 9.918,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp do ông Nguyễn Chí Nghiêm sinh năm 1984 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo báo cáo tài chính được doanh nghiệp công bố, trong năm 2023, Hà An báo lãi ròng gần 378 tỷ đồng, tăng gấp 5,5 lần so với mức lợi nhuận chỉ gần 69 tỷ đồng năm 2022. Dù vậy, mức lợi nhuận này kém xa so với con số kỷ lục hơn 1.300 tỷ đồng công ty ghi nhận được năm 2021.

Tính tới ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 9.954 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,3 lần, tương ứng 12.940 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm 0,12 lần.

Quy mô tài sản tại ngày 31/12/2023 của Bất động sản Hà An ở mức gần 22.900 tỷ đồng, lớn hơn nhiều doanh nghiệp niêm yết cùng ngành như Phát Đạt (trên 21.000 tỷ đồng), DIC Corp (16.800 tỷ đồng), Văn Phú - Invest (12.500 tỷ đồng)... và tương đương gần 80% tổng tài sản của công ty mẹ Tập đoàn Đất Xanh tại cùng thời điểm (gần 28.800 tỷ đồng).

Hà An hiện là chủ sở hữu một loạt dự án bất động sản lớn như SaigonRes Riverside; Opal Boulevard; chung cư Thăng Long tại TP.HCM và đặc biệt là dự án Gem Sky World rộng hơn 92 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Liên quan Gem Sky World, mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai thông báo 1.727 thửa đất thuộc dự án này đã đủ điều kiện chuyển nhượng. Với tổng vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng, chủ đầu tư đã hoàn thiện xây dựng toàn bộ hệ thống hạ tầng, kỹ thuật, xã hội và các công trình dịch vụ. Bên cạnh đó, đối với diện tích đất ở, dự án có 8 phân khu với tổng số hơn 4.000 sản phẩm gồm đất nền và nhà xây dựng sẵn.

