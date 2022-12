Đại gia gỗ Bình Dương thưởng tết gần 900 triệu đồng kinh doanh ra sao?

Mới đây, Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương đã thông tin về tình hình thưởng Tết của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là thông tin Công ty Cổ phần Gỗ An Cường có mức thưởng Tết Quỹ Mão cao nhất 896 triệu đồng.

Giữa bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vì biến động kinh tế, giá nguyên vật liệu tăng,… mức thưởng Tết gần 900 triệu đồng nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Gỗ An Cường được thành lập tại Bình Dương, theo đăng ký kinh doanh ngày 20/09/2006. Chủ sở hữu bao gồm Công ty TNHH Đầu tư NC Việt Nam, Whitlam Holding Pte. Ltd.Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd và các đối tượng khác. Tại ngày 30/06/2022, công ty có 02 công ty con trực tiếp, 1 công ty liên kết và 1 công ty con gián tiếp.

Gỗ An Cường là nhà cung cấp nội thất cho nhiều dự án căn hộ, khách sạn, cao ốc văn phòng,… lớn trong nước như Khách sạn Cocobay Nha Trang, Khách sạn Mường Thanh (TP.Đà Nẵng), Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, LandMark 81, Vinmec tại Nha Trang và Đà Nẵng, Vinhome Central Park,… Theo công bố từ doanh nghiệp, hiện Gỗ An Cường có hơn 3.000 nhân viên và hơn 40 showroom trên toàn quốc, cùng nhà máy sản xuất với diện tích 240.000 m2.

Nhiều doanh nghiệp đã công bố mức thưởng tết từ vài trăm tới cả tỷ đồng

Theo báo cáo được công bố, từ năm 2017 đến 2021, doanh thu thuần của Gỗ An Cường quanh mức 3.100 - 3.800 tỷ đồng và đạt đỉnh 4.434 tỷ đồng vào năm 2019.

Ngày 10/10/2022 Gỗ An Cường chính thức niêm yết trên sàn HOSE với mã chứng khoán ACG. Doanh nghiệp này cho biết hiện nắm giữ 55% thị phần mảng gỗ công nghiệp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp phân khúc trung và cao cấp trong nước.

Theo công bố, trong 11 tháng đầu năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.950 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận ròng ghi nhận 553 tỷ đồng, tăng 45,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 513 tỷ đồng.

An Cường hoàn thành 93,1% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng hoàn thành 100,6%.

Đại diện doanh nghiệp cho biết biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng tiếp tục cải thiện so với cùng kỳ năm trước nhờ vào doanh thu tiếp tục tăng trưởng và chi phí sản xuất được tối ưu, đồng thời cơ cấu doanh thu dịch chuyển theo hướng tích cực.

ACG kỳ vọng sẽ vượt kế hoạch doanh thu cả năm trong tháng 12 bởi đây là tháng cao điểm đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Theo đó, Lợi nhuận ròng sẽ tiếp tục vượt kế hoạch đã đặt ra.

Trong báo cáo cập nhật về CTCP Gỗ An Cường mới đây, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo doanh thu sẽ giảm vào năm 2023. Nguyên nhân thứ nhất là khách hàng nước ngoài giảm hàng trong bối cảnh nhu cầu yếu, do đó hoạt động xuất khẩu trực tiếp và bán hàng của công ty cho các nhà xuất khẩu đồ nội thất đang phải đối mặt với lượng đơn đặt hàng thấp.

Thứ hai, nhà mới trong nước bị ảnh hưởng do nguồn cung nhà ở giảm trong vài năm qua, cùng với vấn đề thanh khoản mà các chủ đầu tư bất động sản phải đối mặt.

Cuối cùng, chi tiêu cho việc cải tạo những ngôi nhà hiện hữu có thể giảm do tỷ lệ thất nghiệp/thiếu việc làm có thể gia tăng và xu hướng giảm gần đây của nhiều loại tài sản tài chính đã gây tổn hại cho tầng lớp trung lưu và thượng lưu (khách hàng cuối cùng của An Cường).

VCSC cho biết, quan điểm của Ban lãnh đạo công ty cũng phù hợp với những điểm này, hiện công ty chưa công bố kế hoạch cho năm 2023.

Tuy vậy, VCSC cho rằng An Cường sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường của mình và hưởng lợi khi thị trường bất động sản phục hồi nhờ vào các lợi thế cạnh tranh như hệ thống sản phẩm đa dạng trọn gói, thương hiệu và mạng lưới phân phối.

