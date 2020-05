Đại gia Nam Định kinh doanh đi xuống rõ rệt vì Covid-19

Do gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, mới đây, công ty công bố kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã điều chỉnh giảm.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, doanh số của MWG trong tháng 4/2020 giảm 14% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu của 2 chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh sụt giảm gần 30% chủ yếu do phải tạm đóng hơn 600 cửa hàng từ 1-15/4 và vẫn duy trì việc đóng hơn 300 cửa hàng từ 16-25/4 để phối hợp chống dịch theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Trong khi đó, các chi phí hoạt động trọng yếu mặc dù đã được tích cực điều chỉnh nhưng không thể cắt giảm hoàn toàn trong thời gian giãn cách xã hội dẫn đến tác động đáng kể lên lợi nhuận ròng của Công ty.

Tính riêng tháng 4 vừa qua, công ty của đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài ghi nhận doanh thu thuần 7.834 tỉ đồng, lãi sau thuế 208 tỉ đồng, sụt hơn 45%. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 37.187 tỉ đồng, tăng trưởng 9%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.341 tỉ đồng, giảm 6% so với cùng kì năm 2019.

Theo ngành hàng, so với 4 tháng cùng kỳ năm 2019, doanh thu sản phẩm điện tử và gia dụng vẫn duy trì mức tăng trưởng Dương. Ngành hàng điện lạnh ghi nhận sự sụt giảm do yếu tố mùa vụ. Mùa nóng năm nay bắt đầu trễ từ cuối tháng 4 và tập trung trong tháng 5, do đó doanh thu máy lạnh sẽ được ghi nhận chủ yếu trong tháng 5.2020.

Sản phẩm máy tính xách tay tiếp tục tăng trưởng mạnh 120% do hưởng lợi từ nhu cầu học tập và làm việc tại nhà trong đợt bùng phát dịch bệnh. Thực phẩm và FMCGs ghi nhận mức tăng trưởng 167% so với 4 tháng đầu năm 2019.

Doanh thu online tăng mạnh, chiếm hơn 16% tổng doanh thu trong tháng 4 của Thế Giới Di Động. Nếu chỉ tính riêng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, tỉ trọng doanh thu online so với tổng doanh thu của 2 chuỗi này đã vượt mức 20% (tương tự giai đoạn quý I/2019) do khách hàng tại những địa phương có cửa hàng tạm đóng chuyển sang mua online.

Đối với Bách Hóa Xanh, trong 1.234 cửa hàng tại thời điểm cuối tháng 4, chuỗi có 770 cửa hàng ở khu vực tỉnh và 219 cửa hàng lớn, lần lượt tương đương với 62% và 18% số cửa hàng của toàn chuỗi. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng của chuỗi Bách Hóa Xanh trong tháng 4 đã bình ổn trở lại ở mức gần 1,4 tỉ đồng.

Do gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, mới đây, Thế Giới Di Động công bố kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã điều chỉnh với doanh thu thuần phấn đấu đạt 110.000 tỉ đồng, lãi sau thuế dự tính 3.450 tỉ đồng, giảm so với kế hoạch lần 1 được công bố ngày 13/12/2019.

